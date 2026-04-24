[Video] Biji Selasih Alternatif Lebih Sihat Berbanding Chia Seed, Bagus Untuk Kesihatan Usus

Chia seed sering digunakan sebagai salah satu bahan makanan bagi mereka yang ingin mengamalkan gaya hidup sihat atau sedang diet untuk menurunkan berat badan.

Namun di Malaysia, harga superfood itu mungkin agak mahal kerana diimport dari negara luar.

Sebenarnya selain chia seed, ada satu lagi jenis biji yang lebih mudah didapati di dalam negara dan turut mengandungi nutrien yang hampir serupa.

Doktor Cadang Gantikan Chia Seed Dengan Biji Selasih

Perkara itu dijelaskan oleh doktor perubatan dan pempengaruh, Dr Karan Raj, menerusi hantaran di media sosial.

Dia mencadangkan agar penggunaan chia seed di dalam jem digantikan dengan biji selasih sebagai alternatif yang lebih sihat terhadap usus.

Katanya, dua sudu chia seed mengandungi sekitar 10g serat, manakala biji selasih dalam jumlah sama mempunyai hampir 14g serat.

Tambahnya lagi, walaupun kedua-dua jenis biji itu mempunyai kandungan serat yang tinggi, namun biji selasih mengandungi lebih banyak serat boleh larut (soluble fiber).

Sebagai info, serat boleh larut merupakan sejenis prebiotik yang menjadi sumber makanan buat bakteria baik di dalam usus.

Sebaliknya, chia seed diperbuat daripada 80% serat tidak boleh larut. Ia akan membuatkan seseorang lebih kenyang, tetapi tidak dapat menjadi makanan bagi mikrobiom usus.

Perbezaan antara chia seed dan biji selasih.

Serat Boleh Larut Tinggi Dalam Biji Selasih, Jadi Makanan Buat Bakteria Dalam Usus

Dr Karan berkata, serat boleh larut dan tidak boleh larut di dalam biji selasih pula adalah lebih seimbang.

Perkara ini membuatkan lebih banyak proses fermentasi akan berlaku di dalam usus apabila mengambil biji selasih, seterusnya menjadi sumber tenaga yang lebih bagus buat mikrob dan lapisan usus.

Tambah Dr Karan lagi, biji selasih tidak menjadi gel pekat seperti chia seed, membuatkan teksturnya lebih menarik dan mudah ditelan.

Dalam masa sama, dia mengingatkan ini tidak bermakna chia seed perlu digantikan sepenuhnya dengan biji selasih, tetapi adalah lebih bagus untuk mencuba pelbagai jenis biji.

Kandungan Nurtien Dalam Chia Seed & Biji Selasih Hampir Sama

Berdasarkan Verywell Health, kedua-dua chia seed dan biji selasih sebenarnya mempunyai kadar nutrien yang hampir sama.

Secara ringkasnya chia seed mempunyai lebih tinggi kalori, lemak dan magnesium berbanding biji selasih.

Manakala biji selasih pula mengandungi serat, protein, kalsium, zat besi dan kalium yang lebih tinggi daripada chia seed.

Perbezaan nutrisi antara chia seed dan biji selasih. (Sumber: Verywell Health)

Bukan Hanya Untuk Usus, Banyak Lagi Kebaikan Biji Selasih

Seperti yang dinyatakan di atas, biji selasih sememangnya bagus untuk kesihatan usus.

Malah ia sering digunakan bagi mengurangkan masalah sembelit dengan melancarkan penghadaman.

Selain itu, pengambilan biji selasih juga dikaitkan dengan pelbagai kebaikan lain termasuk:

Menurunkan suhu badan

Mengawal berat badan

Mengawal kadar tekanan darah

Mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular dan kanser

Menstabilkan kadar gula dalam darah

Mengelakkan pembentukan ulser di dalam perut

Membantu kesihatan rambut

