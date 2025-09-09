Raih Tenaga Sihat Dengan Blueberry, Baik Untuk Kesihatan Jantung & Tanpa Kalori Tambahan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kadang-kadang perubahan kecil boleh beri kesan besar, bukan?

Satu kajian terbaru dalam Annals of Medicine mendapati, hanya dengan menukar satu hidangan buah biasa (contohnya epal, pisang atau anggur) kepada beri seperti blueberry, anda boleh dapat lebih banyak nutrien baik untuk jantung, tanpa kalori tambahan.

Berdasarkan pola pemakanan sihat USDA, kajian ini uji tiga jenis pelan diet: gaya US, Mediterranean dan Vegetarian. Hasilnya, bila buah biasa ditukar dengan beri, kandungan anthocyanins (sebatian semula jadi yang beri warna biru pekat pada blueberry dan penuh antioksidan) naik sehingga 94%.

Selain itu, serat, serat larut dan vitamin C juga meningkat dan kesemua ini memang penting untuk kesihatan jantung dan kesejahteraan tubuh.

Kenapa Blueberry Berbaloi?

Walaupun kajian sebut “beri” secara umum, blueberry menonjol kerana mudah didapati sepanjang tahun, versatil, dan kaya nutrisi. Ia sumber semula jadi vitamin C, vitamin K, mangan dan serat.

Vitamin C bantu menguatkan pertahanan badan, manakala serat bantu kawal tekanan darah. Jadi bila anda pilih blueberry sebagai buah utama, anda bukan saja tambah warna dan rasa, tapi juga nilai kesihatan pada menu harian.

Lagi senang sebab US Highbush Blueberries boleh didapati dalam bentuk segar, sejuk beku, dan kering. Sesuai dimasukkan dalam rutin pemakanan harian anda.

From Farm To Table

Tidak semua blueberry sama. US Highbush Blueberries ditanam di 10 negeri utama di Amerika, hasil generasi petani berpengalaman. Hasilnya buah manis seimbang, tekstur pejal tapi berjus. Hampir 1 bilion paun dituai setiap tahun dan dieksport ke seluruh dunia — bukti si biru kecil ini memang digemari ramai.

Blueberry segar dipetik pada tahap matang sempurna, manakala yang sejuk beku dibekukan dalam masa beberapa jam selepas dituai bagi mengekalkan rasa segar dan nutrisi. Semua US Highbush Blueberries halal serta diiktiraf global, sesuai untuk pengguna Malaysia dan juga pengeluar makanan tempatan.

“Rakyat Malaysia memang suka makan buah setiap hari. Kajian ini tunjuk, tambah segenggam blueberry saja dah cukup untuk tingkatkan nilai pemakanan. Ia mudah ditabur atas sarapan atau dimakan terus dari pek,” jelas Haiying Zhang, Pengarah Global Business Development, U.S. Highbush Blueberry Council.

Tabiat Kecil, Manfaat Besar

Tukar satu hidangan buah biasa kepada blueberry bukan bermaksud berpantang, tapi menaikkan kualiti diet harian anda. Langkah kecil, rasa enak, tapi kesannya besar untuk jantung. Dari segenggam kecil semasa sarapan, topping salad berwarna-warni, hingga smoothie sejuk, ia memang mudah dan berbaloi.

Cara Mudah Untuk Menikmati Blueberry

Campur sarapan: Masukkan blueberry segar atau sejuk beku dalam smoothie, oat atau yogurt.

Masukkan blueberry segar atau sejuk beku dalam smoothie, oat atau yogurt. Segarkan salad: Tambah blueberry untuk beri rasa manis berjus pada salad hijau atau bijirin.

Tambah blueberry untuk beri rasa manis berjus pada salad hijau atau bijirin. Snek ringkas: Simpan blueberry segar dalam peti atau ambil yang sejuk beku untuk kudapan sihat.

Simpan blueberry segar dalam peti atau ambil yang sejuk beku untuk kudapan sihat. Pencuci mulut sejuk: Buat aiskrim batang, campur dalam frozen yogurt atau jadikan granita menyegarkan.

US Highbush Blueberries kini boleh didapati segar atau sejuk beku di pasar raya utama seluruh Malaysia.

