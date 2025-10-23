Ujian NICC Bantu Kenal Pasti Risiko Keabnormalan Kromosom Bayi Dalam Kandungan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kehamilan adalah satu proses yang membawa kegembiraan buat rata-rata pasangan suami isteri, apatah lagi apabila bakal menyambut kelahiran cahaya mata buat pertama kali.

Namun ibu ayah pasti tidak boleh menyembunyikan rasa gusar tentang tahap kesihatan bayi dalam kandungan, lebih-lebih lagi dengan pendedahan terhadap pelbagai risiko pada masa kini.

Selain mengenal pasti masalah kesihatan menerusi imbasan ultrasound, ibu hamil juga boleh menjalani ujian lain bagi mengesan sebarang kecacatan genetik.

Baca Artikel Berkaitan: Wanita Kongsi Pengalaman Positif GBS Ketika Hamil, Ini Yang Ibu Perlu Tahu

Baca Artikel Berkaitan: Ibu Hamil Kena Tahu! Apa Itu Anemia & Tips Mudah Atasinya Hanya Melalui Pemakanan

Baca Artikel Berkaitan: Ibu Hamil Cepat Rasa Lesu Dalam Rutin Harian? Ini Tips Tingkatkan Imun Badan

Ujian NICC Tidak Bersifat Invasif, Elak Risiko Keguguran

Seperti yang dikongsikan oleh doktor perubatan, Dr Ninie Sharkhan, salah satu ujian yang boleh dijalankan ialah Non-Invasive Chromosomal Check (NICC).

Menurutnya, ujian NICC adalah cara yang paling selamat untuk ibu dan bayi serta tepat untuk memeriksa tahap kesihatan kandungan sejak awal kehamilan.

Ujian ini boleh dijalankan seawal minggu ke-10 kehamilan bagi mengesan sebarang risiko kelainan kromosom.

Ibu juga tidak perlu berasa risau atau takut dengan ujian ini memandangkan ia hanya dijalankan dengan mengambil sampel darah.

Seperti namanya, ujian ini tidak invasif terhadap tubuh badan ibu lebih-lebih lagi di bahagian rahim, sekaligus mengelakkan risiko keguguran.

Menerusi ujian darah ibu, DNA bayi akan dianalisis bagi mengenal pasti sebarang keabnormalan dan pemadaman mikro (microdeletion) pada kromosom.

Gambar sekadar hiasan

Ujian NICC Kesan Kecacatan & Pemadaman Mikro Kromosom

Sebagai info, setiap individu secara amnya mempunyai 46 kromosom membawa genetik yang diterima daripada ibu dan ayah.

Pun begitu dalam kes tertentu, individu mungkin mengalami kecacatan kromosom yang disebabkan oleh terlebih, terkurang atau penyusunan semula kromosom. Antara masalah yang kerap berlaku ialah:

Sindrom Down (Trisomi 21)

Sindrom Edwards (Trisomi 18)

Sindrom Patau (Trisomi 13)

Menurut Dr Ninie, ketiga-tiga sindrom ini boleh dikesan menerusi ujian NICC, termasuk juga pelbagai kelainan kromosom utama lain.

Ujian NICC juga boleh mengesan sindrom pemadaman mikro kromosom yang tidak dapat dikesan menerusi ujian darah biasa atau imbasan ultrasound, antaranya:

Sindrom DiGeorge (pemadaman 22q11.2)

Sindrom Cri-du-chat

Sindrom Pemadaman 1p36

Gambar sekadar hiasan

Ibu Ayah Juga Boleh Tahu Jantina Bayi Dengan Lebih Awal Menerusi NICC

Tambah Dr Ninie, ujian NICC mempunyai kadar ketepatan lebih 99% bagi mengenal pasti sebarang keabnormalan kromosom.

Malah ibu ayah akan dapat mengetahui jantina bayi dengan lebih awal berbanding imbasan ultrasound yang kebiasaannya hanya mengesan jantina sekitar 18 ke 20 minggu kehamilan.

Menerusi ujian NICC, ibu ayah bukan sahaja dapat memahami lebih lanjut mengenai tahap kesihatan genetik bayi, tetapi boleh mendapatkan sokongan dan penjagaan awal jika wujudnya sebarang masalah kromosom.

Dr Ninie juga menegaskan bahawa ujian ini boleh dilakukan oleh semua ibu mengandung dan bukan hanya yang mempunyai kehamilan berisiko tinggi.

Kesalahan Pembahagian Sel Sebabkan Kecacatan Kromosom

Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah sebenarnya yang menyebabkan keabnormalan kromosom?

Berdasarkan artikel di University of Rochester Medical Center (URMC), masalah pada kromosom paling banyak berlaku akibat kesalahan ketika proses pembahagian sel.

Ini termasuklah kesalahan ketika pembahagian sel jantina (meiosis) yang boleh menyebabkan bayi mempunyai kromosom tambahan (trisomi) atau kurang (monosomi).

Menurutnya, wanita berusia 35 tahun ke atas mempunyai risiko lebih tinggi mengandungkan bayi dengan kecacatan kromosom yang disebabkan oleh meiosis.

Di samping itu, kesalahan pembahagian sel-sel lain (mitosis) pula menyebabkan kromosom tidak berpecah dengan sama rata, seterusnya menghasilkan jumlah kromosom lebih (47) atau kurang (45) berbanding jumlah normal 46.

Tambahnya lagi, kecacatan kelahiran lain juga boleh disebabkan oleh pendedahan terhadap bahan teratogen kepada kandungan yang sedang membesar, seperti:

Tembakau

Alkohol

Dadah

Sesetengah ubat-ubatan

Bahan kimia bertoksik

Sesetengah virus atau bakteria

Radiasi tertentu

Gambar sekadar hiasan

Baca Artikel Berkaitan: Wanita Kongsi 13 Jenis Barang Untuk Ibu Hamil Demi Kehidupan Seharian Lebih Selesa

Baca Artikel Berkaitan: First Time Nak Bersalin? Ini 5 Tips Yang Dikongsikan Oleh Para Ibu

Baca Artikel Berkaitan: Ibu Hamil Perlu Elak Skincare Yang Ada 6 Bahan Kimia Ini. Bahaya Untuk Kandungan!

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.