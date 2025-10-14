Bela Kucing & Bakal Sambut Kelahiran Si Kecil? Ini Kebaikan Mereka Membesar Bersama

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bagi pencinta haiwan, si bulus sudah seolah-olah menjadi sebahagian daripada keluarga mereka yang turut bersama tinggal di rumah.

Tapi buat ibu ayah yang bakal menyambut kelahiran cahaya mata tak lama lagi, mungkin timbul rasa risau jika si kecil selamat membesar di samping si bulus.

Sampai ada yang sanggup serahkan kucing tersayang untuk dijaga oleh orang lain buat selama-lamanya.

Ini Kebaikan Buat Bayi Yang Membesar Dengan Haiwan Peliharaan

Namun perkongsian oleh pakar pediatrik Dr Nisa Khalil tentang isu ini pasti akan membuatkan ibu ayah menghela nafas lega.

Menurutnya, pelbagai kajian mendapati bayi sebenarnya menerima banyak kebaikan apabila membesar bersama-sama haiwan peliharaan termasuk kucing.

Bukan sahaja si bulus dapat membawa kebaikan dari segi kesihatan dan tumbesaran, tetapi juga buat emosi dan kemahiran si kecil.

#1. Sistem Imun Lebih Kuat

Dr Nisa berkata pelbagai kajian telah membuktikan bahawa bayi yang membesar dengan haiwan peliharaan seperti kucing dan anjing, mempunyai risiko alergi dan asma lebih rendah.

Satu kajian lain yang dijalankan di Jepun mendedahkan bahawa keberadaan si bulus di rumah mengurangkan alergi kanak-kanak terhadap makanan termasuk telur, gandum dan kacang.

Sumber gambar: Canva

#2. Kurang Jangkitan

Memandangkan sistem imun si kecil yang membesar dengan haiwan peliharaan adalah kuat, mereka juga kurang terkena jangkitan kuman.

Berdasarkan kepada Healthline, satu kajian di Finland mendapati bayi yang membesar dengan haiwan peliharaan mempunyai 44% kurang kebarangkalian mengalami jangkitan kuman di telinga dan 29% kurang menerima antibiotik.

Malah, kanak-kanak yang hidup dengan anjing dan kucing juga didapati lebih sihat dalam tahun pertama berbanding mereka tanpa haiwan peliharaan di rumah.

#3. Sokongan Emosi

Di samping itu, si kecil juga boleh menerima kebaikan dari segi sokongan emosi apabila membesar dengan haiwan peliharaan.

Menurut Children’s Hospital Colorado, mengusap haiwan kesayangan boleh mengurangkan stres dan kegelisahan serta mengawal kadar degupan jantung.

Interaksi dengan haiwan peliharaan juga didapati dapat menurunkan tahap hormon kortisol dan tekanan darah.

Sumber gambar: Unsplash

#4. Kemahiran Sosial & Bahasa

Tidak pelik jika anda melihat pencinta haiwan ‘bersembang’ dengan si bulus tersayang.

Perbuatan bercakap dengan haiwan peliharaan ini walaupun kelihatan aneh, sebenarnya dapat membantu dalam mengukuhkan kemahiran sosial dan bahasa si kecil.

Satu kajian dalam kalangan kanak-kanak neurodivergen mendapati mereka yang membaca kepada haiwan peliharaan mempunyai kemahiran sosial yang lebih bagus di samping kerap berkongsi, bekerjasama dan membantu sesama rakan.

Tambah Dr Nisa, arahan kepada si bulus juga mungkin menjadi ayat pertama buat sesetengah anak kecil.

#5. Kemahiran Motor & Tanggungjawab

Kanak-kanak yang membesar dengan haiwan peliharaan bukan hanya bermain dengan mereka.

Sebaliknya mereka juga sedikit sebanyak membantu dalam penjagaan si bulus seperti memberi makan dan memberus bulu, sekaligus menanamkan sifat bertanggungjawab.

Dr Nisa juga menjelaskan bahawa aktiviti sedemikian turut membantu dalam perkembangan kemahiran motor si kecil.

Sumber gambar: Canva

Utamakan Kebersihan Jika Ada Haiwan Peliharaan Di Rumah

Walaupun kucing boleh membawa kebaikan buat si kecil, namun Dr Nisa turut menggesa ibu ayah agar mementingkan kebersihan.

Ini termasuklah membersihkan tangan anak-anak sepenuhnya selepas mereka bermain dengan si bulus.

Ibu ayah juga diingatkan agar mengambil suntikan vaksin dan ubat cacing buat kucing tersayang agar tidak dijangkiti penyakit atau serangan parasit, seterusnya menjadi risiko buat anak-anak.

Najis Kucing Boleh Sebabkan Jangkitan Toxoplasmosis

Dalam masa sama, jauhkan bayi dan ibu bayi daripada terdedah kepada bekas najis si bulus.

Ini kerana najis kucing mengandungi parasit Toxoplasma gondii yang boleh menyebabkan jangkitan toxoplasmosis.

Sebagai, parasit T. gondii membiak di dalam saluran usus kucing dan boleh ditemui di najis si bulus serta tempat lain yang dicemari termasuk:

Air minuman yang tidak dirawat atau dimasak

Sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak dicuci

Daging mentah

Tanah

