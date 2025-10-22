Kaki Hiking, Ini Perlu Anda Tahu & Sediakan Untuk Elak Hipotermia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Khamis lalu (16 Oktober), masyarakat digemparkan dengan berita pemergian seorang pendaki Gunung Liang Barat, Mustaqqeem Mansor yang berasal dari Sungai Petani, Kedah.

Allahyarham ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri selepas dua hari dilaporkan hilang. Hasil siasatan polis mendapati pendaki terbabit meninggal dunia akibat hipotermia.

Ia disahkan menerusi bedah siasat di Unit Forensik Slim River selepas isteri dan adik mangsa membuat pengecaman.

Apa Itu Hipotermia?

Hipotermia adalah keadaan di mana badan kehilangan haba lebih cepat daripada ia menghasilkan haba. Ia akan berlaku apabila suhu badan jatuh bawah 35°C (95 °F).

Untuk info, suhu badan normal manusia adalah kira-kira 37°C. Sekiranya keadaan ini dibiarkan berlarutan, ia boleh memberi impak yang lebih berbahaya kepada kesihatan seseorang. Lebih padah lagi apabila ia mampu meragut nyawa.

Apabila badan kehilangan haba lebih cepat daripada yang dihasilkan dalam keadaan sejuk, badan akan bertindak untuk mengekalkan haba pada organ penting. Bagi mengekalkan suhu teras badan, saluran darah di kulit dan anggota badan akan mengecut, sekaligus mengurangkan aliran darah.

Apabila suhu badan terus menurun, aliran darah ke otak turut berkurangan, sekaligus menjejaskan fungsi kognitif seperti keupayaan bercakap dan berfikir dengan jelas.

Simptom-simptom Hipotermia Yang Anda Perlu Tahu

Buat anda yang tidak tahu, berikut adalah antara simptom hipotermia:

Kerap menggigil

Pertuturan yang tidak jelas atau menggumam

Bibir biru

Kulit merah terang atau sejuk

Pernafasan cetek dan perlahan

Keliru atau hilang ingatan

Nadi lemah

Mengantuk dan kurang bertenaga

Komplikasi termasuk luka beku, gangren atau tangan sejuk

Langkah Pencegahan Hipotermia Khusus Buat Para Pendaki

Perlu diingatkan bahawa hipotermia boleh berlaku sekiranya anda berada di kawasan sejuk tanpa perlindungan sebagai contoh berada di puncak gunung. Keadaan ini juga berpunca akibat badan yang terhidrasi dan kekurangan nutrisi.

Oleh disebabkan itu, adalah penting bagi setiap individu khususnya para pendaki untuk mengetahui langkah pencegahan hipotermia. Antaranya:

Siap sedia dengan air dan juga snek di dalam beg

Menyarungkan pakaian yang sesuai. Anda perlu ingat bahawa kain jenis cotton adalah tidak sesuai, sebaiknya adalah bahan sintetik atau bulu (wool) yang boleh mengekalkan haba walaupun dalam keadaan basah

Memakai banyak lapisan baju

Memperuntukkan masa untuk berehat sepanjang pendakian anda

Namun bagaimanakah jika anda sudah pun mengalami hipotermia itu?

Perkara paling penting adalah masa. Setiap pendaki perlu memainkan peranan untuk menyelamatkan rakan seperjuangan yang sedang mengalami hipotermia dengan kadar segera. Di sini kami kongsikan langkah-langkah yang perlu diambil:

Cuba keluar dari kawasan yang sejuk

Tukar baju yang basah dengan pakaian kering yang dibawa

Tambah lapisan pakaian yang dapat mengekalkan haba badan

Lakukan senaman ringan secara berkala untuk menjana haba badan

Perkara Yang Meningkatkan Risiko Hipotermia

Warga emas dan bayi

Penggunaan alkohol dan dadah

Pengambilan ubat antipsikotik atau antimurung

Tahap kesihatan yang lemah

Pendaki gunung

Gunakan lapisan selimut yang kering atau kot untuk memanaskan badan

Ambil minuman panas yang tidak berkafein

Elakkan daripada terdedah angin atau tempias hujan

Nampak Remeh, Tetapi Jangan Lupa Bawa Plastik Hitam!

Selain barangan dinyatakan di atas sebentar tadi, plastik hitam juga mampu menyelamatkan nyawa mangsa hipotermia.

Menurut Pengerusi Malim Gunung Negeri Selangor Mohamad Azuan Abdullah, plastik sampah boleh memanaskan badan dengan efektif ketika waktu kecemasan sekiranya anda tidak mempunyai baju kalis angin atau selimut.

Cara-caranya adalah koyakkan sikit bahagian bawah plastik dan sarungkan di kepala serta badan. Udara panas yang terperangkap di dalam plastik akan meningkatkan suhu badan dalam masa 5 minit.

NOTA: Jangan duduk terlampau lama di dalam plastik kerana wap air yang terhasil boleh menyebabkan badan lembap dan mempercepatkan semula hipotermia dialami.

