30% Warga Emas Di Malaysia Hidap 3 Penyakit Tidak Berjangkit – NHMS 2025

Normal untuk seseorang yang semakin meningkat umur, lebih-lebih lagi warga emas, menghidap pelbagai penyakit atas faktor usia.

Namun agak membimbangkan apabila ramai yang menghidap penyakit tidak berjangkit (NCD) atau penyakit kronik yang boleh menghindar mereka daripada menjalani kehidupan harian secara sihat.

Baru-baru ini, data oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mendedahkan maklumat kesihatan yang merisaukan meliputi golongan warga emas di seluruh negara.

30% Warga Emas Hidap Kencing Manis, Tekanan Darah Tinggi & Koleseterol Tinggi

Menerusi Tinjauan Kebangsaan Kesihatan & Morbiditi (NHMS) 2025: Kesihatan Warga Emas, 30% warga emas didapati mempunyai ketiga-tiga NCD utama dalam negara iaitu:

Kencing manis

Tekanan darah tinggi

Kolesterol tinggi

Data sama menunjukkan bahawa 68% warga emas mempunyai sekurang-kurangnya dua daripada tiga penyakit NCD di atas.

Sebagai info, tinjauan tersebut melibatkan 7,529 responden yang berusia 60 tahun ke atas, dan merupakan kajian kedua yang dibuat melibatkan warga emas sejak 2018.

Ramai Warga Emas Dengan NCD Mempunyai Paras Tidak Terkawal

Secara berasingan, NHMS 2025 mendapati warga emas mempunyai 39% prevalens diabetes.

Menurut KKM, 50% atau satu daripada dua warga emas yang menghidap kencing manis mempunyai paras gula yang tidak terkawal.

Manakala prevalens tekanan darah tinggi dalam kalangan warga emas adalah lebih tinggi iaitu 73%, diikuti dengan 76% prevalens paras kolesterol tinggi.

Bagi warga emas yang didiagnosis tekanan darah tinggi pula, satu daripada dua (50%) mempunyai tekanan darah tinggi tidak terkawal.

Di samping itu, satu daripada tiga (33%) warga emas yang menghidap kolesterol tinggi mempunyai tahap kolesterol tidak terkawal.

KKM berkata keadaan ini sememangnya membimbangkan dan menekankan keperluan untuk strategi komprehensif dalam bidang kesihatan membabitkan golongan warga emas.

Hanya Minoriti Warga Emas Di Malaysia Menua Secara Sihat

Dalam masa sama, NHMS 2025 mendedahkan hanya 14.7% warga emas di Malaysia yang menua secara sihat.

Perkara ini ditentukan berdasarkan kriteria penuaan sejahtera iaitu:

Sokongan sosial yang tinggi

Tiada limitasi kognitif

Tiada kemurungan

Mampu berdikari dalam melakukan aktiviti harian

Tiada penyakit kronik atau penyakit yang terkawal

Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad, berkata populasi di Malaysia antara yang paling cepat menua dan dijangka akan menjadi negara menua menjelang 2036 apabila warga emas merangkumi 15% daripada jumlah populasi.

“Dapatan ini menekankan kepentingan untuk memperkasakan usaha kesihatan umum dan sistem sokongan sosial bagi memastikan warga emas dapat menua secara sihat dan bermaruah,” katanya dipetik Bernama.

Polisi Kesihatan Komprehensif Penting Untuk Warga Emas Dalam Negara

Dalam satu kenyataan, KKM menegaskan kepentingan dapatan NHMS 2025 dalam membangunkan polisi kesihatan yang komprehensif dan responsif untuk populasi warga emas di Malaysia.

Katanya perkara ini selaras dengan National Ageing Blueprint Malaysia, Pelan Tindakan Perkhidmatan Kesihatan Warga Emas 2023–2030, dan Pelan Tindakan Demensia Negara 2023–2030.

“Sejajar dengan itu, KKM komited untuk memperkukuh agenda kesihatan negara melalui inisiatif strategik yang menyokong kesejahteraan warga emas sambil memastikan kelestarian sistem kesihatan,” katanya.

Dalam pada itu, KKM turut menyeru semua pihak berkepentingan yang merangkumi agensi kerajaan, pengamal kesihatan, penyelidik, dan pemimpin komuniti, untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualiti hidup warga emas di Malaysia.

