Bau Menyegat Tapi Kaya Nutrisi, Ini Kebaikan Makan Natto Yang Ramai Tak Tahu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap kali berkunjung ke negara orang, sudah tentu kita tertanya-tanya dan mahu mencuba makanan kegemaran penduduk tempatan. Buat mereka yang pernah sampai ke Jepun, sudah tentu anda pernah jumpa makanan dikenali sebagai natto.

Malah ramai juga menjadikannya sebagai cenderamata untuk dibawa ke tanah air. Tetapi bagaimana pula dengan penerimaan rakyat Malaysia terhadap makanan ini?

Ada yang berpendapat bahawa ia seperti durian. Ada sesetengah golongan yang sangat menggemarinya manakala segelintir yang lain tidak boleh menerima rasanya. Sama jugalah seperti natto ini.

Wanita Makan Natto Sebagai Sarapan

Seperti sebelum ini, seorang wanita dikenali sebagai Nellie berkongsi video dirinya mencuba natto buat pertama kalinya sebagai sarapan. Meskipun agak terkejut dengan rasanya yang unik, namun dia tetap menjamah makanan itu kerana kandungan khasiatnya.

Daripada riak wajah wanita tersebut, kami dapat simpulkan bahawa rasanya agak menyengat bagi sesetengah individu.

Tesktur Natto Melekit & Berlendir

Buat yang tidak tahu, natto sebenarnya merupakan makanan tradisional Jepun yang dihasilkan daripada fermentasi (diperam) kacang soya menggunakan bakteria Bacillus subtilis. Ia terkenal dengan tekstur berlendir dan melekit yang mempunyai aroma kuat.

Kebiasaannya, natto ini akan dimakan bersama nasi putih. Selain itu, ada juga yang mencampurkan natto bersama sup miso, sushi, atau topping roti bakar. Snek yang sangat versatil.

Bagaimanapun, ada yang berkata bahawa baunya seperti ikan masin. Sesetengah pula berpendapat natto seperti tempe namun dalam bentuk yang berbeza.

Sumber: Pexels/Mizkan Asia Pacific

Kalau anda peminat tegar kartun animasi popular Jepun Crayon Shin-chan, anda akan perasan watak utamanya Shin-chan selalu menikmati natto bersama nasi putih.

Tonton video penuh [DI SINI].

Kebaikan Natto Untuk Kesihatan Seseorang

Meskipun ramai mempunyai pandangan masing-masing tentangnya, namun tidak dapat dinafikan bahawa natto sangat baik untuk kesihatan tubuh badan kerana kandungan nutirisinya yang tinggi.

Kandungan nutrisi bagi 100g (gram) natto adalah seperti di bawah:

Kalori: 211kcal

Lemak: 11g

Karbohidrat: 12.7g

Serat: 5.4g

Protein: 19.4g

Zat besi: 8.6 milligram (mg)

Vitamin K: 23.1 mikrogram (mcg)

Magnesium: 115 mg

Kalsium: 217 mg

Vitamin C: 13 mg

Kalium: 729 mg

729 mg Zink: 3.03 mg

Natto juga mengandungi jumlah kecil vitamin B6, folat, asid pantotenik, antioksidan dan sebatian tumbuhan lain yang bermanfaat.

Berikut kami kongsikan antara kebaikan natto yang lain:

#1. Bantu Lancarkan Proses Penghadaman

Proses pemerapan natto turut menghasilkan probiotik yang sekaligus membantu menyokong sistem penghadaman.

Kandungan probiotik yang tinggi juga mengelakkan seseorang daripada mengalami masalah perut kembung dan sembelit.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Pakar Kongsi Amalan Pernafasan Untuk Elak Masalah Sembelit, Mudah Je!

Baca Artikel Berkaitan: [Video] 4 Pantang Larang Ketika Ambil Probiotik Dalam Rutin Harian Yang Anda Perlu Tahu

Secara umumnya, kacang soya mengandungi antinutrien yang boleh menyukarkan tubuh untuk mencernanya. Antinutrien ini juga boleh mengurangkan jumlah nutrien yang diserap oleh badan daripada makanan yang akhirnya membawa kepada masalah perut masuk angin.

Natto yang diperam bertindak mengurangkan antinutrien terbabit.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Pakar Urut Kongsi Teknik Untuk Keluarkan Angin Dalam Badan

Sumber: Rimping Supermarket

#2. Bantu Menguatkan Tulang

Dalam masa sama, natto kaya dengan pelbagai nutrien yang menyumbang kepada kesihatan tulang manusia.

3.5 auns (100 g) natto membekalkan kira-kira 217 mg kalsium, iaitu mineral utama yang terdapat dalam tulang. Sekadar info, keperluan pengambilan harian (RDA) kalsium bagi orang dewasa adalah antara 1,000 mg hingga 1,300 mg.

Sumber: Freepik

Baca Artikel Berkaitan: Ini 6 Tabiat Yang Boleh Rosakkan Tulang, Nombor 2 Paling Ramai Selalu Buat!

#3. Meningkatkan Kesihatan Jantung

Natto mampu meningkatkan kesihatan jantung kerana kandungan seratnya boleh menurunkan paras kolestrol.

Seterusnya, proses fermentasi natto menghasilkan nattokinase iaitu sejenis enzim yang berperanan memecahkan fibrin. Fibrin ialah protein yang terlibat dalam pembentukan bekuan darah.

Dalam erti kata mudah, nattokinase bantu melarutkan darah beku.

Sumber: Pexels

#4. Kuatkan Sistem Imun Badan

Buat mereka yang mengalami masalah sistem imun badan yang lemah, pengambilan natto mungkin dapat membantu.

Nutrisi yang pelbagai dalam natto menghalang pertumbuhan bakteria jahat dan meningkatkan penghasilan antibodi semula jadi dalam tubuh.

Sekiranya anda jatuh sakit, probiotik di dalam natto mampu mengurangkan risiko jangkitan selain mempercepatkan proses pemulihan.

Sumber: Pexels

Baca Artikel Berkaitan: Ibu Hamil Cepat Rasa Lesu Dalam Rutin Harian? Ini Tips Tingkatkan Imun Badan

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.