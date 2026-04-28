Ini Sebab Ibu Hamil Alami Kaki Bengkak & Tips Atasinya

Tidak dapat dinafikan ibu hamil sememangnya berdepan pelbagai dugaan sepanjang tempoh kehamilan yang selalunya disebabkan oleh perubahan hormon dan fizikal tubuh badan.

Bukan hanya berasa penat dan alami alahan, ibu hamil juga boleh mengalami pelbagai simptom lain.

Salah satu gejala yang dirasai oleh sekitar tiga per empat ibu hamil ialah kaki bengkak.

Keadaan ini selalunya berlaku setelah memasuki trimester kedua sekitar minggu ke-22 hingga ke-27 kehamilan.

Kenapa Kaki Bengkak Ketika Hamil?

Masalah kaki bengkak ketika hamil ini adalah keadaan edema yang berlaku apabila lebihan cecair terkumpul di dalam tisu.

Simptom kaki bengkak boleh menjadi lebih teruk apabila memasuki trimester ketiga dan menghampiri tarikh bersalin sekiranya terdapat lebihan cecair amniotik.

Memetik Mayo Clinic, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan kaki bengkak ketika hamil antaranya:

Badan menyimpan lebih banyak kandungan air.

Rahim yang mengembang menekan salur darah dan memperlahankan pergerakan darah ke jantung.

Perubahan hormon.

Kehamilan kembar juga boleh memburukkan lagi masalah kaki bengkak, jelas Hello Doktor.

Masalah bengkak bukan hanya terjadi pada bahagian kaki, tetapi juga boleh dialami di muka, tangan dan jari. Pun begitu, simptom ini selalunya akan segera hilang selepas ibu bersalin.

Tips Atasi Kaki Bengkak Ketika Hamil

Mengalami masalah kaki bengkak ketika hamil boleh mendatangkan ketidakselesaan terhadap ibu.

Namun simptom ini boleh dikurangkan dengan cara-cara berikut:

Baring mengiring ke sebelah kiri untuk mengurangkan tekanan terhadap urat besar (vena kava inferior).

Tinggikan kaki anda ketika baring seperti meletakkan bantal di bawah kaki.

Pakai kasut yang selesa dan tidak terlalu ketat.

Pakai stokin khas atau compression sock. Namun jangan pakai pakaian dengan bahagian getah yang ketat kerana boleh menghalang peredaran darah.

Elakkan berdiri terlalu lama, namun kerap lakukan pergerakan kaki ketika duduk untuk meregangkan otot betis.

Berjalan sebentar dapat membantu melancarkan perjalanan darah. Boleh juga cuba berdiri dan berjalan di dalam kolam.

Diingatkan juga walaupun kaki bengkak disebabkan oleh badan yang menyimpan lebih banyak air, tetapi ibu hamil tetap perlu minum air dalam jumlah yang banyak iaitu sekitar 10 cawan sehari.

Kaki Tiba-Tiba Bengkak & Sakit Mungkin Kerana Darah Beku

Kebiasaannya, kaki bengkak ketika hamil bukanlah satu masalah yang perlu dibimbangkan.

Namun jika kaki tiba-tiba bengkak dan terasa sakit, ia mungkin disebabkan oleh masalah darah beku yang digelar sebagai trombosis vena dalam (DVT).

Menurut Mayo Clinic, bengkak yang menjadi semakin teruk mungkin disebabkan oleh tekanan darah yang semakin tinggi.

Tekanan darah yang di luar julat normal ketika hamil boleh menjadi petanda masalah perubatan seperti diabetes gestasi atau pre-eklampsia.

Bengkak Teruk Juga Boleh Jadi Petanda Pre-Eklampsia

Menurut NHS UK, bengkak yang tiba-tiba semakin teruk juga boleh menjadi petanda pre-eklampsia. Simptom lain pre-eklampsia termasuk:

Bengkak semakin teruk di muka, tangan atau kaki.

Sakit kepala yang teruk.

Masalah dengan penglihatan seperti mata kabur atau sensitif terhadap cahaya.

Sakit teruk di bahagian bawah rusuk.

Pedih ulu hati yang tidak hilang walaupun setelah mengambil ubat antacid.

Berasa sangat tidak sihat.

Berasa mual dan muntah-muntah.

Ibu hamil perlu perhatikan simptom-simptom ini.

Masalah pre-eklampsia yang tidak dirawat boleh menjadi berbahaya kepada nyawa ibu dan bayi.

Oleh itu sekiranya ibu hamil mengalami simptom-simptom di atas, segera bawa ke klinik terdekat bagi mendapatkan diagnosis dan mulakan rawatan segera jika diperlukan.

