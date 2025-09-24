[Video] Kasut Jenis Getah Tak Sesuai Untuk Kanak-kanak, Ini Penjelasannya

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ibu ayah mesti rasa geram bila tengok kasut bayi comel-comel yang banyak dijual di kedai. Rasa macam nak borong semua!

Tapi sebenarnya pemilihan kasut yang betul adalah penting untuk keselesaan dan kesihatan kaki anak.

Bukan itu sahaja, kasut yang tidak sesuai juga boleh mendatangkan bahaya seperti dalam kes kaki kanak-kanak tersangkut pada eskalator sebelum ini.

Baca Artikel Berkaitan: Kaki Kanak-kanak Tersiat Lepas Kasut Sangkut Dalam Eskalator Buat Ramai Bimbang

Baca Artikel Berkaitan: Kaki Kanak-kanak Lelaki Tersepit Dalam Eskalator Di IOI City Mall

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Bomba Selamatkan Budak Perempuan Tersangkut Kaki, Ramai Kritik ‘Design’ Kerusi

Wanita Terangkan Sandal Getah Tak Sesuai Untuk Kaki Anak

Menerusi hantaran di TikTok (@amiyryuu), seorang ibu yang gemar membuat perkongsian tentang kanak-kanak telah menerangkan mengenai pemilihan kasut yang salah dan betul buat anak.

Katanya, ibu ayah tidak sepatutnya membiarkan anak memakai sandal getah yang seakan-akan kasut Cr*cs, terutamanya jika mereka baru belajar untuk berjalan.

Dia menerangkan sandal tersebut tidak sesuai untuk kaki anak-anak kecil memandangkan sifatnya yang tidak fleksibel dan agak keras.

Ini bermakna sandal itu tidak bersifat ergonomik untuk kaki bayi dan kanak-kanak yang sedang membesar.

Sandal Tiada Arch Support, Boleh Sebabkan Tapak Kaki Leper

Tambahnya lagi, sandal berkenaan juga tidak mempunyai sokongan lengkung (arch support) yang penting untuk kaki.

Disebabkan oleh bentuk sandal ini, anak anda mungkin berisiko mengalami masalah plantar fasciitis, iaitu keradangan tisu yang menyambungkan depan tapak kaki dengan tumit, atau masalah tapak kaki leper (flat feet).

Katanya, keadaan ini boleh menyebabkan kanak-kanak mengalami sakit pada pelbagai bahagian tubuh badan termasuk tumit, belakang dan lutut.

Malah, plantar fasciitis juga boleh membuatkan mereka tidak boleh berdiri bagi tempoh masa yang begitu lama.

“Nampak comel, fluffy dan selesa. Tapi sebenarnya sandal ni tak ergonomik untuk bayi,” ujarnya.

Tonton video penuh [DI SINI].

Pemilihan Kasut Ergonomik Penting Untuk Bayi & Kanak-Kanak

Dalam pada itu, wanita tersebut turut menjelaskan pemilihan kasut yang bersesuaian dan ergonomik buat bayi dan anak kecil.

Kasut yang dipakai oleh mereka perlulah bersifat fleksibel dan lembut agar mudah melentur mengikut pergerakan kaki anak.

Selain itu, ia juga perlu mempunyai pengudaraan yang baik atau ‘breathable’ untuk kaki agar peluh tidak terperangkap.

Dia menegaskan bahawa perkara yang paling penting bagi kasut anak adalah mempunyai sokongan lengkung.

Sumber: Physio & Sole Clinic

Pilih Kasut Yang Luas Di Depan Untuk Perkembangan Kaki Anak

Di samping itu, dia turut menjelaskan bagaimana ibu ayah boleh memilih kasut sukan atau kasut lari untuk anak.

Pertama, pastikan kasut yang dipilih mempunyai bahagian hadapan yang luas memandangkan bahagian yang sempit boleh mengganggu perkembangan kaki mereka.

Sama seperti sandal bayi, kasut itu juga perlu bersifat fleksibel, ‘breathable’, dan mempunyai sokongan lengkung.

Salah Pilih Kasut Boleh Sebabkan Masalah Kaki Anak

Merujuk kepada artikel yang diterbitkan dalam jurnal Children, ciri-ciri kasut yang penting untuk anak adalah:

Saiz yang bersesuaian.

Bentuk dan design yang bersesuaian dengan anatomi kaki.

Fleksibiliti.

Bahan yang boleh bernafas (transpirable).

Tidak menggunakan bahan toksik berbahaya.

Diingatkan bahawa pemilihan kasut yang bersesuaian juga berbeza mengikut tahap umur anak.

Sebaliknya, pemilihan kasut yang tidak bersesuaian boleh menyebabkan masalah kepada kaki anak seperti:

Tapak kaki leper (flat foot).

Tapak kaki menunjuk ke bawah (equine foot).

Jari kaki kedua, ketiga atau keempat bengkok (hammer toes).

Selipar Jepun Tak Sesuai Dipakai Oleh Kanak-Kanak

Berdasarkan artikel oleh Physio & Sole Clinic, penggunaan selipar Jepun atau ‘flip-flops’ juga tidak sesuai bagi kanak-kanak.

Ini kerana ia tidak mempunyai sokongan lengkung, tiada kusyen dan menggalakkan ibu jari sentiasa menggenggam (toe-gripping).

Baca Artikel Berkaitan: Baru Nak Berjinak Dalam Aktiviti Hiking? Ini Tips Pilih 3 Jenis Kasut Sesuai

Baca Artikel Berkaitan: “Minta Ibu Bapa Bayar Ganti Rugi” – Ramai Geram Lihat Budak Lelaki Buat ‘Art’ Pada Kasut Display

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.