Betul Ke Letak Garam Boleh Sembuhkan Ulser Mulut, Atau Sebenarnya Hanya Mitos?

Pasti ramai di antara kita yang pernah mengalami ulser mulut kan? Malah buat mereka yang mempunyai sistem imun yang rendah, ulser mulut ini boleh muncul secara kerap dan membuatkan anda tidak selesa.

Bagi pengalaman penulis sendiri, ulser mulut adalah satu benda yang normal dan akan muncul sekurang-kurangnya sebulan sekali. Rasa sakitnya? Memang luar biasa, tak senang duduk dibuatnya.🙃

Walaupun wujudnya ubat ulser, namun ia masih mengambil masa untuk pulih sepenuhnya.

Selamat Ke Guna Garam Untuk Sembuhkan Ulser Mulut?

Baru-baru ini, seorang doktor gigi dikenali sebagai Dr Habib menerusi hantaran di akaun Threads miliknya ada berkongsi tentang cara popular orang ramai gunakan bagi ‘menyembuhkan’ ulser mulut.

Caranya adalah dengan meletakkan secubit garam pada luka ulser dalam mulut. Bagaimanapun menurut Dr Habib, tindakan meletakkan garam pada ulser hanya akan memburukkan lagi keradangan.

Bukan itu sahaja, garam juga boleh menyebabkan epithelial lining mulut (lapisan epitel mulut) koyak dengan lebih besar.

Foto: Tompokan ulser mulut

“Sekadar peringatan, tonyoh garam dekat ulser buat ulser semakin teruk ya. Ulser tu kamu punya lapisan epitel mulut koyak. Yang hang gatal koyakkan lagi buat apa. Semakin lambat proses penyembuhan tu. Garam kan kasar,” kata doktor tersebut.

Dalam masa sama, garam akan membuatkan kesakitan pada ulser bertambah teruk. Malah penulis sendiri pernah merasai perkara sama sehingga demam dek kerana mencuba teknik sama kononnya bagi mempercepatkan proses penyembuhan.

Punca & Cara Merawat Ulser Mulut

Untuk info, ulser kebiasaanya muncul kerana beberapa faktor seperti:

Stres

Kekurangan zat makanan (vitamin B, C dan E)

Kurang rehat atau tidur

Keadaan mulut yang kotor

Perubahan hormon

Jangkitan virus dan kecederaan fizikal seperti tergigit bibir atau lidah

Penggunaan gigi palsu dan pendakap gigi yang tidak sempurna

Makan makanan yang terlalu pedas dan panas

Rawatan terbaik bagi mengatasi masalah ini adalah dengan menyapu ubat ulser seperti Aftamed atau Gingigel.

Foto: Aftamed/Gingigel

Selain mendapatkan rawatan ubat, anda juga digalakkan untuk melakukan perkara ini bagi mempercepatkan proses penyembuhan ulser mulut:

Minum banyak air kosong

Jaga kebersihan mulut

Berkumur dengan air garam kerana garam boleh mematikan kuman yang menyebabkan sakit ulser tersebut

Namun sekiranya ulser atau pecahan pada rongga mulut tidak sembuh lebih daripada dua minggu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan bagi mengesan jika keadaan tersebut sebenarnya merupakan simptom awal kanser mulut.

Kebaikan Kumur Air Garam

Pun begitu, beliau menerusi ruangan balas menjelaskan berkumur-kumur dengan air garam sememangnya mempunyai kebaikan. Meskipun ia tidak boleh merawat ulser, namun ia berfungsi untuk membersihkan mulut.

Menurut Healthline, berkumur dengan air garam dapat membantu mengurangkan atau mengelak jangkitan. Ia seringkali digunakan bagi menghilangkan sakit tekak, selesema dan jangkitan pada sinus.

Ia juga berkesan bagi mengurangkan simptom masalah pada mulut seperti gingivitis, kaviti dan ulser.

Tips Elak Alami Ulser Mulut

Sebelum ini, Pegawai Perubatan Am, Dr Zubaidi Hj Ahmad menerusi hantaran di laman Facebook turut berkongsi beberapa tips bagi mengelakkan masalah ulser ini daripada berlaku. Antaranya:

Elak pengambilan alkohol atau tembakau

Kurangkan ambil makanan bergoreng atau rangup

Amalkan pemakanan seimbang

Makan dan kunyah secara perlahan

Floss setiap kali habis makan bagi menjaga kebersihan mulut

