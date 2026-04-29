Tips Eat Clean Untuk Jaga Kesihatan Badan, Jangan Lupa Periksa Label Makanan!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Segelintir daripada kita dibesarkan dengan jenis pemakanan yang kurang berkhasiat. Sebagai contoh, ada ibu bapa yang terlampau sibuk sehingga tiada masa untuk menyediakan makanan tinggi nutrisi.

Bagaimanapun selepas meningkat dewasa, semakin ramai sedar mengenai kepentingan pengambilan makanan sihat dalam rutin harian. Pernah tak anda dengar tentang istilah clean eating?

Itulah yang diamalkan ramai khususnya buat mereka yang sedang menjaga diet pemakanan.

Ini Tips Amalkan Konsep ‘Eat Clean’

Sebenarnya, konsep eat clean adalah gaya pemakanan yang memfokuskan kepada pengambilan makanan semula jadi, segar dan kurang proses. Namun mesti ada di antara kita yang tidak tahu nak bermula dari mana untuk makanan secara sihat.

Buat mereka yang sedang perlahan-lahan berarah kepada gaya hidup sebegini, di sini kami kongsikan beberapa tips yang boleh diamalkan:

Sumber: Pexels

#1. Sediakan Makanan Dari Rumah

Jika masak sendiri di rumah, anda boleh menjamin bahan-bahan yang digunakan adalah berkualiti tinggi dan segar.

Berbeza jika anda makan di kedai makan kerana agak sukar untuk memastikan apakah jenis bahan masakan digunakan oleh peniaga atau cef.

Selain itu, makanan yang dibeli di luar berkemungkinan menggunakan gula tambahan dalam sesuatu masakan yang akhirnya menyebabkan paras gula dalam darah naik mencanak.

Sumber: Pexels

#2. Elak Makanan Berproses

Ingat, makanan berproses tinggi merupakan musuh utama untuk gaya pemakanan yang sihat. Antara perkara yang anda boleh lakukan adalah elak menyimpan stok makanan berproses di dalam peti sejuk.

Dengan cara ini, anda akan lebih cenderung mencari makanan yang berkhasiat serta tinggi nutrisi setiap kali berasa lapar.

Ia sekaligus membantu mengurangkan kalori dan mengawal berat badan seseorang.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Unsplash

#3. Elakkan Karbohidrat Ringkas

Secara umumnya, rakyat Malaysia akan makan nasi dalam rutin harian. Bukan sahaja untuk makan tengahari, malah sarapan pagi seperti nasi goreng, nasi lemak dan banyak lagi.

Selain itu, karbohidrat seperti roti juga menjadi trend pemakanan di Malaysia, sebagai contoh roti canai.

Sumber: Foodpanda

Bagaimanapun, karbohidrat sebegini boleh menyumbang kepada masalah kesihatan jika tidak dikawal pengambilannya seperti obesiti, hati berlemak (MAFLD) dan banyak lagi.

Sebagai alternatif, mungkin anda boleh tukarkan pengambilan nasi kepada Kuinoa yang tinggi kandungan protein dan serat.

Sumber: Pexels

#4. Makan Lebih Banyak Sayur & Buah-buahan

Aspek paling penting kepada pemakanan sihat adalah untuk mengambil makanan segar dan semula jadi. Untuk menepati kriteria ini, sayur dan buah-buahan adalah pilihan terbaik dan simple.

“Tapi sayur tak sedap.” 🥬

Kalau anda ada mentaliti sebegini, mungkin boleh mula makan sayur-sayuran yang lebih manis seperti lobak, labu kuning dan jagung. Selepas sudah terbiasa, tukarkan pula kepada sayuran hijau seperti bayam, sawi, kangkung dan banyak lagi.

Sumber: Unsplash

#5. Baca Label Makanan

Sebelum membuat pembelian sebarang jenis produk makanan, baca dan teliti dahulu label yang tersedia pada bungkusan. Daripada situ, anda boleh lihat terdapat senarai nutrisi bagi produk terbabit.

Hati-hati sekiranya terdapat perkataan partially hydrogeneted oil pada label itu kerana ia bermaksud makanan itu mengandungi lemak trans. Lemak berkenaan mampu meningkatkan risiko pelbagai jenis penyakit kronik.

Sumber: Premier Fitness

Bagi minuman pula, penting untuk perhatikan kandungan gula. Untuk info, 1 sudu teh = 5 gram gula.

Secara puratanya, air minuman dalam kotak dan botol di pasaran mempunyai kandungan gula sebanyak 12-16g bagi setiap hidangan. Ada juga yang sampai mencecah 39g! Memang banyak dan berbahaya untuk kesihatan tubuh.

Jadi setiap kali membeli, buatlah pilihan yang bijak.

Sumber: Pexels

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.