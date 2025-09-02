Tak Semestinya Secara Mengejut, Doktor Kongsi Tanda Penyakit Jantung Yang Mungkin Ramai Tak Tahu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sesetengah orang mesti pernah mengabaikan sahaja sebarang kesakitan yang dialami olehnya kerana menganggap ia hanya isu yang remeh.

Kadangkala rasa sakit yang ada pula datang dan pergi, membuatkan mereka berpendapat ia hanya berlaku akibat berasa penat atau dalam keadaan tekanan.

Namun dalam tidak sedar, mungkin kesakitan itu merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kepada masalah kesihatan yang serius, termasuklah penyakit jantung.

Oleh itu, orang ramai terutamanya mereka yang berisiko mengalami masalah jantung perlu cakna dengan sebarang simptom yang ditunjukkan oleh tubuh badan.

Serangan Jantung Bermula Dengan Simptom Kecil & Bukan Semuanya Secara Mengejut

Menerusi perkongsian di Threads, doktor perubatan Dr Kent Khaw, menjelaskan beberapa tanda awal penyakit jantung yang mungkin tidak diketahui ramai.

Bukan itu sahaja, malah ada juga yang mengabaikan simptom terbabit kerana merasakan ia tidak begitu membahayakan kesihatan.

Dr Khaw memulakan dengan menjelaskan bahawa bukan semua serangan jantung terjadi secara ‘tersentak’ seperti yang banyak ditunjukkan di dalam drama dan filem.

“Ramai bayangkan serangan jantung mesti tiba-tiba pegang dada dan rebah,” katanya.

Sebaliknya, kebanyakan penyakit jantung bermula dengan simptom kecil yang berulangan.

Rasa ‘Tak Selesa’ Di Dada Mungkin Tanda Serangan Jantung

Dr Khaw menerangkan bahawa serangan jantung termasuklah perasaan ‘tidak selesa’ pada bahagian dada yang berasa seperti berat, ketat, ditekan atau terbakar.

Katanya, sesetengah individu menganggap rasa itu hanya disebabkan oleh angin atau serangan gastrik.

Namun apa yang membezakannya adalah sakit di dada itu akan merebak ke bahagian tubuh badan lain antaranya:

Lengan kiri

Rahang

Belakang

Perut atas (epigastrik)

Jantung Lemah Sebabkan Cepat Mengah & Pengsan Tanpa Sebab

Di samping itu, salah satu tanda serangan jantung adalah berasa penat tanpa sebab yang munasabah.

“Kalau anda baru naik tangga sikit atau jalan lima minit tapi dah mengah, itu bukan ‘sebab umur’. Itu mungkin tanda awal masalah jantung,” jelas Dr Khaw.

Malah, jantung yang lemah juga boleh menyebabkan seseorang berasa berdebar-debar, pening atau pengsan tanpa sebab yang jelas.

Kata Dr Khaw, ini berlaku apabila tekanan darah turun secara tiba-tiba atau ritma jantung menjadi tidak stabil.

Selain itu, seseorang yang diserang penyakit jantung juga mungkin mengalami bengkak kaki, sukar tidur secara berbaring dan batuk pada waktu malam.

Kesemua ini merupakan tanda-tanda kegagalan jantung yang menyebabkan organ itu tidak cukup kuat untuk mengepam darah, seterusnya menjadikan cecair terkumpul di paru-paru dan kaki.

Penyakit Jantung Lebih ‘Senyap’ Dalam Kalangan Wanita

Tambah Dr Khaw lagi, simptom penyakit jantung lebih ‘senyap’ dalam kalangan kaum hawa, satu keadaan yang dikenali sebagai ‘silent heart attack’.

Ini kerana ramai wanita tidak berasa sakit dada ketika mengalami serangan jantung. Sebaliknya tanda-tanda yang ditunjukkan hanyalah penat luar biasa, loya, sakit belakang atau sesak nafas.

Dr Khaw menjelaskan bahawa seseorang yang mula merasakan simptom-simptom tidak normal dan mempunyai faktor risiko perlu segera mendapatkan pemeriksaan doktor.

Sebagai info, antara contoh faktor risiko penyakit jantung adalah:

Mempunyai berat badan berlebihan dengan skor BMI 25 ke atas.

Tidak melakukan aktiviti fizikal secukupnya.

Mempunyai tekanan darah tinggi.

Mempunyai kolestrol tinggi.

Mempunyai gula dalam darah tinggi.

Makan banyak makanan mengandungi kolestrol, garam dan lemak tidak sihat.

Rasa tertekan.

Mengalami pre-eclampsia ketika hamil.

Mengalami COVID-19 atau jangkitan lain.

Mempunyai sejarah keluarga.

Sehubungan itu, Dr Khaw berpesan kepada orang ramai agar melakukan tindakan pencegahan lebih awal, termasuklah sentiasa menyemak kadar tekanan darah dan memantau kadar kolesterol.

Dia juga berpesan agar orang ramai elakkan penggunaan produk tembakau, melakukan pergerakan setiap hari dan mendapatkan tidur mencukupi.

“Jangan tunggu rebah baru bertindak. Kadang-kadang jantung dah beri isyarat awal, tapi kita yang tak mahu dengar,” katanya.

‘Silent Heart Attack’ Boleh Dikenal Pasti Dengan Ujian Darah

Sebelum ini, doktor perubatan Dr Malar menjelaskan bahawa masalah silent heart attack mungkin tidak dapat dikenal pasti menerusi ujian Electrocardiogram (ECG).

Dalam keadaan sedemikian, ujian darah Cardiac Troponin I Rapid Test boleh dilakukan bagi mengesan kehadiran sel otot jantung yang tercedera akibat serangan jantung di dalam darah pesakit.

Ujian darah ini dilakukan menggunakan kit ujian, namun hanya boleh dilaksanakan oleh doktor bertauliah secara klinikal dan tidak boleh dilakukan dengan sendiri.

Ia dilakukan hanya dengan meletakkan tiga titis darah hujung jari ke atas kit ujian sebelum ditambah buffer dan keputusan akan diterima dalam masa 10 minit.

Tambah Dr Malah, walaupun silent heart attack mungkin tidak menyebabkan rasa terlalu sakit, namun ia berisiko menjadi ‘Full-Blown Heart Attack’ yang boleh menyebabkan kegagalan jantung, malah meragut nyawa.

