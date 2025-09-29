[Video] Apa Kesan Pada Sistem Otak Jika Selalu Kena ‘Gaslighting’ Dengan Orang Sekeliling?

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum sedia maklum selain fizikal, kesihatan mental juga antara aspek terpenting yang perlu diambil perhatian oleh semua pihak.

Namun kadangkala, walaupun anda sudah sehabis baik memeliharanya, faktor luaran yang membuatkan minda anda terganggu dengan hal-hal remeh.

Apabila dibiarkan, ia mampu memudaratkan cara anda berfikir. Sebagai contoh antara perkara yang kerap terjadi di kalangan komuniti kini adalah ‘gaslighting’ orang lain.

Tetapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan gaslighting?

Gaslighting Buat Individu Rasa Ragu-ragu

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang Pakar Kesihatan Mental, Amirul Ramli (@amirul.ramli) yang juga Pengasas Mental Kuat Centre berkongsi tentang fakta mengenai kesihatan mental seseorang.

Menurutnya, gaslighting adalah satu bentuk manipulasi secara psikologi yang mana seseorang itu akan membuatkan anda rasa ragu-ragu dengan perasan, ingatan serta realiti sendiri.

“Kawan kata, ‘Eh bila masa pula aku cakap macam tu? Kau yang salah faham. Tanyalah husband kau’,” ujarnya.

Walhal sebenarnya individu itu memang pernah berkata sesuatu sebelum ini sama seperti apa yang dinyatakan oleh anda.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Freepik

Antara contoh ayat gaslighting lain yang selalu didengari adalah seperti berikut:

“Awak yang salah dengar, tak dengar betul-betul.”

“Awak ni memang selalu overthinking, paranoid.”

“Selalu sangat fikir bukan-bukan.”

Kalau anda perasan, ‘gaslighter’ ini selalunya akan cuba sedaya upaya menyalahkan individu lain atas perkara buruk yang berlaku.

Mahu Jadi Dominan Dalam Hubungan Antara Punca Individu ‘Gaslight’

Menerusi carian kami pula, Pegawai Psikologi Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) Muhammad Hazrul Md Esa berkata, punca seseorang individu menjadi ‘gaslighter’ adalah kerana mereka mahu menjadi lebih dominan daripada orang lain.

“Ada kecenderungan individu untuk menjadi lebih berkuasa dalam perhubungan bagi menampakkan mereka lebih dominan.

“Gaslighting juga adalah salah satu taktik manipulasi pasangan dalam meyakinkan yang mereka selalu sempurna dalam apa jua keadaan,” kata Muhammad Hazrul.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Pexels

3 Kesan Utama Gaslighting Terhadap Sistem Otak

Namun tanpa anda sedari, ayat-ayat sebegitu mampu memberi kesan buruk terhadap fikiran seseorang. Jelas Amirul, tindakan gaslighting secara berterusan akan membuatkan anda ragu-ragu kepada diri.

Contoh senario yang selalu bermain di minda adalah, “Betul ke apa aku fikir? Ke aku ni memang selalu tersalah?”

Berikut kami kongsikan antara kesan buruk gaslighting terhadap otak:

#1. Sukar Menentukan Perkara Yang Betul & Salah

Gaslighting menyebabkan bahagian anterior cingulate cortex (ACC) otak menjadi kurang efisien. Memetik Hello Doktor, ACC membantu mengenali kesalahan, termasuklah mencipta dan mengekalkan motivasi anda.

Dalam istilah yang lebih mudah difahami, otak akan lebih sukar menentukan mana satu perkara yang betul atau salah jika anda kerap dimanipulasi.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Pexels

#2. Ingatan Mudah Celaru

Selain itu, hipokampus individu akan terganggu kerana keyakinan yang rendah terhadap ingatan sendiri.

Untuk info, hipokampus merupakan salah satu daripada empat struktur dalam sistem limbic, sistem yang bertanggungjawab dalam kawalan emosi.

Sumber: Pexels

#3. Mudah Terpengaruh Dengan Pandangan Orang

Kesan gaslighting yang ke-3 adalah prefrontel cortex (PFC) akan lebih mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain berbanding diri sendiri.

Fungsi sebenar PFC adalah untuk membantu membuat keputusan, merancang, membina idea, mengawal masalah dan mengadili sesuatu.

Tonton video penuh [DI SINI].

Lima Ciri-ciri ‘Gaslighter’ Anda Patut Ambil Perhatian

Penting untuk anda menjauhkan diri daripada individu yang selalu membuat anda ragu-ragu dengan realiti sendiri. Antara ciri-ciri gaslighter yang boleh diperhatikan adalah seperti berikut:

Kerap menipu

Suka mengubah topik perbualan secara tiba-tiba

Memperendahkan emosi orang lain

Enggan minta maaf dan mengaku salah

Bijak bermain dengan kata-kata hingga orang lain ‘termakan’ dengan manipulasinya

