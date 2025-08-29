Jangkitan Cacing Boleh Berlaku Akibat Makanan Tercemar. Ini Kaedah Rawatan Perlu Diambil!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Cacing merupakan salah satu parasit yang sering menjangkiti manusia dan haiwan, sekaligus ‘mencuri’ segala nutrisi daripada perumah (hos) tersebut.

Lebih mengejutkan lagi, cacing boleh hidup di dalam tubuh badan selama berbulan-bulan tanpa disedari oleh seseorang.

Malangnya ramai yang tidak menyedari kehadiran parasit ini kerana mempunyai simptom serupa dengan gastrik dan angin seperti perut kembung.

Tapi sebenarnya macam mana cacing boleh mula-mula masuk ke dalam tubuh badan manusia?

Baca Artikel Berkaitan: Lelaki Mengadu Selalu Sakit Kepala, Rupanya Otak Penuh Telur Cacing Pita

Baca Artikel Berkaitan: Jangkitan Toxoplasmosis Boleh Sebabkan Buta, Ini Fakta Penting Anda Perlu Tahu

Jangkitan Cacing Akibat Pencemaran, Larva Parasit Boleh Masuk Tubuh Melalui Kulit

Menerusi perkongsian di TikTok (@jajanmostwanted), parasit ini boleh mencemari tubuh badan manusia melalui pelbagai cara.

Kebiasaannya perkara ini berlaku menerusi makanan atau minuman yang telah tercemar dengan telur cacing, selalunya pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak dibasuh dengan sempurna.

Ingat tau, mengambil makanan mentah pun boleh sebabkan seseorang dijangkiti cacing!

Cacing juga boleh memasuki tubuh badan apabila larva menembusi kulit. Contohnya hal ini boleh terjadi apabila seseorang berjalan tanpa memakai kasut di kawasan yang lembap atau tercemar.

Memandangkan cacing merupakan sejenis parasit, ia juga boleh dipindahkan dari satu hos ke satu hos yang lain. Salah satunya adalah menerusi gigitan nyamuk yang membawa larva cacing filaria, seterusnya menyebabkan penyakit Filariasis (kaki gajah).

Malah, apabila cacing sudah memasuki ke dalam tubuh badan, ia tidak terhenti di satu tempat sahaja. Sebaliknya, parasit dalam bentuk larva boleh bergerak ke bahagian lain melalui saluran darah.

Oleh kerana itulah jangkitan cacing boleh berlaku pada organ penting termasuk paru-paru, hati dan mata.

Sumber gambar: Canva

Jangkitan Cacing Serius Boleh Beri Kesan Buruk Pada Organ Penting

Jangkitan cacing tidak sepatutnya dianggap sebagai satu masalah remeh. Malah, dalam kes serius ia boleh sehingga merosakkan organ penting dalam tubuh badan. Antara kesannya adalah:

Badan kurus dan kurang zat walaupun mengambil makanan banyak kerana cacing mencuri segala nutrisi.

Perut buncit, sakit perut, cirit-birit atau sembelit.

Gatal di bahagian dubur terutamanya pada waktu malam yang disebabkan oleh aktiviti bertelur cacing kremi (pinworm).

Kehilangan zat besi mengakibatkan seseorang letih, kelihatan pucat dan kurang darah.

Dalam kes teruk boleh menyebabkan kerosakan hati, paru-paru atau bengkak kaki.

Seperti yang dinyatakan di atas, jangkitan cacing boleh berlaku menerusi pelbagai kaedah.

Oleh yang demikian, terdapat golongan yang lebih berisiko menghadapi masalah ini, terutamanya kanak-kanak yang gemar bermain dengan tanah, pasir dan air tercemar.

Ini juga sama buat petani atau pekerja di ladang yang terdedah kepada tanah boleh dikatakan setiap hari.

Memandangkan jangkitan parasit boleh berlaku akibat pencemaran, mereka yang tidak menjaga kebersihan seperti tidak mencuci tangan sebelum makan atau selepas ke tandas turut berisiko dijangkiti.

Di samping itu, individu yang sering makan makanan yang tidak dimasak dengan sempurna, termasuk yang masih mentah juga mempunyai risiko ini.

Menurut Cleveland Clinic, jangkitan cacing lebih kerap berlaku di iklim yang hangat dan lembap termasuk Asia.

Sumber gambar: Pexels

Ambil Ubat Cacing Secara Berkala Untuk Singkir Parasit Dari Dalam Badan

Mungkin ramai kurang cakna, sebenarnya pengambilan ubat cacing berkala bukan hanya diwajibkan dalam kalangan kanak-kanak, tetapi juga bagi orang dewasa.

Pengambilan ubat cacing berfungsi untuk melawan serangan parasit ini dan membunuh cacing di dalam tubuh badan.

Berikut merupakan antara jenis ubat cacing yang digunakan bagi merawat jangkitan cacing di dalam usus:

Albendazole – Berkesan untuk pelbagai jenis cacing.

Mebendazole – Berkesan untuk cacing gelang, cacing cambuk dan cacing kerawit.

Pyrantel Pamoate – Berkesan untuk cacing gelang dan cacing kerawit.

Praziquantel – Berkesan untuk cacing pita dan cacing hisap.

Namun anda diingatkan agar mengikut dos dan tempoh rawatan yang ditetapkan oleh pakar perubatan.

Bagi wanita hamil dan individu yang mengalami sakit kronik pula, elak daripada melakukan rawatan sendiri dan merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

Orang ramai juga diingatkan agar segera bertemu dengan doktor jika terdapat sebarang simptom jangkitan cacing, terutamanya bagi kanak-kanak kecil.

Sumber gambar: Sharifah/ TRP

Baca Artikel Berkaitan: Adakah Orang Dewasa Perlu Makan Ubat Cacing?

Selain daripada pengambilan ubat over-the-counter (OTC), anda juga boleh mempraktikkan beberapa petua tradisional yang dipercayai dapat merawat jangkitan cacing di dalam tubuh.

Bawang putih – Makan seulas mentah setiap pagi atau campur dalam masakan.

Labu dan biji labu – Kandungan cucurbitacin dalam biji labu dapat melemahkan cacing.

Air kelapa muda – Ambil segelas setiap hari (pagi atau malam) untuk bantu membersihkan usus.

Lobak merah – Diambil secara mentah atau dijadikan jus bagi membantu singkirkan telur cacing di dalam usus.

Jangkitan Parasit Juga Boleh Beri Risiko Masalah Emosi

Seorang pelajar siswazah dalam bidang psikologi, Amirul, sebelum ini menjelaskan bahawa jangkitan parasit termasuk Toxoplasma gondii atau cacing pita juga berkemungkinan menyebabkan masalah emosi.

Walaupun parasit tersebut kecil, ia boleh mencetuskan sistem imun otak terutamanya sel mikroglia yang berfungsi untuk melawan parasit.

Namun dalam menghapuskan parasit-parasit berkenaan, sel mikroglia itu mungkin secara tidak sengaja akan menyebabkan keradangan pada otak.

Keradangan ini dikatakan berkait rapat dengan gangguan mood seperti tekanan, kebimbangan serta kekeliruan mental.

Sehubungan itu, Amirul menjelaskan bahawa parasit ini dapat dilawan dengan memakan bawang putih yang mengurangkan tekanan oksidatif, meningkatkan fungsi neurotransmiter dan menyokong kesihatan salur darah dalam otak.

Baca Artikel Berkaitan: Pelajar Psikologi Kongsi Kebaikan Bawang Putih Untuk Kesihatan Mental

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.