Pakar Jelaskan Tentang ADHD, Ini 4 Perkara Dapat Bantu Kuatkan Otak

Tidak semua manusia dilahirkan serupa. Ada yang lengkap serba-serbi dan ada juga golongan individu yang diuji dengan kekurangan upaya fizikal seperti tidak mampu melihat, bercakap mahupun mendengar.

Namun selain ini, ada juga masalah perkembangan saraf dialami oleh sesetengah individu yang dapat menyebabkan kesukaran pembelajaran, memori dan sebagainya.

Antara contoh masalah perkembangan saraf yang biasa didengari ialah Gangguan Spektrum Autisme (ASD), palsi serebrum serta Gangguan Hiperaktif dan Kurang Tumpuan (ADHD).

Pakar Berkongsi Tentang Masalah ADHD, Frontotemporal Otak Lebih Kecil Berbanding Normal

Menerusi hantaran di TikTok, pakar psikologi Amirul Ramli (@amirul.ramli), telah berkongsi serba ringkas mengenai ADHD.

Dia menjelaskan bahawa masalah ini bukanlah satu bentuk gangguan kesihatan mental, sebaliknya ia merupakan masalah yang terkait dengan perkembangan saraf.

“Maksudnya sejak kecil jaringan sel otak dia berkembang dengan cara yang berbeza,” ujarnya.

Memetik satu kajian terbaharu yang diterbitkan dalam jurnal Molecular Psychiatry, Amirul berkata bahagian frontotemporal (frontal dan temporal) otak pada individu ADHD kebiasaannya lebih kecil berbanding orang lain.

Menurutnya, lobus frontal yang terletak di hadapan otak dan lobus frontal pada sebelah tepi merupakan bahagian otak yang penting untuk kawalan emosi, fokus dan ingatan.

Pun begitu, Amirul menegaskan bahawa otak manusia mempunyai satu kelebihan yang besar iaitu neurokeplastikan (neuroplasticity).

Dengan kelebihan ini, otak boleh berubah dan dikuatkan menerusi aktiviti-aktiviti yang bersesuaian.

Ini 4 Perkara Dapat Bantu Kuatkan Frontotemporal Otak Dalam Individu ADHD

Sehubungan itu, Amirul berkongsi beberapa perkara yang dipercayai dapat membantu dalam menguatkan bahagian otak frontal dan temporal dalam kalangan individu ADHD.

#1. Permainan berasaskan memori

Permainan seperti kad memori, puzzle dan aplikasi latihan otak dapat melatih memori dan aktifkan bahagian frontal otak.

Menurut Shichida Australia, permainan memori juga meningkatkan fleksibiliti kognitif dan meningkatkan keyakinan diri.

Sumber gambar: Pexels

#2. Senaman aerobik

Melakukan senaman aerobik akan meningkatkan Brain Derive Neurotophic Factor (BDNF) yang membantu tumbesaran sambungan saraf.

Antara senaman yang dapat membantu individu ADHD termasuk joging, berbasikal dan berenang.

Tambah Amirul, seni mempertahankan diri juga merupakan salah satu senaman bersesuaian kerana melibatkan pergerakan yang kompleks, sekaligus menguatkan hubungan antara serebelum dan frontotemporal otak.

Sumber gambar: Canva

#3. Main peralatan muzik dan belajar bahasa baharu

Kedua-dua aktiviti ini dapat mengaktifkan bahagian lobus frontal dan temporal otak. Perkara ini akan membuatkan jaringan otak lebih padat dan kuat.

Berdasakan artikel oleh Healthline, bermain atau mendengar muzik dapat meningkatkan fokus, memori, pemprosesan pendengaran dan ungkapan emosi dalam kalangan individu ADHD.

#4. Pengambilan nutrisi dan suplemen

Amirul turut menyenaraikan beberapa nutrisi yang sedikit sebanyak dapat membantu individu ADHD antaranya Omega-3 dengan kandungan DHA dan EPA, yang menyokong membran sel otak serta komunikasi antara neuron.

Magnesium pula dapat mengawal neurotransmiter dan mengurangkan kejadian hiperaktif dalam individu ADHD.

Malah, vitamin B6, B9 dan B12 dapat membantu penghasilan serotonin dan dopamin, dua hormon yang penting untuk regulasi emosi.

“Kena ingat ADHD ada konfigurasi otak yang berbeza. Dengan aktiviti dan gaya hidup yang betul, bahagian frontotemporal otak boleh dikuatkan untuk bantu kehidupan individu yang ada ADHD,” katanya.

Tonton video penuh [DI SINI].

Simtpom ADHD Boleh Dibahagikan Kepada Dua

Menurut National Health Services (NHS) United Kingdom, otak individu ADHD berfungsi secara berbeza berbanding mereka tanpa masalah perkembangan saraf itu.

Punca ADHD tidak selalunya diketahui, namun boleh disebabkan oleh perbezaan genetik yang diturunkan dari satu generasi keluarga ke generasi lain.

Selain genetik, ADHD juga dikaitkan dengan beberapa keadaan termasuk kelahiran pramatang, mengalami epilepsi, kecederaan otak dan mengalami autisme.

Bagi mengenal pasti jika seseorang mengalami ADHD, ia boleh diperhatikan menerusi simptom yang boleh dibahagikan kepada dua iaitu:

Tidak memberi perhatian penuh (inattentive):

Fokus senang terganggu atau pelupa.

Sukar untuk mengatur masa.

Sukar untuk mengikut arahan atau menyiapkan tugasan.

Kerap menghilangkan barang seperti dompet, kunci dan telefon pintar.

Hiperaktif dan kompulsif:

Mempunyai tenaga yang banyak dan rasa tidak boleh duduk diam.

Banyak bercakap atau suka mencelah dalam perbualan.

Membuat keputusan dengan cepat tanpa berfikir kesan dan akibat yang bakal terjadi.

Kesemua simptom ini biasanya akan berlaku sebelum mencecah umur 12 tahun. Namun masalah perkembangan saraf ini dianggap kurang dikenal pasti dalam kalangan wanita, memandangkan simptom ADHD mereka selalunya bersifat tidak memberi perhatian berbanding hiperaktif seperti lelaki.

Sumber gambar: Pexels

Ubat-Ubatan & Terapi Bantu Individu Kawal Simptom ADHD

Mungkin ada dalam kalangan anda yang mengalami simptom di atas tetapi berasa tiada keperluan untuk mendapatkan diagnosis.

Namun sekiranya simptom ADHD mengganggu pelajaran, kerja atau hubungan, segera dapatkan sokongan daripada pakar psikologi atau psikiatri.

Antara perkara yang mungkin dicadangkan oleh pakar untuk individu dengan ADHD adalah:

Gaya hidup bersesuaian termasuk senaman, pemakanan seimbang dan tidur yang mencukupi.

Penyesuaian yang munasabah di tempat kerja atau tempat belajar seperti diberi ruang peribadi yang sunyi.

Pengambilan ubat-ubatan untuk membantu simptom ADHD seperti methylphenidate dan lisdexamfetamine.

Terapi percakapan seperti terapi tingkah laku kognitif (CBT) serta memahami apa yang berlaku kepada dan di sekeliling diri kita (mindfullness).

Menurut Mayo Clinic, terapi juga dapat membantu individu untuk mempelajari kemahiran yang diperlukan bagi mengawal simptom ADHD, antaranya:

Meningkatkan kemahiran pengurusan masa dan kelakuan organisasi.

Belajar mengurangkan tingkah laku impulsif.

Mewujudkan kemahiran penyelesaian masalah yang lebih bagus.

Menerima kegagalan akademik, kerja atau sosial yang lalu.

Meningkatkan keyakinan diri.

Belajar cara untuk meningkatkan hubungan antara keluarga, rakan kerja dan sahabat.

Mewujudkan strategi untuk mengawal marah.

