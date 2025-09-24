“Bukan Hanya Ragbi..” – Pakar Dedah Jantung Boleh Berhenti Akibat Pelanggaran Ketika Sukan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum sedia maklum, bersukan memberi pelbagai kebaikan untuk kesihatan tubuh badan seperti membuatkan badan lebih cergas, otot dan tulang yang lebih kukuh, berat badan terkawal serta banyak lagi.

Bagaimanapun, setiap perkara sudah tentu mempunyai pros and cons yang perlu diambil perhatian. Sebagai contoh jika sukan yang disertai melibatkan pergerakan lasak, mungkin ada risiko mengalami kecederaan ringan atau parah.

Antara contoh yang paling ketara adalah pelanggaran di kalangan atlet sukan ragbi yang perlu merebut bola dalam mengejar mata kemenangan.

Baca Artikel Berkaitan: Zhang Zhi Jie Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung, Pakar Minta Penganjur Perbaiki Kesilapan

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Dr Malar Jelaskan Serangan Jantung Dialami Pemain Badminton Zhang Zhi Jie

Baca Artikel Berkaitan: Atlet Muda Badminton China Meninggal Dunia Ketika Perlawanan

Boleh Ke Kena Serangan Jantung Disebabkan Bersukan?

Sebelum ini, Pakar Jantung terkenal, Dr Onn Akbar Ali menerusi satu hantaran di akaun TikTok miliknya telah menjawab satu soalan mengenai kaitan serangan jantung dengan sukan yang disertai.

Soalan: Boleh ke jantung berhenti disebabkan pelanggaran dalam sukan ragbi?

Jelas Dr Onn, antara punca kematian mengejut adalah disebabkan ahli sukan berlanggar antara satu sama lain. Tambah pakar itu, terdapat dua mekanisma utama yang boleh menyebabkan seseorang itu maut secara tiba-tiba ketika sedang melakukan aktiviti fizikal ini.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Instagram (@malaysiarugby)

#1. Direct Muscle Injury

Yang pertama dipanggil sebagai Direct Muscle Injury (kecederaan otot secara langsung). Apabila objek atau atlet berlanggar dengan kuat pada kawasan dada, ia dipanggil sebagai Cardiac Contusion.

Kebiasaanya keadaan ini akan berlaku semasa kemalangan melibatkan dua buah motosikal.

“Ada impak besar objek kepada dada, boleh rosak otot jantung dan boleh pecah ataupun koyak saluran darah jantung. Ia menyebabkan serangan jantung sebab impak tinggi objek kepada dada. Ia kemudiannya akan memberi kesan secara langsung kepada saluran darah atau otot jantung,” kata beliau.

Sumber: Pexels

#2. High Impact, Hard Object

Mekanisma yang ke-2 adalah Hard Impact, Hard Object (objek keras impak tinggi). Ia menggambarkan keadaan di mana objek keras dan kuat melanggar dada sehingga menyebabkan rentak degupan dan irama jantung berbahaya.

Degupan jantung yang tidak stabil ini mampu membuatkan jantung berhenti secara tiba-tiba.

Sumber: Freepik

Namun tegas Dr Onn, ia tidak khusus kepada sukan ragbi sahaja, kes serangan jantung ini pernah berlaku kepada pemain bola sepak dan hoki. Menurut pakar itu, serangan jantung boleh berlaku selepas bola hoki terpukul tepat pada bahagian dada.

Keadaan bola hoki yang terkena pada dada itu mempunyai istilahnya tersendiri iaitu Commotio Cordis. Bagaimanapun memetik Cleveland Clinic, kes Commotio Cordis jarang berlaku di mana terdapat kurang daripada 30 kes setiap tahun.

Memetik National Commotio Cordis Registry, keadaan ini telah meragut nyawa lebih 220 individu sejak tahun 1996.

Sumber: Freepik

Boleh Ke Selamat Jika Diserang Commotio Cordis?

Ya, anda masih boleh diselamatkan jika diserang Commotio Cordis dengan syarat bantuan kecemasan resusitasi kardiopulmonari (CPR) atau defibrilasi diberikan dengan kadar segera menggunakan defibrilator luaran automatik (AED).

Tonton video penuh [DI SINI].

Golongan Yang Berisiko Alami Commotio Cordis

Kebiasaannya, Commotio Cordis berisiko menyerang individu dari kumpulan berikut:

Bermain sukan lebih-lebih lagi yang melibatkan objek keras

Individu di bawah umur 20 tahun

Lelaki

Serangan Jantung Ketika Bersukan Boleh Berlaku Pada Bila-bila Masa

Pun begitu secara amnya, sukan mendatangkan lebih banyak kebaikan jangka panjang untuk jantung berbanding risiko yang sangat kecil untuk mengalami serangan jantung.

Jelas Pakar Perunding Kardiologi di Pantai Hospital Kuala Lumpur Dr Muhammad Imran Abdul Hafidz, tabiat merokok, berat badan berlebihan, penyakit tekanan darah, kolesterol berlebihan serta sejarah keluarga adalah faktor individu menghidap penyakit saluran darah yang sempit.

Tambah beliau, serangan jantung ketika melakukan aktiviti fizikal boleh berlaku pada bila-bila masa dan tiada waktu spesifik.

Sumber: Pexels

Baca Artikel Berkaitan: Terlalu Fokus Bersenam Setiap Hari Boleh Jejas Kesihatan! Ini Risiko Yang Anda Perlu Ambil Tahu

Baca Artikel Berkaitan: Bersenam Waktu Malam, Bahaya Atau Tidak Untuk Kesihatan?

Baca Artikel Berkaitan: “Jogging Sampai Malam!” – Suasana Masyarakat Hartamas Bersukan Pada Waktu Malam Raih Pelbagai Reaksi

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.