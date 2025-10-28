Anak Baru Belajar Makan? Dietitian Ingatkan Jangan Mulakan Dengan Bubur Kosong Sahaja!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Selepas enam bulan menyusukan bayi, pastinya ibu ayah tidak sabar dan teruja menantikan saat si kecil mula menikmati makanan pejal.

Namun tidak dapat dinafikan masih ada segelintir penjaga keliru tentang jenis makanan yang sesuai untuk diberikan kepada si manja bagi memastikan mereka mendapatkan zat dan nutrisi mencukupi.

Lebih membimbangkan ada yang bergantung kepada nasihat atau petua dikongsi di media sosial, sedangkan tidak semua maklumat tersebut adalah tepat atau disahkan pakar.

Ada Penjaga Tidak Mahu Beri Si Manja Hidangan Selain Bubur Kerana Risau Alahan

Baru-baru ini, seorang pakar diet dikenali sebagai Dietitian Aliah, Cilik Thrive mengingatkan para ibu ayah agar tidak memberikan bubur kosong sahaja kepada si kecil yang baru sahaja belajar makan.

Jelasnya, ada ibu ayah yang mengelak memberikan anak mereka protein atau lauk lain kerana risau dengan reaksi alahan.

“Awal dulu waktu saya kongsi hantaran ‘Jangan mula dengan bubur kosong sahaja’, ada juga yang kecam, katanya saya ni nak buat anak makin senang dapat alahan. Sekarang panduan terbaharu memang tak galakkan mula (makan) dengan bubur kosong sahaja,” kata Aliah.

Bubur kosong sahaja tidak mencukupi kerana ia kurang zat penting seperti zat besi, zink dan protein untuk tumbesaran anak.

Sumber: Daily Meal

Panduan itu dipetik dari perkongsian Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Kelantan di Facebook. Untuk info, keperluan kalori setiap anak berbeza mengikut usia. Malah jantina juga memainkan peranan dalam menentukan jumlah kalori harian si manja.

Berikut adalah panduan penting yang perlu ibu bapa ambil maklum:

6 hingga 8 bulan:

Lelaki: 630 kcal

630 kcal Perempuan: 570 kcal

9 hingga 11 bulan:

Lelaki: 720 kcal

720 kcal Perempuan: 660 kcal

1 hingga 2 tahun:

Lelaki: 990 kcal

990 kcal Perempuan: 900 kcal

Secara keseluruhannya, anak lelaki memerlukan jumlah kalori yang lebih tinggi berbanding perempuan.

Perkenal Makanan Risiko Alergi Pada Usia 6 Bulan

Kajian juga menunjukkan bahawa memperkenalkan makanan alergi seawal anak berumur 6-12 bulan mampu mengurangkan risiko alahan apabila mereka besar nanti.

Antaranya seperti:

Telur (masuk secara keseluruhan)

Kekacang dalam bentuk mentega

Produk bijirin

Makanan laut

Produk tenusu

Soya

Contoh gejala alahan makanan kepada anak-anak pula adalah seperti berikut:

Cirit-birit

Muntah

Ekzema

Bengkak

Rasa sesak di bahagian tekak

Sumber: Kabrita

NOTA: Jika anak mempunyai sejarah alergi teruk, eczema aktif, dan ibu ayah berasa bimbang, boleh berbincang dahulu dan dapatkan nasihat dari doktor atau dietitian.

Ini Cara Elakkan Si Kecil Alami Alahan Kepada Makanan

Sebenarnya ada beberapa kaedah bagi mengelakkan anak kecil berdepan dengan sebarang alahan terhadap makanan diambil. Antaranya:

Susukan anak sekurang-kurangnya hingga usia 6 bulan

Amalkan pemakanan seimbang dan berkhasiat semasa tempoh kehamilan

Elakkan makanan bergoreng di kedai kerana minyak sama berkemungkinan digunakan untuk menggoreng pelbagai jenis makanan

Memantau reaksi si kecil ketika memperkenalkan makanan baru kepada mereka

Beri hidangan dengan hanya satu bahan sahaja tanpa garam atau gula. Ini penting bagi memantau sekiranya bayi mengalami tindak balas alergi (tunggu tiga hingga lima hari antara setiap makanan baru)

Sumber: Freepik

Bila Waktu Terbaik Untuk Beri Si Kecil Cuba Makanan Pejal?

Penting juga untuk anda mendedahkan si kecil dengan tekstur makanan yang pelbagai agar mereka terbiasa menjamahnya sewaktu meningkat usia. Ia dalam masa sama mengelakkan si kecil memilih makanan.

Memetik Hello Doktor, memperkenalkan makanan pejal terlalu awal bukan satu cadangan yang baik kerana ia akan mendorong pelbagai isu kesihatan kepada bayi.

Bagaimanapun, menunggu sehingga 8 atau 9 bulan juga adalah terlalu lambat. Tabiat pemakanan bayi sukar untuk diubah apabila sudah mencecah usia tersebut.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Pexels

Secara amnya, si kecil bersedia untuk makan makanan pejal apabila mereka sudah mampu:

Menegakkan kepala

Duduk dengan bantuan ibu bapa atau penjaga

Menunjukkan minat terhadap makanan

Menelan makanan tanpa paksaan

