Autisme Dari Perspektif Kemanusiaan: Kenapa Empati Itu Penting

April menandakan Bulan Kesedaran Autisme di seluruh dunia, dan tema tahun ini, “Autisme dan Kemanusiaan – Setiap Kehidupan Mempunyai Nilai”, mengajak kita untuk merenung bukan sahaja tentang kesedaran, tetapi juga maruah, keterangkuman dan empati.

Autisme bukan satu pengalaman yang tunggal.

Ia merupakan satu spektrum yang luas, kompleks dan sangat bersifat manusiawi.

Dalam persekitaran terapi, kanak-kanak mungkin berkomunikasi melalui gerak isyarat, mengulang frasa untuk memahami persekitaran mereka, atau menunjukkan kebolehan luar biasa dalam ingatan, corak atau kreativiti.

Kepelbagaian ini menegaskan realiti bahawa perkembangan bukanlah linear, dan kecerdasan tidak boleh diukur melalui piawaian konvensional semata-mata.

Autisme Bukan Kekurangan, Tetapi Variasi Kemanusiaan

Di Malaysia, kesedaran mengenai autisme telah berkembang dari semasa ke semasa. Ibu bapa kini lebih berinformasi, sekolah secara beransur-ansur menjadi lebih inklusif, dan perbualan mengenai neurodiversiti semakin mendapat perhatian.

Namun, kesedaran tidak semestinya diterjemahkan kepada penerimaan.

Keluarga masih berdepan stigma, penilaian halus di ruang awam, akses terhad kepada perkhidmatan sokongan, serta persekitaran pendidikan yang belum sepenuhnya bersedia untuk memenuhi keperluan yang pelbagai.

Pengalaman dalam intervensi autisme menonjolkan kesan sokongan awal.

Apabila dilaksanakan secara beretika dan penuh belas kasihan, terapi Applied Behaviour Analysis (ABA) boleh membantu kanak-kanak membina kemahiran komunikasi, sosial dan kehidupan harian.

Walau bagaimanapun, intervensi berstruktur sahaja tidak mencukupi.

Kemajuan yang bermakna sering dibentuk melalui hubungan kemanusiaan. Ia memerlukan kesabaran untuk memahami, kesediaan untuk menyesuaikan diri, dan penghormatan terhadap cara setiap individu mengalami dunia.

Perspektif ini menjadi lebih jelas dalam persekitaran pendidikan. Pelajar dalam spektrum mengharungi tuntutan akademik bersama sensitiviti deria, jangkaan sosial dan kebimbangan dalaman.

Ada yang mungkin kurang bercakap di dalam kelas, mengelakkan kontak mata atau memilih untuk duduk di bahagian tepi kelas, namun menunjukkan kedalaman, kejelasan dan kepekaan emosi melalui penulisan atau bentuk ekspresi alternatif.

Autisme & Kemanusiaan: Sudah Bersediakah Malaysia Bergerak Dari Kesedaran ke Penerimaan?

Ini menunjukkan satu pertimbangan penting bahawa kecerdasan emosi tidak sentiasa ditunjukkan secara luaran.

Sesetengah individu memproses emosi dengan mendalam tetapi mengekspresikannya secara berbeza.

Tanggungjawab pendidik bukan untuk memaksa keseragaman, tetapi untuk mewujudkan persekitaran di mana pelbagai bentuk ekspresi diiktiraf dan dihargai.

Apabila tumpuan hanya diberikan kepada kekurangan, kekuatan seperti kejujuran, perhatian terhadap perincian, keaslian dan pendekatan penyelesaian masalah yang unik sering terlepas pandang.

Malaysia kini berada di satu persimpangan penting.

Apabila kesedaran semakin meningkat, ia perlu disertai dengan tindakan yang bermakna.

Ini termasuk pelaburan dalam diagnosis awal dan perkhidmatan intervensi, memperkasakan pendidik dengan amalan pengajaran inklusif, serta mewujudkan laluan pekerjaan yang mampan untuk individu autistik.

Sama pentingnya ialah memupuk budaya empati, di mana perbezaan bukan sekadar ditoleransi, tetapi benar-benar dihormati.

Ibu bapa dan penjaga juga memainkan peranan yang amat penting. Membesarkan anak dalam spektrum memerlukan ketahanan, advokasi dan komitmen berterusan.

Kesedaran Sahaja Tidak Cukup: Masa Untuk Malaysia Lebih Menerima Autisme

Ramai yang mengharungi sistem yang terpisah-pisah sambil meraikan pencapaian kecil yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain.

Menyokong mereka bukan sekadar tanggungjawab sosial, tetapi tanggungjawab bersama.

Akhirnya, kesedaran tentang autisme tidak seharusnya terhad kepada satu bulan sahaja.

Ia perlu diterapkan dalam reka bentuk sekolah, tempat kerja dan komuniti, serta dicerminkan dalam cara individu berkomunikasi, mendidik dan memimpin.

Merentasi kedua-dua persekitaran intervensi dan pendidikan, satu prinsip kekal jelas. Nilai tidak ditentukan oleh sejauh mana seseorang individu menepati norma masyarakat, tetapi oleh maruah asas sebagai seorang manusia.

Sharvinder Raj Sandra Mohan ialah seorang Pensyarah di School of General Studies and Languages, Faculty of Social Sciences and Leisure Management, Taylor’s University, dengan pengalaman sebagai ahli terapi tingkah laku yang mengamalkan Applied Behaviour Analysis (ABA).

