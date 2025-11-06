“Susah Nak Fokus” – Pakar Jelaskan Kaitan Pemakanan Dengan Kesihatan Mental Kanak-Kanak

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Akibat cabaran dunia yang semakin meningkat, boleh dikatakan makin ramai yang berdepan dengan masalah kesihatan mental.

Apatah lagi dengan penggunaan media sosial yang semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat, yang turut dikaitkan dengan gangguan kesihatan mental.

Lebih merisaukan lagi apabila pelajar sekolah turut mengalami masalah sama, seterusnya membuatkan mereka secara tidak sengaja mengambil langkah salah.

Kesihatan Perut Boleh Beri Impak Terhadap Kesihatan Mental

Pakar psikologi Amirul Ramli menerusi hantaran di TikTok (@amirul.ramli), bagaimanapun menjelaskan bahawa terdapat satu lagi faktor ‘tersembunyi’ yang boleh membawa kesan buruk terhadap kesihatan mental kanak-kanak.

Katanya, punca yang tidak disedari ramai ini sebenarnya merupakan salah satu faktor utama yang boleh mengganggu kesihatan mental, termasuklah kemurungan dan keresahan.

Faktor yang dimaksudkan olehnya adalah keadaan di dalam perut iaitu keseimbangan microbiome.

“Dalam perut ni ada microbiome. Bakteria baik dan bakteria jahat yang mengawal macam-macam benda,” katanya.

Keadaan Microbiome Perut Ketika Kecil Indikasi Risiko Kesihatan Mental Pada Masa Depan

Amirul berkata antara perkara yang boleh terkesan dengan keadaan microbiome dalam perut ialah hormon stres, sistem imun, emosi dan fungsi otak.

Dia menjelaskan perkara ini terjadi kerana wujudnya ‘gut-brain axis’, iaitu sistem komunikasi antara saluran pencernaan dan sistem saraf pusat.

Memetik satu kajian yang diterbitkan di Singapura, keadaan microbiome kanak-kanak boleh memberi indikasi kepada risiko keresahan dan kemurungan pada masa hadapan.

Merujuk kertas kajian terbabit, penyelidik mendapati bahawa kewujudan lebih banyak bakteria tertentu dalam perut dapat dikaitkan dengan hubungan kuat antara rangkaian otak berkaitan emosi.

Tambah Amirul lagi keadaan usus tidak sihat yang mengganggu sistem emosi akan membuatkan seorang kanak-kanak menjadi mudah cemas, cepat tertekan, sukar fokus dan sering risau.

Situasi ini sekali gus menjelaskan mengapa semakin ramai kanak-kanak yang tidak mahu ke sekolah.

Elakkan Lima Makanan Ini Agar Perut Kekal Sihat

Dalam masa sama, Amirul turut menyenaraikan beberapa makanan yang menjadi kegemaran kanak-kanak tetapi perlu dielakkan.

Katanya makanan ini akan mengganggu keseimbangan microbiome di dalam perut, seterusnya membawa kesan buruk terhadap kesihatan mental mereka. Antaranya:

Gula-gula dan manisan.

Air gas.

Makanan sejuk beku yang digoreng.

Roti putih berperisa.

Makanan segera.

Pun begitu, ini bukanlah bermaksud kanak-kanak tidak boleh mengambil makanan tersebut sama sekali.

Sebaliknya Amirul berkata agar pengambilannya diseimbangkan dengan makanan berkhasiat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, yogurt dan air kosong.

Katanya makanan yang mengandungi sumber prebiotik, probiotik dan tinggi serat dapat mengekalkan kesihatan perut.

“Bila perut ni sihat, otak lebih tenang, emosi lebih stabil. Anak lebih mudah fokus dan suka pergi sekolah,” ujarnya.

Kanak-Kanak Tak Patut Main Game Guna Gajet Tanpa Pantauan

Sebelum ini, Amirul pernah menjelaskan bahawa kanak-kanak juga berisiko menghadapi gangguan mental serius jika menggunakan telefon pintar tanpa pantauan, khususnya ketika bermain video game.

Malah dia turut menegaskan bahawa kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tidak sepatutnya diberikan akses kepada penggunaan gajet sendiri terutamanya telefon pintar.

Namun dalam masa sama, dia berkata terdapat juga permainan video yang bagus dan dapat mengembangkan otak kanak-kanak, antaranya puzzle yang melibatkan penyelesaian masalah, kreativiti dan berfikiran kritikal.

Katanya lagi, jika ibu ayah tidak mahu membenarkan anak-anak bermain telefon pintar, isikan masa lapang mereka dengan aktiviti-aktiviti lain seperti:

Aktiviti seni dan kraf seperti melukis

Permainan berasaskan pendidikan iaitu sudoku, puzzle dan board games

Aktiviti memasak bersama ibu ayah

Menonton filem dengan unsur pendidikan

Lakukan rutin senaman di rumah

Projek mini DIY (Do-It-Yourself)

Membaca buku cerita

Belajar kemahiran baharu seperti berenang atau taekwondo

