Suka Makan Nasi Kerabu Lemak Bakar? Doktor Ini Tampil Beri Teguran

Ramai di kalangan masyarakat kini yang mula mengamalkan gaya hidup sihat. Namun tidak dapat dinafikan juga ada sesetengah yang masih hanyut dengan makanan viral tidak berkhasiat.

Selalu kita dengar istilah nak bakar lemak untuk kesihatan tubuh yang lebih baik, tetapi ramai pula suka makan lemak bakar pada ketika ini.

Ia menjadi satu isu apabila pengambilan makanan sebegitu tidak dikawal oleh individu.

Semakin Ramai Suka Makan Lemak Sebagai Lauk Hidangan

Baru-baru ini, seorang doktor perubatan estetik dikenali sebagai Dr Kenneth Wong tampil menegur golongan masyarakat yang gemar makan lemak dalam hidangan seharian mereka.

Ada yang makan lemak yang digoreng begitu sahaja, namun ia lebih popular dipadankan dengan hidangan klasik negeri Kelantan iaitu Nasi Kerabu Lemak Bakar.

Lemak bakar ini mempunyai tesktur lembut dan sedikit garing di bahagian luarnya. Dalam masa sama, rasanya seperti disalai dan berlemak, bergantung pada cara ia dipanggang.

Memang ia kedengaran lazat, tetapi sebenarnya menu lemak ini boleh memudaratkan kesihatan seseorang.

Sumber: Facebook

Malah Dr Kenneth juga mendakwa ada peniaga mula menjual lemak menerusi platform atas talian.

“Sakit kepala tengok. Saya nampak dekat TikTok Shop ada orang yang jual lemak, 100% lemak. Mereka (peniaga) kata tiada langsung daging dan cakap ia sangat sedap. Mana diorang dapat idea jual lemak untuk makan?

“Trend orang zaman ni memang semakin melampau. Memang sangat bahaya untuk kesihatan,” kata Dr Kenneth.

Risiko Penyakit Berbahaya Jika Amalkan Makan Lemak Dalam Rutin Harian

Menurut pakar itu, pengambilan lemak secara kerap akan meningkatkan kolesterol badan hingga menyebabkan saluran darah tersumbat dan tidak dapat mengalir dengan lancar.

Lebih parah lagi apabila anda berisiko mengalami serangan jantung tidak kira golongan muda atau tua.

Sumber: Pexels

Bukan itu sahaja, pengambilan menu kurang berkhasiat tersebut juga akan membuatkan hati berlemak dan keradangan.

“Kamu akan kena gastrik, GERD dan juga sakit perut. Jangan kata nak makan sekali-sekala, benda ini (lemak) memang tidak sihat untuk kesihatan kamu,” kata Dr Kenneth di akhir perkongsian.

Sumber: Freepik

Tonton video penuh [DI SINI].

Namun menurut pandangan pakar kardiologi Dr Onn Akbar Ali pula, hati berlemak bukanlah semata-mata disebabkan makan lemak tetapi juga pengambilan gula yang melampau.

Tonton video [DI SINI].

Ramai Bimbang Dengan Penjualan Lemak Atas Talian

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai berasa bimbang dengan kesihatan individu yang makan lemak tanpa kawalan.

“Lemak bakar ni dari dulu lagi memang ada jual dan makan dengan nasi kerabu. Entah kenapa jadi trend. Orang luar Kelantan kot yang hype pasal ni,” kata seorang wanita.

Sementara itu, warganet juga yang menasihati orang ramai agar mengamalkan gaya hidup sihat untuk mengelakkan penyakit berbahaya.

“Kena ambil protein seperti telur, ayam, ikan, minum susu, yogurt, dan kerap bersenam barulah kekal sihat dan bertenaga selalu,” ujar seorang lelaki.

Pesakit Gerd Setuju Lemak Buatkan Keadaan Badan Lebih Lemah

Ada juga pesakit GERD dan gastrik yang bersetuju dengan pandangan Dr Kenneth.

“Untuk saya yang memang ada GERD bila makan macam ni tak lama lepas tu sakit kepala migrain. Rasa nak pitam anxiety malam sebelum tidur,” kata seorang individu.

“Anak saya beli, dia makan sikit terus pening. Memang tak digalakkan langsung makan benda macam tu. Pelik-pelik makanan sekarang,” tambah seorang lagi netizen.

Sumber: TikTok

