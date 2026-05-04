Tular Gambar Sufian Suhaimi & Bayi Newborn, Ini Kebaikan Skin-to-Skin Buat Bapa

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seusai dilahirkan di dunia ini, boleh dikatakan rata-rata bayi pasti diletakkan di atas dada ibunya bagi tujuan skin-to-skin.

Perkara ini dikatakan dapat membantu membina hubungan antara ibu dan bayi, serta membantu dalam penghasilan susu ibu.

Namun mungkin timbul persoalan sama ada skin-to-skin boleh dilakukan antara bayi dengan ayah?

Baca Artikel Berkaitan: First Time Jadi Ibu Bapa? Ini 6 Kondisi ‘Aneh’ Pada Bayi Baru Lahir Yang Sebenarnya Normal

Baca Artikel Berkaitan: 7 Nasihat Untuk Bakal Bapa Yang Pertama Kali Jadi Ayah

Baca Artikel Berkaitan: “Tak Ada Istilah Tak Pandai Teran” – Kapasiti Pelvis Setiap Wanita Berbeza, Ada Yang Sukar Bersalin Normal

Tular Sufian Suhaimi Lakukan Skin-to-Skin Dengan Bayi

Sekitar minggu lalu, penyanyi Sufian Suhaimi baru sahaja menyambut kelahiran cahaya matanya yang pertama bersama isteri tercinta di Andorra Women & Children Hospital.

Apa yang menarik perhatian orang ramai adalah apabila tular gambar Sufian melakukan skin-to-skin bersama bayinya, yang juga dikenali sebagai Kangaroo Father Care.

Walaupun ada yang berasa bingung dengan perkara itu, tetapi ada juga yang berkongsi bahawa mereka turut mengalami pengalaman sama apabila melahirkan bayi di hospital Andorra.

Sumber: TikTok @sufiansuhaimi_

Kebaikan Skin-to-Skin Untuk Bayi & Bapa

Memandangkan skin-to-skin selalunya dilakukan antara ibu dan bayi, pasti ada yang tertanya-tanya tentang kebaikannya jika bersama bapa.

Secara umumnya, Kangaroo Care memberi kebaikan buat bayi terutamanya yang lahir pramatang atau mempunyai berat yang rendah. Menurut Cleveland Clinic, ia dapat membantu:

Menstabilkan kadar degupan jantung bayi.

Meningkatkan corak pernafasan bayi dan menjadikan pernafasan lebih stabil.

Menyokong corak tidur yang sihat.

Menggalakkan pertumbuhan bayi.

Mengurangkan kesakitan yang mungkin dirasai oleh bayi akibat prosedur tertentu.

Mengurangkan risiko hipotermia, jangkitan serius atau kematian bayi.

Namun skin-to-skin yang dilakukan bersama bapa juga ternyata dapat membawa kebaikan buat ketua keluarga itu.

#1. Respon Tekanan Psikologi Bapa Menurun

Berdasarkan Scientific American yang memetik satu kajian, bapa yang melakukan skin-to-skin bersama bayi menunjukkan respon tekanan psikologi yang berkurang secara ketara.

Dapatan kajian menunjukkan tahap kortisol bapa berkurang dari 10.55 nmol/L sehingga 8.26 nmol/L selepas 75 minit, serta tekanan darah sistolik yang juga menurun.

#2. Kuatkan Ikatan Bayi & Bapa

Seperti bersama ibu, bapa juga akan menerima kebaikan dari segi hubungan dan ikatan bersama bayi menerusi Kangaroo Care.

Satu kajian di Taiwan mendapati kesan positif terhadap penjagaan bayi bagi bapa dari segi meneroka, bercakap, menyentuh dan menjaga bayi, serta meningkatkan ikatan antara kedua-duanya.

Kredit gambar: Pexels

#3. Tingkatkan Keyakinan Diri Bapa

Dalam satu kajian yang dijalankan di Adelaide, Australia, Kangaroo Care didapati menguatkan hubungan antara ayah dan bayi yang memerlukan rawatan rapi seperti di NICU.

Malah perkara ini turut membantu dalam meningkatkan keyakinan dan harga diri bapa.

Namun dalam masa sama, beberapa bapa berpendapat bahawa cuba melakukan skin-to-skin bersama bayi boleh memakan masa yang banyak.

#4. Membantu Emosi Bapa Terhadap Bayi

Satu kajian lain menyelidik kesan skin-to-skin terhadap bapa dalam tempoh tiga bulan.

Kajian mendapati Kangaroo Care turut membantu bapa yang tidak mempunyai ikatan dengan bayi, marah dan tidak mahukan bayi, dan berasa gelisah untuk menjaga bayi.

Kredit gambar: Pexels

Perhatikan Keadaan Bayi Ketika Lakukan Skin-to-Skin

Walaupun skin-to-skin amat digalakkan bagi bayi baru lahir, namun UNICEF mengingatkan ibu ayah agar sentiasa memerhatikan keadaan bayi ketika melakukannya. Ini termasuklah:

Menyemak posisi bayi untuk memastikan saluran pernafasannya tidak tersekat. Perhatikan kadar pernafasan dan pergerakan dada bayi. Dengar jika terdapat bunyi bernafas yang aneh atau bayi tidak mengeluarkan bunyi sama sekali.

Perhatikan warna kulit bayi. Selalunya bahagian lengan dan kaki boleh menjadi pucat dahulu jika apa-apa berlaku pada bayi.

Bayi sepatutnya menghasilkan bunyi dan tidak kelihatan lemah atau tidak memberi sebarang tindak balas.

Pastikan bayi dalam keadaan yang hangat ketika skin-to-skin.

Baca Artikel Berkaitan: Luka Pembedahan Czer Lambat Sembuh? Ini 5 Mitos & Fakta Anda Perlu Tahu

Baca Artikel Berkaitan: Tips Buat Wanita Yang Bersalin Normal Agar Tiada Koyakan

Baca Artikel Berkaitan: Ini Cara Untuk Bersih & Tanam Uri Bayi. Para Ayah Perlu Tahu!

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.