Sudah Jadi Satu Amalan, Ini Kesan Buruk Kerap Pakai Earphone Waktu Tidur

Kalau anda perasan, masyarakat sekarang bukan sahaja memakai earphone (fon telinga) untuk urusan bekerja sahaja, malah ramai yang menggunakannya hampir sepanjang masa.

Waktu membaca buku, menonton video, malah ada juga ketika tidur.

Tetapi dari sudut perubatan, adakah penggunaan fon telinga yang terlampau kerap termasuk ketika sedang tidur ini tidak mengundang sebarang bahaya?

Ramai Remaja Kini Suka Pakai Earphone Setiap Kali Nak Tidur

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok menunjukkan seorang lelaki remaja sedang dirawat di Klinik Hijraa Batu Rakit di Kuala Terengganu.

Menerusi video perkongsian, doktor kesihatan yang sedang merawatnya berkata semakin ramai golongan remaja kini yang gemar memakai earphone (fon telinga) ketika waktu tidur.

Untuk sesetengah individu, alasan utama mereka berbuat sebegitu kerana mahu menenangkan diri dengan mendengar zikir atau muzik sebelum terlena. Namun sebenarnya banyak kesan buruk yang ramai terlepas pandang khususnya untuk keselamatan telinga.

Menurut klinik tersebut, berikut adalah lima keburukan kerap memakai fon telinga setiap kali tidur:

#1. Sel Pendengaran Rosak Kekal

Bunyi tanpa henti dari fon telinga boleh mencederakan telinga di bahagian dalam. Kecederaan itu juga sukar dirawat dan boleh menyebabkan seseorang mengalami penurunan atau kehilangan pendengarannya secara kekal.

Dalam kes sebegitu, kerosakan saraf pendengaran tidak lagi boleh dipulihkan.

#2. Telinga Rasa Berdengung

Selain itu, individu juga akan berdepan dengan masalah telinga berdengung yang menyebabkan ketidakselesaan malah menjejaskan kualiti pendengaran jika dibiarkan berlarutan.

Kesan paling utama anda boleh perhatikan adalah tabiat tersebut akan mengganggu kualiti tidur.

#3. Risiko Jangkitan Telinga

Secara lazimnya, bukan semua pengguna earphone akan membersihkan gajet mereka itu pada setiap hari. Mungkin mereka membersihkannya ketika terlihat ada kekotoran yang melekat sahaja.

Namun sebenarnya jika dipakai secara kerap, pasti ada kuman atau bakteria yang merebak pada fon telinga tanpa kita sedari. Earphone yang kotor boleh menyebabkan telinga mengalami jangkitan dan menyebabkan keradangan atau kemerahan.

Public Health Malaysia dalam satu hantaran di laman Facebook sebelum ini turut menasihati orang ramai agar mengelap earbuds atau earphone dengan swab alkohol sekurang-kurangnya seminggu sekali.

#4. Tahi Telinga Berkumpul

Menurut hantaran Klinik Hijraa Batu Rakit, pemakaian fon telinga setiap kali waktu tidur mampu menolak kotoran lebih (tahi) pada saluran telinga ke dalam hingga menyebabkan ia tersumbat.

Walaupun tahi telinga adalah bahan semula jadi yang melindungi saluran telinga, namun jika terkumpul terlalu banyak, ia boleh mengganggu fungsi pendengaran seperti:

Telinga rasa penuh dan berdengung

Gangguan pendengaran sementara

Rasa tidak selesa atau sakit dalam telinga

Kegatalan atau menyebabkan bau kurang menyenangkan

#5. Rehat Terganggu & Otak Cepat Penat

Secara umumnya menurut Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), kebanyakan rakyat Malaysia hanya tidur enam jam sehari. Malah hampir 11 juta orang masih berdepan kesukaran untuk tidur pada waktu malam.

Hal ini kerana, mereka terlalu banyak menghabiskan masa bermain gajet seperti telefon pintar, komputer riba, tablet dan peranti elektronik lain. Kalau anda nak tahu, penggunaan earphone sepanjang waktu tidur juga boleh menyebabkan gangguan yang sama.

Hal ini kerana bunyi yang berterusan mengganggu otak untuk berehat sepenuhnya sehingga mengakibatkan keletihan semasa sudah bangun.

