Betul Ke Baby Czer Kurang Imun Macam Bayi Lahir Normal? Ini Penjelasan Pakar

Setiap ibu hamil pasti tidak sabar untuk bertentang mata dengan bayi yang sudah dikandungkan sembilan bulan.

Kadangkala rasa khuatir juga sama ada ibu dapat melahirkan anak secara normal ataupun perlu melalui pembedahan caesar (czer).

Namun boleh dikatakan rata-rata ibu pasti mahukan kelahiran secara semula jadi yang dipercayai lebih cepat sembuh.

Di samping itu, kelahiran normal juga dikatakan lebih bagus buat bayi kerana didedahkan kepada bakteria yang terdapat pada vagina ibu.

Bayi Lahir Normal Akan Dapat Bakteria Baik Dari Saluran Bersalin Ibu

Berdasarkan perkongsian oleh pakar nutrisi persediaan hamil Dr Raihana Ismail di Threads (@drraihanaismail), dia berkata fakta itu terdapat kebenarannya.

Pun begitu, dia menegaskan bahawa itu tidak bermakna bayi yang dilahirkan secara czer adalah kurang sihat.

Katanya, bayi yang dilahirkan secara normal akan secara automatik ‘mengumpul’ bakteria baik daripada vagina dan usus ibu apabila melalui saluran bersalin.

Dengan pendedahan terhadap bakteria ini, asas sistem imun bayi dapat dibina sejak hari pertama kelahirannya.

“Bakteria tu akan masuk ke dalam usus bayi dan bantu tubuh dia belajar beza antara benda baik dengan benda jahat. Itu yang buat bayi kuat melawan penyakit,” jelasnya.

Gambar sekadar hiasan.

Bakteria Masuk Melalui Hidung & Mulut Bayi, Lawan Bakteria Berbahaya

Menurut pakar Obstetrik dan Ginekologi (O&G) Dr Nopadol Saropala dari Bumrungrad International Hospital, bakteria baik ini terkandung dalam cecair pada saluran kelahiran.

Cecair ini akan masuk ke dalam hidung dan mulut bayi sebelum dibawa ke sistem pencernaan, sekali gus meningkatkan sistem imun bayi.

Pada masa sama, ia juga melawan bakteria berbahaya yang cuba memasuki sistem pencernaan bayi.

Cecair Saluran Kelahiran Pada Kulit Bayi Elak Bakteria Di Luar Tubuh

Katanya lagi, cecair di saluran kelahiran juga berperanan menyelaputi kulit bayi dan mengelakkan pertumbuhan bakteria berbahaya di luar tubuh.

Dr Nopadol juga menerangkan bahawa risiko alergi makanan dan tahap sensitiviti terhadap laktosa (lactose intolerant) juga mungkin berkurangan.

Tambahnya, cecair lebihan dari dalam paru-paru bayi juga akan dikeluarkan apabila mereka melalui saluran kelahiran. Keadaan ini seterusnya mengurangkan risiko masalah pernafasan seperti ‘transient tachypnea‘ (TTN) dalam kalangan bayi.

Menurut Cleveland Clinic, kelahiran secara normal juga dapat mengurangkan risiko masalah pernafasan bayi dan membuatkan bayi lebih berkemungkinan untuk menyusu badan.

Bukan sahaja bagi bayi, ibu juga dapat kebaikan daripada kelahiran normal termasuk lebih cepat sembuh, mengeluarkan susu lebih awal dan kurang komplikasi ketika kehamilan lain di masa hadapan.

Ada Bayi Czer Lebih Berisiko Alami Alahan, Asma & Masalah Imun

Mengulas tentang bayi yang dilahirkan secara czer, Dr Raihana berkata mereka tidak akan menerima bakteria baik dari saluran bersalin ibu.

Oleh itu, bayi akan terdedah kepada bakteria pada kulit, udara hospital dan orang sekeliling terlebih dahulu.

Katanya, terdapat kajian yang mendapati bahawa bayi czer mempunyai bakteria usus yang kurang kepelbagaian berbanding bayi yang dilahirkan secara normal.

Tambah Dr Raihana lagi, kajian juga mendedahkan bahawa bayi czer lebih berisiko mengalami alahan, asma atau segelintir masalah imun.

Namun dia turut menegaskan risiko ini tidak terdapat pada semua bayi czer dan turut dipengaruhi oleh pelbagai faktor lain.

Gambar sekadar hiasan.

Bayi Boleh Terima Bakteria Baik Dari Susu Ibu & Makanan Lain

Pakar nutrisi itu menerangkan bahawa bayi yang dilahirkan secara czer masih dapat menerima bakteria baik dan prebiotik dari ibu apabila menyusu badan.

“Susu ibu ni bagus sebab dia bantu bentuk semula bakteria baik dalam usus bayi,” katanya.

Katanya lagi, pemberian makanan yang kaya serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan yogurt selepas bayi mula makan juga dapat membantu dalam menyeimbangkan sistem usus.

“Ada beza sikit antara bayi czer dengan bayi normal dari segi bakteria awal, tapi jangan cepat panik.

“Allah SWT dah cipta tubuh manusia ni pandai menyesuaikan diri. Yang penting, bagi anak nutrisi cukup, susuan berterusan, dan jaga kebersihan,” kata Dr Raihana.

Gambar sekadar hiasan.

