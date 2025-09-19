Ini Kesilapan Orang Selalu Buat Ketika Lakukan Rutin Skincare, Jangan Pandang Remeh!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seperti yang kita tahu, sudah banyak tips penjagaan kulit wajah yang dikongsikan orang ramai di platform media sosial. Kita sebagai manusia biasa pula pasti akan tertarik selepas mendengar cara-cara unik bagi mengekalkan kecantikan wajah.

Namun perlu diingatkan tidak semua di antara perkara dikongsi itu sesuai dengan kulit seseorang. Bak kata orang, sebahagian tips tersebut hanyalah mitos semata-mata dan tidak memberi manfaat.

Dalam sesetengah kes, cara penjagaan tersebut hanya menyebabkan kulit wajah semakin teruk dan sukar untuk disembuhkan semula.

Baca Artikel Berkaitan: Pudarkan Parut, Rawat Jerawat & Lima Lagi Manfaat Kunyit Untuk Kulit Anda

Baca Artikel Berkaitan: Elak Kering & Kusam, Doktor Ini Kongsi Teknik Cuci Muka Dengan Betul

Ini Antara 9 Kesilapan Yang Sering Berlaku Ketika Melakukan Rutin Penjagaan Kulit

#1. Cuci Bahagian Muka Sahaja

Kebiasaannya, individu akan mencuci bahagian muka sahaja dan melangkau bahagian leher. Menurut Pakar Dermatologi dikenali sebagai Dr Gurveen Waraich, leher merupakan kawasan pertama yang menunjukkan kesan-kesan penuaan.

“Dengan hampir 24 jam memperuntukkan masa dengan peranti, turut beri kesan kepada leher, yang juga terdedah kepada tanda-tanda penuaan pramatang,” katanya.

Oleh disebabkan itu, anda digalakkan untuk mencuci muka dan meletakkan pelindung matahari hingga ke bahagian leher.

Sumber: Pexels

Baca Artikel Berkaitan: Ini 5 Nutrien Untuk Penuaan Sihat Buat Kaum Hawa

#2. Tidak Menggunakan Pelindung Matahari

Sesetengah daripada individu beranggapan bahawa pelindung matahari tidak membawa kesan kepada kulit wajah. Namun menurut Perunding Dermatologi Dr Naren Prakash, ia adalah salah satu produk yang ‘wajib’ dipakai kerana kulit anda kerap terdedah dengan cahaya suria.

Pelindung matahari perlulah diletakkan juga di bahagian leher dan juga lengan tangan.

Sumber: Pexels

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Boleh Ke Pakai Sunscreen Atas Mekap? Ini Penjelasan Pakar

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Sunscreen Kimia Boleh Sebabkan Kulit Muka Kusam? Ini Penjelasannya

#3. Tidak Membersihkan Alatan Solek

Seterusnya adalah kesilapan yang dilihat biasa dilakukan orang ramai iaitu tidak membersihkan alatan solek dengan kerap sebagai contoh berus dan puff bedak. Jika ia tidak dicuci, kuman akan melekat padanya.

Bakteria itu pula akan disapu pada kulit wajah setiap kali anda menggunakan alatan berkenaan pada masa akan datang. Antara risiko utama adalah jerawat akan mula naik pada kulit wajah.

Sumber: Freepik

#4. Menggunakan Produk Penjagaan Atau Kecantikan Yang Salah

Seperti yang anda tahu, kulit wajah terdiri daripada pelbagai jenis sebagai contoh normal, berminyak, kering, sensitif atau combination (kering + minyak).

Justeru, setiap produk penjagaan dan kecantikan dijual di pasaran dibahagi mengikut kategori jenis kulit berkenaan. Hal ini kerana, setiap masalah kulit memerlukan nutriennya tersendiri bagi merawat wajah seseorang.

Pun begitu, segelintir individu mudah ‘teracun’ dengan iklan dipasarkan dan akhirnya membeli produk yang tidak sesuai dengan kulit sendiri.

Sumber: Freepik

#5. Guna Produk Penjagaan Kulit Dengan Turutan Yang Salah

Kesilapan ke-5 yang kadangkala dilakukan adalah menggunakan produk penjagaan kulit dalam turutan salah. Kalau anda perasan, rangkaian produk yang dijual di farmasi misalnya akan disertakan sekali dengan nombor turutan penggunaannya. Sebagai contoh pencuci muka yang pertama, toner ke-2 dan sebagainya.

Bagaimanapun, masih ramai yang memakainya ‘ala kadar’ dan tidak mementingkan turutan yang disyorkan pakar.

Sumber: Pexels

Turutan tersebut adalah penting supaya bahan aktif dapat meresap dengan baik sekaligus memastikan kulit mendapat manfaat optimal dan terlindung daripada masalah yang merosakkan wajah anda.

#6. Picit Jerawat!

Kadangkala, tangan ni memang gatal nak picit jerawat yang mula membesar pada wajah. Tetapi perlu diingatkan bahawa ia akan mendatangkan kesan buruk sebagai contoh parut, jangkitan kuman, dan cecair yang tinggal akan menyebabkan liang pori tersumbat.

Perkara itu akan membawa kepada pertumbuhan jerawat yang lebih banyak dalam tempoh masa singkat.

Sumber: Freepik

#7. Guna Tisu Basah Untuk Bersihkan Makeup

Selain itu adalah menggunakan tisu basah biasa bagi membersihkan solekan ketika berada di luar rumah. Memetik Alodokter, tisu basah hanya mampu membuang kotoran pada permukaan kulit wajah sahaja dan tidak sampai ke dalam celah pori.

Langkah paling efisien adalah dengan melakukan ‘double cleansing‘ iaitu membersihkan wajah menggunakan pencuci berasaskan minyak kemudiannya diteruskan dengan sabun dan air.

Sumber: Freepik

#8. Tidak Gunakan Pelembap Untuk Kulit Berminyak

Ramai juga di antara kita salah anggap dengan pelembap (moisturizer) yang mana ia dikatakan akan menyebabkan kulit lebih berminyak. Oleh disebabkan itu, segelintir individu akan skip moisturizer dan rutin penjagaan kulit mereka.

Untuk info, pelembap berfungsi untuk mengekalkan hidrasi, menjaga lapisan kulit dan menyerap vitami serta nutrien lain secara optimal. Oleh itu, jangan sesekali tinggalkan langkah yang penting tersebut.

Sumber: Freepik

#9. Tak Tanggalkan Makeup Sebelum Tidur

Perkara terakhir yang sering didengari berlaku adalah seseorang itu terus baring dan tidur tanpa membersihkan dahulu makeup pada kulit wajah.

Membersihkan solekan adalah penting bagi memastikan pori tidak tersumbat. Secara ringkasnya adalah untuk mengelakkan pertumbuhan jerawat.

Selain itu, produk maskara atau celak yang tinggal mampu menyebabkan iritasi pada bahagian mata. Jangan pelik pula kalau mata anda bertukar merah pada keesokan harinya.

Sumber: CV Skinlabs

Baca Artikel Berkaitan: Kulit Kering Akibat Cuaca Panas? Ini Tips Pilih Jenis Pelembap Untuk Wajah

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.