Elak Mi Segera! Wanita Nasihat Makan ‘Real Food’ Walau Kesempitan Kewangan

Memang betul, kurang pergerakan dalam rutin harian boleh menyebabkan masalah kesihatan. Tetapi adakah tidak melakukan senaman ringan menjadi faktor utama? Sebenarnya gaya pemakanan juga memainkan peranannya.

Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi (NHMS) 2023 mendapati 54.4% dewasa berumur 18 tahun ke atas di Malaysia mempunyai berat badan berlebihan atau obesiti.

Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Kesihatan Suhaizan Kaiat, isu ini berkait rapat dengan individu yang tidak mengambil makanan kaya nutrisi. Sebaliknya lebih memilih makanan berproses yang tinggi kandungan MSG (monosodium glutamat).

Wanita Nasihat Orang Ramai Jaga Pemakanan, Jangan Ambil Makanan Berproses

Baru-baru ini, seorang wanita dikenali sebagai Nadiah Shuhani menerusi akaun Threads miliknya menegur orang ramai agar mengamalkan gaya hidup sihat dengan menjaga pemakanan dalam rutin harian.

Memang tidak dapat dinafikan, kesempitan wang menjadi faktor utama mengapa ramai memilih untuk downgrade jenis pemakanan yang diambil.

Sebagai contoh, anda mesti selalu dengar golongan pelajar universiti hanya makan mi segera untuk mengalas perut ketika duit poket sudah kering.

Bukan hanya mereka, malah ada juga para pekerja melakukan perkara sama sewaktu menghampiri hujung bulan. Namun begitu, makanan berproses hanya akan memudaratkan kesihatan jika diambil secara kerap.

Telur Antara Makanan Berkhasiat Yang Murah

Ramai juga berpandangan bahawa makan sebenar (real food) adalah mahal berbanding makanan berproses. Bagaimanapun menurut Nadiah, banyak sebenarnya makanan berkhasiat murah yang anda boleh beli seperti telur.

“Ajar diri untuk makan makanan sebenar yang murah-murah. Nasi putih, telur goreng dan timun potong. Cukup. Telur tu superfood.

“Goreng jangan minyak banyak. Rebus lagi okay. Ada ulam lagi bagus. Kalau ada stok sambal pun lagi sedap. Tak mahal pun buat sendiri. Kalau beli pun boleh tahan lama,” katanya.

Ramai tidak sedar bahawa tabiat mengambil makanan berproses yang kurang zat dan khasiat itu hanya mengundang kepada banyak masalah kesihatan.

Orang Ramai Kongsi Cara Berjimat Dengan Hanya Makan Telur & Protein Murah

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang bersetuju dengan pandangan Nadia agar tidak mengambil makanan berproses sebagai rutin harian.

“Saya penganggur lebih tujuh bulan dan kebanyakan masa duduk seorang diri je dekat rumah. Duit yang ada untuk bertahan serius tak banyak. Makanan utama saya adalah telur, tomato, tempe, terung, cendawan enoki, kentang dan bawang.

“Memang experiment banyak benda masak. Kalau ada duit lebih saya akan tambah dua ke tiga jenis sos dari Eco-Shop untuk makan dengan telur rebus. Setiap bulan akan tambah satu jenis kicap, sos atau pes kering bermacam jenis supaya tak muak makan telur walaupun berbulan-bulan,” kongsi seorang netizen.

Malah ada yang berkata, makanan sebenar yang sihat tidak seharusnya mewah.

“Yang penting, kita cuba sedaya upaya mengikut keadaan. Kalau mampu pilih makanan sebenar, tu yang terbaik. Kalau tak, cuba makan sikit-sikit (makanan berkhasiat) dah cukup. Tiada judgement, hanya buat yang terbaik untuk mengharungi hari. Makanan sebenar yang ringkas pun sudah memadai. Tak perlu mewah pun, asalkan berkhasiat,” kata seorang wanita.

Stigma ‘Makanan Berkhasiat Mahal’ Mungkin Puncanya

Bagi pendapat penulis, ramai yang memilih untuk membeli makanan berproses kerana stigma yang mengatakan makanan sebenar dan sihat adalah mahal. Tetapi kalau difikirkan, pemilihan jenis makanan yang penting sebenarnya.

Sebagai contoh, sesetengah individu lebih kerap membeli ikan salmon kerana khasiatnya.

Namun jika dibandingkan dengan pilihan lebih murah seperti ikan kembung, ia lebih kaya dengan kandungan omega-3 dan protein manakala kurang dari aspek lemak serta kolestrol.

Berikut kami kongsikan idea pilihan makanan berkhasiat dan murah yang anda boleh dapatkan di kedai runcit atau pasar raya:

Sayur campur seperti lobak, kubis dan timun

Pisang

Sayur hijau

Tauhu

Tempe

Kacang tanah

Ayam bahagian peha (bahagian dada lebih mahal)

Kentang

Susu soya

Kacang dhal

