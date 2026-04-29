Ini Cara Simpan & Panaskan Semula Makanan Bersantan Untuk Elak Basi

Santan merupakan salah satu bahan masakan yang digunakan secara meluas dalam pelbagai jenis masakan di Malaysia.

Boleh dikatakan banyak hidangan dan lauk-pauk yang menggunakan santan seperti nasi lemak, kari, masak lemak dan rendang.

Namun masakan yang menggunakan santan biasanya boleh cepat rosak atau basi jika tidak dimasak dan disimpan dengan betul, seterusnya mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan.

Makanan Bersantan Hidangan Berisiko Tinggi

Menurut Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), hidangan bersantan boleh memberi ancaman kepada kesihatan jika tidak disejukkan dan disimpan dengan betul, disaji dengan selamat dan dipanaskan semula dengan teknik tepat.

Katanya, hidangan bersantan merupakan makanan berisiko tinggi lebih-lebih lagi apabila digabungkan dengan daging.

Ini kerana campuran santan, yang mengandungi lemak dan protein tumbuhan, dengan daging akan menghasilkan persekitaran ideal yang membolehkan bakteria membiak dengan pantas.

Oleh itu, masakan mengandungi santan memerlukan ketelitian tinggi dalam pengendalian selepas dimasak.

Jangan Biarkan Hidangan Bersantan Sejuk Sendiri Sebelum Disimpan

BKKM menjelaskan jika hidangan bersantan ingin disejukkan selepas masak, ia tidak sepatutnya dilakukan secara perlahan seperti membiarkan makanan sejuk dengan semula jadi di dalam periuk.

Ini kerana ia boleh menyebabkan pembiakan bakteria memandangkan masa yang diambil untuk makanan sejuk sepenuhnya adalah lama.

Malah, suhu makanan dari 5°C ke 60°C dianggap sebagai zon bahaya.

“Bahagian tengah masakan dalam kawah boleh kekal dalam suhu ini selama 4 ke 6 jam, menyebabkan toksin reaktif dan spora bertambah,” jelasnya.

Ingat, makanan yang telah dimasak tidak sepatutnya dibiarkan di suhu bilik selama lebih 4 jam.

Elak Lakukan Perkara Yang Boleh Sebabkan Hidangan Bersantan Cepat Basi

Selain itu, mungkin ada juga yang menghidangkan makanan bersantan ini terdedah di atas pemanas secara bain-marie (water bath).

Namun jika pemanas ini tidak cukup panas dan suhu makanan jatuh di bawah 60°C, BKKM berkata hidangan akan bertukar menjadi ‘inkubator’ yang membantu pembiakan bakteria berbahaya.

Selain itu, pencemaran kuman juga boleh berlaku secara manual menerusi amalan yang sering dilakukan oleh orang ramai, termasuk:

Kerap menceduk lauk yang tidak habis.

Menambah hiasan di atas lauk.

Mencampur lauk yang telah lama dihidangkan dengan lauk baru.

Lebih elok jangan usik lauk yang dihidangkan. Sebaliknya hidang lauk baharu di dalam bekas yang berasingan.

Panaskan Makanan Sehingga Mendidih Untuk Bunuh Bakteria

Setelah makanan disimpan dan disejukkan, sudah tentu ia perlu dipanaskan sebelum dihidangkan semula.

Namun pastikan makanan itu dipanaskan sehingga mendidih untuk menjamin keselamatannya, lebih-lebih lagi bagi hidangan bersantan.

Jangan panaskan hidangan tersebut ala kadar sehingga suam semata-mata atau panas di bahagian atas sahaja kerana ia tidak mencukupi untuk membunuh bakteria.

Pastikan Dahulu Makanan Masih Elok Sebelum Panaskan Semula

Hidangan bersantan sememangnya makanan yang mudah basi. Oleh itu, pastikan makanan tersebut berada dalam keadaan yang masih elok sebelum dipanaskan.

Berikut merupakan cara untuk mengenal pasti makanan yang telah basi:

Mengeluarkan bau yang kurang enak atau busuk.

Makanan kelihatan berlendir, biasanya bagi hidangan bersantan.

Makanan sudah terasa masam.

Kulat naik pada makanan.

Warna makanan berubah menjadi pucat atau kelihatan tidak segar.

Namun jika makanan kelihatan masih elok tetapi sudah lama disimpan, lebih baik jika tidak dimakan sama sekali dan terus dibuang.

