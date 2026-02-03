[Video] Menulis Guna Tangan Setiap Hari Boleh Mengelakkan Risiko Nyanyuk, Ini Penjelasan Doktor

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap individu pastinya mempunyai potensi atau risiko berdepan dengan nyanyuk jika tidak berjaga-jaga.

Memetik Hello Doktor, penyakit seperti demensia dan alzheimer sering dipanggil sebagai nyanyuk namun ia adalah dua penyakit yang berbeza. Penyakit demensia adalah penyakit yang boleh mengganggu kehidupan seharian penghidapnya.

Manakala Alzheimer pula sejenis demensia yang boleh mempengaruhi memori, keupayaan seseorang untuk berfikir termasuklah tingkah laku. Namun rata-rata menggunakan perkataan ‘nyanyuk’ untuk memudahkan orang ramai memahami keadaan seseorang.

Doktor kongsi perkara boleh dilakukan untuk elakkan diri dari cepat nyanyuk

Baru-baru ini seorang pengamal perubatan yang juga Pakar Bedah Mata, Dr Wardati telah berkongsi perkara yang boleh dilakukan untuk mengelakkan seseorang daripada mudah menjadi nyanyuk.

Menerusi video yang dikongsikan di Instagram, Dr Wardati menjelaskan terdapat satu kajian yang dijalankan di Kyoto, Jepun oleh Dr Hiroshi Tanaka daripada tahun 2011 hingga 2019 yang mendapati terdapat satu cara untuk mengelakkan daripada seseorang mudah nyanyuk.

Tulis guna tangan boleh elakkan diri daripada cepat nyanyuk

Katanya kajian tersebut dilakukan terhadap 80 warga emas di sebuah rumah orang tua. Kajian itu mendapati menulis antara 10 ke 15 minit setiap hari menggunakan tangan boleh mengelakkan seseorang daripada cepat atau mudah nyanyuk.

“Ha tulislah apa-apa, nota ke baca buku dan tulis balik nota atau tulis jurnal. Perkara ini boleh mengelakkan kita daripada cepat nyanyuk.

“Kalau kita menaip, lain ya kesannya. Tak sama macam kita menulis guna tangan. Sebab apabila kita menulis guna tangan kita akan menguatkan memori, menyambungkan sel-sel neuron dan juga kita akan membantu diri kita memproses bahasa,” ujar Dr Wardati.

Foto: Pixels

Sarankan orang ramai menulis 10 ke 15 minit setiap hari, baca dan hafal al-Quran buat muslim

Oleh itu, Dr Wardati mengalakkan masyarakat untuk melatih diri menulis menggunakan tangan selama 10 ke 15 minit pada setiap hari bagi menguatkan memori.

Selain itu, bagi umat Islam kita juga digalakkan menghafal al-Quran dan ia juga adalah cara terbaik untuk menguatkan memori selain mengelakkan seseorang daripada cepat nyanyuk apabila sudah berusia.

Perkara boleh dilakukan untuk cegak masalah nyanyuk

Memetik artikel Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) yang ditulis Dr Shaiful Ehsan Shalihin terdapat beberapa cara untuk mencegah daripada berlakunya masalah nyanyuk.

Jelasnya nyanyuk ini boleh dicegah menerusi pendekatan daripada:

Biologikal

Sosial

Psikologikal

Spritual

#1 Biologikal

Setiap individu perlu melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk kenal pasti jika ada penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, kolestrol, serta kegemukan sejak di usia muda.

Mereka yang mempunyai masalah ini perlu mengambil rawatan ubat yang optima serta memastikan tahap tekanan darah, gula serta kolestrol dalam keadaan terkawal.

Selain itu aktiviti seperti merokok dan juga alkohol juga perlu dielakkan. Seseorang digalakkan untuk bersukan atau melakukan aktiviti fizikal secara berkala mengikut kemampuan masing masing pada setiap hari.

Bukan itu sahaja, penjagaan gigi serta gusi juga adalah penting dan perlu dititikberatkan daripada kanak-kanak sehingga sepanjang hayat.

#2 Psikologi

Secara psikologinya seseorang itu perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat, mempunyai pemikiran positif, menjaga waktu tidur selain bijak mengawal tekanan dengan baik.

Sokongan daripada keluarga merupakan salah satu elemen kasih sayang yang sangat penting dalam memupuk aura positif serta kesihatan mental yang baik.

#3 Sosial

Setiap individu perlulah bersosial seperti berkomunikasi tidak kiralah dengan keluarga, rakan mahupun individu di sekeliling.

Aktiviti bersosial atau bermasyarakat dapat membantu minda untuk sentiasa berfungsi dengan baik dan mengelakkan daripada berlaku masalah nyanyuk.

#4 Keagamaan atau spritual

Elemen seperti keagamaan atau spritual sentiasa diterapkan dalam polisi rawatan klinik di seluruh negara.

Bagi mereka yang beragama Islam bolehlah melakukan aktiviti harian seperti solat lima waktu secara berjemaah, membaca, menghafaz al-Quran serta melakukan aktiviti kerohanian.

