Kardiologi Pediatrik Di Malaysia: Kembalikan Harapan, Selamatkan Nyawa Si Kecil

Oleh Dr Lim Wooi Kok, Pakar Perunding Pediatrik & Pakar Kardiologi Pediatrik, Pusat Perubatan Sunway, Bandar Sunway (SMC).

Kelahiran seorang cahaya mata adalah antara detik paling membahagiakan dalam hidup setiap pasangan. Namun, kegembiraan itu boleh bertukar menjadi kebimbangan apabila si kecil disahkan mempunyai masalah jantung.

Di Malaysia, perkembangan pesat dalam bidang kardiologi pediatrik kini membuka lembaran baharu, memberi harapan kepada lebih ramai keluarga untuk melihat anak-anak mereka membesar dengan sihat.

“Penyakit jantung kongenital (CHD) menjejaskan kira-kira satu daripada setiap 100 bayi,” jelas Dr Lim Wooi Kok, Pakar Perunding Pediatrik & Pakar Kardiologi Pediatrik di Pusat Perubatan Sunway.

“Namun, dengan kemajuan teknologi imbasan dan rawatan hari ini, peluang untuk kanak-kanak ini menjalani kehidupan normal jauh lebih cerah berbanding dahulu.”

Fahami Masalah Jantung Kanak-kanak

Secara umumnya, masalah jantung dalam kalangan kanak-kanak boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu sejak lahir dan yang berlaku kemudian.

1. Sejak Lahir (Kongenital)

Masalah ini sudah wujud sejak bayi dilahirkan, termasuk:

Jantung asianotik (“pink heart”)

Jantung sianotik (“bayi biru”)

Kebiasaannya, ia dapat dikesan seawal kelahiran melalui saringan oksimetri apabila tahap oksigen bayi berada di bawah paras normal (95%).

Diagnosis kemudian disahkan melalui ekokardiografi.

Dalam kes yang lebih serius seperti Tetralogy of Fallot atau Transposition of the Great Arteries, bayi mungkin menunjukkan tanda-tanda seperti bibir atau kulit bertukar kebiruan dan memerlukan rawatan segera.

2. Selepas Lahir

Sebahagian masalah jantung pula hanya muncul kemudian, termasuk:

Penyakit Kawasaki

Penyakit injap reumatik

Aritmia

Gejala seperti demam berpanjangan, sakit dada, atau pengsan sering menjadi petunjuk awal, manakala bunyi “murmur” jantung biasanya dikesan semasa pemeriksaan doktor.

Teknologi Pengimejan: Melihat Jantung Dengan Lebih Jelas

Dalam dunia perubatan hari ini, diagnosis tidak lagi bergantung pada andaian semata-mata. Dengan bantuan teknologi moden seperti ekokardiografi, CT dan MRI, doktor kini mampu melihat struktur jantung dengan lebih terperinci.

Menurut Dr Lim, kemahiran membaca imej kompleks ini bukan sesuatu yang dimiliki semua pakar. Namun, keupayaan tersebut membolehkan doktor memahami keadaan jantung kanak-kanak dengan lebih tepat.

“Apabila kita dapat melihat jantung dalam bentuk 3D, kita boleh merancang rawatan yang lebih selamat dan diperibadikan,” katanya.

Salah satu teknologi terkini ialah CT pengiraan foton (PCCT), yang mampu menghasilkan imej 3D berkualiti tinggi dengan pendedahan radiasi lebih terkawal, sesuatu yang amat penting dalam rawatan pesakit kanak-kanak.

Rawatan Lebih Ringkas, Pemulihan Lebih Cepat

Berbanding dahulu, tidak semua masalah jantung memerlukan pembedahan besar.

Hari ini, keadaan seperti ASD, PDA dan VSD boleh dirawat melalui prosedur intervensi perkutaneus iaitu teknik invasif minimum menggunakan kateter kecil yang dimasukkan melalui pangkal paha.

Prosedur ini hanya:

Mengambil masa beberapa jam sahaja

Tidak memerlukan pembedahan terbuka

Membolehkan kanak-kanak pulang dalam masa beberapa hari

Namun begitu, penjagaan selepas rawatan tetap penting, termasuk menjaga kebersihan mulut dan mencegah jangkitan seperti endokarditis.

Cabaran Sebenar: Perjalanan Emosi Keluarga

Di sebalik kemajuan perubatan, cabaran terbesar sering kali bukan pada rawatan, tetapi pada perjalanan emosi keluarga. Kanak-kanak dengan CHD mungkin:

Mengalami kesukaran menyusu

Membesar lebih perlahan

Memerlukan rawatan dan pemantauan berterusan

“Setiap teguk susu memerlukan tenaga yang besar kerana mereka perlu berusaha lebih untuk bernafas,” jelas Dr Lim.

Ibu bapa pula perlu mengimbangi pelbagai tanggungjawab, daripada rawatan anak hinggalah kepada kerjaya dan kewangan.

Namun, Dr Lim menegaskan bahawa kebanyakan kes berlaku disebabkan faktor genetik atau secara kebetulan, dan bukan berpunca daripada kesilapan ibu bapa.

Hubungan Seumur Hidup Antara Doktor dan Pesakit

Rawatan penyakit jantung kongenital bukanlah sesuatu yang berakhir dalam masa singkat. Ia memerlukan pemantauan sepanjang hayat.

“Saya masih merawat pesakit saya selepas lebih 20 tahun. Mereka kini sudah dewasa, malah ada yang sudah berkeluarga,” kata Dr Lim.

Hubungan ini bukan sekadar profesional, tetapi satu ikatan jangka panjang yang penuh kepercayaan.

Harapan Bermula Seawal Dalam Kandungan

Satu lagi perkembangan penting ialah penggunaan ekokardiografi fetal, yang membolehkan masalah jantung dikesan sebelum bayi dilahirkan.

Pemeriksaan ini boleh dilakukan seawal minggu ke-18 hingga ke-22 kehamilan, memberi masa kepada doktor dan ibu bapa untuk:

Bersedia menghadapi sebarang komplikasi

Merancang proses kelahiran dengan lebih selamat

Memulakan rawatan seawal mungkin

“Ini boleh menjadi faktor penentu dalam menyelamatkan nyawa,” jelas Dr Lim.

Masa Depan Yang Lebih Cerah

Dengan lebih ramai pakar dilatih dalam teknologi pengimejan dan rawatan moden, masa depan kardiologi pediatrik di Malaysia dilihat semakin positif.

“Di sebalik setiap kejayaan perubatan, ada impian ibu bapa untuk melihat anak mereka membesar dengan sihat dan bahagia,” kata Dr Lim.

Hari ini, dengan kemajuan yang ada, impian itu bukan lagi sesuatu yang mustahil, tetapi semakin menjadi kenyataan.

