Rambut Gugur Si Ibu Boleh Undang Bahaya Buat Bayi Anda, Jangan Pandang Remeh

Seperti yang kita tahu, golongan bayi mudah terdedah kepada bahaya berbanding dengan orang dewasa yang pandai menjaga diri sendiri. Oleh disebabkan itu, adalah penting untuk memberi perhatian penuh kepada si kecil ini.

Sebagai contoh, ada kes di mana bayi lemas dan meninggal dunia meskipun penjaganya hanya terlepas pandang selama beberapa saat sahaja.

Selain itu ada juga anak kecil yang tercedera disebabkan oleh keadaan sekeliling yang berbahaya.

Helaian Rambut Gugur Boleh Jejaskan Keselamatan Bayi

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita berkongsi tentang bahaya rambut gugur buat golongan bayi. Jelasnya, mungkin ada segelintir individu yang pandang remeh tentang perkara tersebut.

Bagaimana ia mengundang bahaya? Helaian rambut yang bersepah di atas lantai mampu terbelit pada anggota badan si kecil terutamanya pada bahagian jari kaki dan tangan.

Menerusi foto perkongsian, kelihatan jari seorang kanak-kanak lelaki terbelit dengan helaian rambut sehingga menyebabkan jari tersebut bengkak dan berwarna merah. Hal ini berlaku apabila lilitan menjadi terlalu ketat dan sukar untuk dileraikan.

Dalam sesetengah kes, kulit dan isi jari perlu dipotong sedikit untuk membuka ikatan berkenaan.

Sumber: James Heilman, MD

Untuk info, keadaan itu dipanggil sebagai sindrom hair tourniquet (sindrom tourniquet rambut). Memetik WebMD, ia adalah keadaan yang agak jarang berlaku tetapi lebih kerap terjadi kepada bayi dan kanak-kanak kecil.

Jika tidak dirawat, sindrom hair tourniquet ini boleh menyebabkan kesakitan, kecederaan jangka panjang, dan kehilangan fungsi pada bahagian tubuh yang terjejas.

Simptom Sindrom Hair Tourniquet Yang Boleh Dikenal Pasti

Antara simptom sindrom hair tourniquet yang anda boleh perhatikan pada si kecil adalah:

Kemerahan pada tubuh badan terjejas

Bengkak pada hujung anggota badan

Menangis lebih daripada normal

Rasa tidak selesa

Kesakitan melampau

Sumber: Mum’s Grapevine

Punca sebenar rambut atau benang melilit pada anggota badan masih tidak diketahui. Salah satu penjelasan yang logik bagi keadaan ini adalah pergerakan anggota badan yang berulang kali di sesuatu ruang sempit.

Bukan itu sahaja, ia juga boleh berlaku apabila ibu mengalami masalah keguguran rambut berlebihan sehingga 90% selepas bersalin.

Keadaan ini mendedahkan bayi kepada lebih banyak rambut yang terlerai, sekaligus meningkatkan risiko sindrom tersebut. Masalah keguguran rambut atau istilah lainnya ‘telogen effluvium’, boleh berlarutan antara dua hingga enam bulan selepas bersalin.

Sumber: Pexels

Cara Mencegah Sindrom Hair Tourniquet Daripada Berlaku

Walaupun faktor sebenar masih belum diketahui, namun terdapat beberapa punca yang berkemungkinan menjadi sebab utama sindrom hair tourniquet ini berlaku. Antaranya:

Memakai sarung tangan bayi

Memakai pakaian lama dan baju yang kerap dicuci

Menarik rambut secara melampau (trikotilomania)

Autisme

Sumber: Pexels

Bagi menangani masalah itu, berikut adalah perkara yang boleh dilakukan oleh orang sekeliling agar rambut kurang gugur:

Sentiasa ikat rambut setiap kali bermain dengan anak kecil

Kerap sikat rambut untuk buang rambut mati

Sentiasa periksa anggota badan si kecil

