“Susu Tak Keluar Pun Lagi?” – Pakar Ini Ulas Topik Bila Sebenarnya Susu Ibu Mula Dihasilkan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kehamilan adalah satu proses yang amat mengagumkan. Bukan sahaja bagaimana janin dapat membesar di dalam rahim, tetapi juga tubuh badan ibu yang mengalami banyak perubahan ketara.

Salah satunya adalah penghasilan susu badan buat si kecil. Dalam masa sama, mungkin juga ada ibu hamil yang turut mengamalkan ‘milk booster’ agar susu yang secukupnya dapat dihasilkan.

Baca Artikel Berkaitan: “Meriahnya Rezeki Susu Anak-anak” – Tindakan Wanita Ini Kongsi Susu Badan Dipuji Netizen

Baca Artikel Berkaitan: Perlu Ke Suami Bagi Upah Pada Isteri Sebab Susukan Anak?

Baca Artikel Berkaitan: Susu Ibu Waktu Pagi & Malam Ada Kandungan Hormon Berbeza? [Video]

Kaunselor Penyusuan Jelaskan Milk Booster Tak Perlu Diamalkan Ketika Hamil

Menerusi hantaran di Threads, Nor Azura yang merupakan seorang kaunselor penyusuan, berkongsi pengalaman semasa melahirkan anak buat kali pertama.

Katanya dia ketika itu telah memaklumkan kepada jururawat tidak mahu menyusukan anak kerana tubuh badannya tidak menghasilkan sebarang susu.

“Sebab saya tak nampak lagi susu tu menitik keluar. Saya tak rasa bengkak susu langsung. Bila saya picit susu tak keluar memancut ke, meleleh ke, tiada,” jelasnya.

Dalam pada itu, dia menjelaskan bahawa wanita sebenarnya tidak perlu mengambil milk booster sewaktu hamil.

Ini kerana katanya badan ibu telah mula menghasilkan susu dengan proses bermula antara 10 ke 16 minggu.

Perkara ini terjadi secara berperingkat apabila hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan ketika hamil menyebabkan perubahan pada payudara termasuk pembentukan kelenjar dan saluran susu.

Berdasarkan artikel di Healthline, sel alveolar yang terletak di bahagian payudara mula menghasilkan susu kolostrum antara 12 ke 16 minggu kehamilan.

Ada Kena Mengena Ke Saiz Payudara Ibu Dengan Bekalan Susu Yang Dihasilkan?

Seperti yang mungkin disedari oleh ramai ibu hamil, Azura berkata payudara ibu juga akan melalui perubahan atau menjadi lebih besar.

Keadaan ini boleh menyebabkan payudara berasa lebih sensitif, ngilu, dan pejal.

Namun Azura mengingatkan bahawa saiz payudara itu adalah bergantung kepada jumlah lemak dan sama sekali tidak menentukan keupayaan ibu untuk menghasilkan susu badan.

Menurut Australian Breastfeeding Association, susu dihasilkan oleh tisu glandular dan tidak bergantung kepada saiz payudara.

Bekalan susu yang dihasilkan pula bergantung kepada berapa banyak dan berapa kerap bayi menyusu.

Mengepam susu juga dapat menggalakkan penghasilannya. (Sumber: Canva)

Warna Gelap Areola Dipercayai Bantu Bayi Cari Tempat Menyusu

Selain itu, satu lagi perubahan pada bahagian payudara ketika hamil adalah puting dan areola (bulatan di sekeliling puting) menjadi gelap.

Seperti yang dinyatakan oleh Medical News Today, keadaan ini juga berlaku disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen dan progesteron.

Malah warna yang lebih gelap ini juga dipercayai dapat membantu bayi newborn yang hanya dapat melihat warna hitam dan putih untuk mencari puting ketika menyusu.

Tuberkel Montgomery Lindungi Areola Daripada Kuman

Sesetengah ibu hamil juga mungkin perasan terdapat biji-biji putih di sekeliling areola kan? Kadangkala rasa nak picit je sebab nampak macam jerawat.

Tapi sebenarnya ia merupakan tuberkel Montgomery iaitu kelenjar sebum yang berfungsi untuk melembapkan payudara dan mengelakkannya daripada dicemari kuman.

Malah tuberkel ini juga menghasilkan aroma seakan-akan bau ketuban ibu yang unik bagi setiap wanita, bertujuan untuk membantu bayi mengenali ibunya.

Prolaktin Akan Banyak Dibebaskan Selepas Kelahiran Bayi, Bantu Penghasilan Susu Badan

Selepas dah tahu yang tubuh badan ibu menghasilkan susu sejak hamil lagi, mungkin ada yang tertanya-tanya mengapakah susu tidak meleleh keluar sebelum melahirkan bayi?

Menurut Cleveland Clinic, kadar estrogen, progesteron dan hormon kehamilan lain yang tinggi menyekat penghasilan prolaktin yang bertanggungjawab dalam menghasilkan susu.

Sebaik sahaja ibu melahirkan bayi, kesemua hormon kehamilannya akan menurun dengan mendadak, manakala prolaktin akan mengambil alih.

Malah dua hormon akan lebih banyak dihasilkan apabila bayi menyusu, iaitu prolaktin bagi penghasilan susu serta oksitosin yang menyebabkan penguncupan otot agar susu dapat dikeluarkan.

“Sebab tu digalakkan untuk anda terus menyusui bayi sekerap mungkin selepas lahir tu supaya bantu hormon menyusu tadi untuk keluarkan susu,” jelas Azura.

Ibu jangan terkejut ya jika kedua-dua payudara mengeluarkan susu saat bayi sedang menyusu. Ini kerana hormon oksitosin akan dihantar kepada kedua-duanya pada masa yang sama.

Sebagai info, ada juga sesetengah ibu yang mengalami susu meleleh keluar sewaktu hamil, kebiasaannya dalam bentuk kolostrum.

Baca Artikel Berkaitan: Ini 5 Tips Berpuasa Untuk Bantu Ibu Yang Sedang Menyusu Bayi

Baca Artikel Berkaitan: Mufti Perjelas Hukum Ibu Sengaja Tak Mahu Menyusu Badan

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.