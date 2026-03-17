Makan Kena Ikut Turutan, Jangan Layan Nafsu! Lelaki Kongsi Cara Elak ‘Sugar Rush’ Di Pagi Syawal

Tinggal beberapa hari sahaja lagi, mesti para Muslim tidak sabar untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga dan saudara-mara di kampung.

Selain berjumpa dan berbual lama, antara perkara lain yang dinantikan pada hari istimewa tersebut adalah menerima duit raya, menggayakan baju sedondon yang baru, dan paling penting menikmati juadah raya!

Mesti sekarang ni pun ada yang terbayang-bayang makanan di pagi 1 Syawal nanti kan?

Badan Cepat Penat Ketika 1 Syawal Kerana Lonjakan Gula

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang pelajar perubatan dikenali sebagai Akmal Hakim berkongsi antara perkara yang ramai terlepas pandang ketika di pagi hari raya.

Selalunya, kita akan menghidangkan juadah raya yang pelbagai di atas meja makan sebagai contoh lemang, rendang, ketupat, nasi impit dan kuah kacang serta banyak lagi.

Namun sebenarnya jika dijamah dalam satu masa yang sama, makanan ini berisiko membuatkan anda cepat tewas dan badan lemau meskipun baru sahaja bermula sambutan Raya Aidilfitri.

Foto: Juadah di pagi raya

Jelasnya, gula yang terkandung dalam hidangan itu yang membuatkan anda berasa cepat penat.

“Perut kosong selama satu bulan (puasa) sangat sensitif pada gula. Bila awak sumbat kuih atau lemang, gula terus masuk salur darah. Boom, insulin mencanak naik, badan kelam-kabut nak simpan gula sebagai lemak,” katanya.

F.P.C Adalah Turutan Makan Yang Betul Untuk Elak Kenaikan Gula Mendadak

Jelasnya, terdapat susunan nutrien makanan yang perlu diikuti bagi mengelakkan masalah kenaikan mendadak paras gula daripada berlaku iaitu dengan mempraktikkan format F (fiber) → P (protein) → C (karbohidrat).

“Ini urutan makan yang akan mengurangkan lonjakan gula dalam darah ketika raya nanti. Ia akan memperlahankan penghadaman gula dan buat awak rasa lebih bertenaga nak hadap open house nanti.”

Berikut adalah panduan makan yang disarankan oleh Akmal:

Langkah 1 (fiber):

Yang pertama sekali adalah mulakan pagi Syawal dengan meneguk air kosong dahulu kemudian diteruskan dengan pengambilan makanan mengandungi fiber serta makanan berlauk yang kaya protein.

Contoh makanan berfiber dan mengandungi protein adalah:

Sate

Rendang Ayam

Rendang Daging

Laksa (letak sayur lebih)

Foto: Rendang daging dan laksa

Langkah 2:

Selepas seketika menjamah sayur-sayuran dan protein, barulah boleh beralih ke karbohidrat dan kuih raya pula.

Contoh karbohidrat untuk juadah raya adalah:

Lemang

Ketupat palas

Nasi impit

Nasi minyak

“Serat dan protein yang awak makan tadi akan perlahankan serapan gula dari kuih dan nasi. Hasilnya? Lonjakan insulin lebih rendah dan tenaga lebih stabil.”

Foto: Lemang dan ketupat

Ini antara perubahan yang anda akan lihat sekiranya mengikut susunan makan di atas:

Tak rasa mengantuk (food coma) selepas makan

Rasa lebih bertenaga untuk melayan tetamu yang hadir ke rumah

Rasa mengidam terhadap kuih raya akan hilang

Tips Kekal Hidrasi Di Pagi Raya

Akmal dalam satu hantaran lain turut berkongsi cara-cara untuk mengekalkan hidrasi badan dan elak rasa haus di pagi raya. Antaranya:

Jika mahu ambil kopi, minum sebelum jam sembilan malam. Kafein boleh mengganggu isyarat tidur sehingga enam jam. Pilih kopi tanpa gula atau 0 kalori. Gula mampu menjejaskan tidur serta proses pembakaran lemak. Minum air kosong secukupnya. Kopi bersifat diuretik dan boleh menyebabkan badan kehilangan lebih banyak air, sekaligus membuatkan anda cepat penat keesokan harinya.

