Ini 2 Senaman Mata Ibu Ayah Boleh Lakukan Jika Anak Kerap Tonton Skrin

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Boleh dikatakan bahawa kita pasti memandang skrin setiap hari, sama ada untuk melakukan kerja, skrol media sosial atau menonton cerita kegemaran di televisyen.

Sesetengah kanak-kanak juga tidak terkecuali dan diberi ‘screen time’ dalam mengisi masa lapang mereka terutamanya untuk menonton kandungan yang bersesuaian.

Pun begitu, ibu ayah diingatkan agar anak-anak tidak dibiarkan terlalu kerap menonton peranti elektronik berskrin termasuk televisyen, tab dan telefon.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Anak Kerap Tonton Skrin? Perhatikan Tanda-Tanda Ini Untuk Kenal Pasti ‘Brain Rot’

Baca Artikel Berkaitan: Cikgu Terkejut, Anak Murid Bercita-Cita Nak Jadi Pemb*nuh Kerana Pengaruh Video Game

Baca Artikel Berkaitan: Ini Kebaikan Cermin Mata Hitam Yang Ramai Tak Tahu, Jangan Pakai Untuk OOTD Je!

Kajian Dapati Blue Light Boleh Rosakkan Retina

Dalam satu perkongsian di Threads (@drredzazainol), Pegawai Perubatan Pediatrik Dr Redza Zainol, menegaskan agar mak ayah cakna tentang kesihatan mata anak-anak.

Katanya, kajian mendapati bahawa pendedahan kepada spektrum cahaya biru atau ‘blue light’ yang dihasilkan oleh skrin gajet selama lebih satu jam sehari mempunyai risiko merosakkan saraf mata anak.

Walaupun kornea dan kanta kristalin dapat menapis sinaran UV dari matahari, namun blue light yang dihasilkan skrin boleh menembus sehingga ke saraf mata.

Satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal Life mendapati bahawa pendedahan berterusan terhadap spektrum cahaya biru pada tahap tinggi boleh merosakkan retina.

Elakkan Penggunaan Skrin Sepenuhnya Bagi Bayi Bawah 2 Tahun

Tambah Dr Redza, American Academy of Pediatrics (AAP) memberi saranan agar bayi di bawah usia dua tahun tidak dibenarkan menggunakan alatan berskrin atau diberi ‘screen time’ sama sekali.

Namun pengecualian diberikan untuk panggilan video bersama keluarga bagi tempoh yang pendek sahaja.

Ibu ayah juga perlu mengawal penggunaan skrin bagi kanak-kanak berusia dua ke lima tahun dengan pendedahan maksimum hanya satu jam dalam sehari.

Dr Redza menjelaskan bahawa penggunaan gajet tanpa kawalan boleh menyebabkan penglihatan anak menjadi kabur serta mengalami sakit kepala, mata kering dan rabun jauh.

Kanak-kanak juga sering menggunakan peranti berskrin lebih dekat dengan mata berbanding dewasa, sekaligus meningkatkan pendedahan kepada blue light.

Amalkan 2 Senaman Mata Untuk Lindungi Kesihatan Mata

Dalam masa sama, dia turut berkongsi dua senaman mata yang boleh diamalkan bagi melindungi kesihatan mata.

Menerusi kaedah yang digelar sebagai ‘Rule 20-20-20‘, ibu ayah boleh mendidik anak untuk berehat sebentar setelah menonton skrin.

Selepas ‘screen time’ selama 20 minit, minta anak pandang ke suatu tempat yang terletak 20 kaki (6.1 meter) jauhnya selama 20 saat. Mudah je!

Satu lagi senaman pula dilakukan dengan memberi fokus penglihatan kepada sesuatu yang berada dekat dengan mata dan tempat jauh (fokus jauh dan dekat).

Lakukan dengan meletakkan ibu jari 20cm dari mata dan pandang selama 20 saat.

Kemudian sama seperti Rule 20-20-20 tadi, pandang ke tempat yang 20 kaki jauhnya juga selama 20 saat. Ulang senaman ini beberapa kali.

Pendedahan Kepada Blue Light Di Waktu Malam Boleh Sukarkan Tidur

Spektrum cahaya biru sebenarnya dihasilkan dari pelbagai sumber dan bukanlah alatan elektronik berskrin sahaja. Ini termasuklah sesetengah jenis lampu dan cahaya matahari sendiri.

Menurut AAP, blue light boleh mengganggu ritma sirkadian tubuh badan, seterusnya memberi kesan kepada kitaran tidur seseorang.

Blue light dari cahaya matahari di waktu pagi membuatkan kita kekal berjaga dan sebagai stimulasi. Namun pendedahan pada waktu malam akan menyebabkan seseorang sukar tidur.

Ini kerana spektrum cahaya itu menghalang penghasilan hormon melatonin yang penting untuk tidur, lebih-lebih lagi pendedahan yang berlaku pada waktu malam.

Berdasarkan kajian oleh Havard, blue light dapat menghalang melatonin dua kali ganda lebih lama berbanding spektrum cahaya hijau.

Oleh yang demikian, anda boleh mengambil beberapa langkah untuk mengurangkan pendedahan kepada blue light antaranya:

Menggunakan lampu redup berwarna merah/jingga pada waktu malam kerana spektrum cahaya merah akan kurang mengganggu ritma sirkadian.

Elakkan menonton skrin terang antara dua ke tiga jam sebelum waktu tidur.

Jika bekerja di waktu malam, gunakan cermin mata yang menghalang blue light atau aplikasi yang menapis spektrum cahaya biru/hijau.

Gunakan tetapan ‘nightime’ sewaktu menonton alatan berskrin.

Dedahkan diri anda kepada cahaya terang pada waktu siang. Ini bukan sahaja meningkatkan mood dan kepekaan, tetapi juga membantu keupayaan untuk tidur di sebelah malam.

Baca Artikel Berkaitan: Cermin Mata Anti-Blue Light Hanyalah Mitos? Ini Penjelasan Ahli Optometri

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Ini 3 Perkara Yang Boleh Ganggu Emosi Tanpa Sedar

Baca Artikel Berkaitan: Susu Ibu Waktu Pagi & Malam Ada Kandungan Hormon Berbeza? [Video]

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.