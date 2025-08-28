Genggaman Tangan Lemah Apabila Semakin Berusia, Senaman ‘Dead Hang’ Bantu Atasi Masalah Ini

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Melakukan senaman setiap hari penting agar kita dapat mengekalkan tahap kesihatan fizikal, di samping minda yang cergas.

Malah apabila sudah duduk lama, melakukan aktiviti regangan dapat membantu melegakan bahagian tubuh badan yang telah menjadi termampat.

Aktiviti stretching juga dapat membantu dalam membetulkan postur badan di samping mengelakkan masalah lain seperti sakit belakang dan sakit pinggang.

Doktor Jelaskan Genggaman Tangan Lemah Tingkatkan Risiko Mortaliti

Doktor Perubatan Hillary Lin menerusi perkongsian di Instagram (@hillarylinmd) berkongsi mengenai kepentingan salah satu senaman panjang umur ‘underated’ yang juga menggunakan kaedah stretching.

Dia yang merupakan pakar perubatan lanjut usia (longevity), menjelaskan bahawa apabila semakin meningkat umur seseorang, kekuatan genggaman tangannya juga akan banyak berkurangan.

Katanya, genggaman tangan yang lemah akan meningkatkan risiko mortaliti seseorang.

Lakukan ‘Dead Hang’ Untuk Kuatkan Genggaman Tangan

Oleh itu, salah satu senaman yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah genggaman tangan lemah adalah dengan bergayut pada bar gayut.

Di samping menguatkan genggaman tangan, aktiviti yang dikenali sebagai ‘dead hang’ ini juga terdapat kebaikan lain antaranya:

Meregangkan (decompress) tulang belakang yang menjadi semakin mampat akibat banyak duduk.

Membantu dalam mengekalkan pergerakan bahu di usia tua.

Membina asas untuk mula lakukan aktiviti ‘pull-up’.

“Fikirkan ia sebagai ‘bergantung’ kepada kebebasan anda secara harfiahnya. Tangan kita berkait dengan semua benda. Anak-anak, barang rumah, menahan jika anda terjatuh,” katanya.

Lakukan Dead Hang Mengikut Tempoh Masa Bersesuaian

Dalam pada itu, Lin turut menjelaskan cara untuk mula melakukan dead hang buat mereka yang tidak pernah mempraktiknya sebelum ini.

Pertama, anda hanya perlu memegang bar gayut dengan tapak tangan berpaling dari muka.

Bahu pula ditarik sedikit ke bawah bagi mengelakkan tulang terkeluar dari tempat asalnya (dislocate).

Kemudian gayut untuk tempoh tertentu mengikut kesesuaian tahap kemampuan seperti berikut:

Permulaan: 10 ke 20 saat.

Sederhana: 30 ke 60 saat.

Tinggi: 60 ke 90 saat.

Elit: Lebih 90 saat.

“Lakukan aktiviti ini tiga hari dalam seminggu sebagai pelaburan bagi panjang umur di masa akan datang,” kata Lin.

Tambahnya lagi, kebanyakan orang akan berhenti selepas bergayut sekitar 90 saat dan mereka yang mencapai dua minit dikira dalam kategori atlet elit.

Boleh Cuba Buat Pull-Up Lepas Otot Dikuatkan Dengan Dead Hang

Menurut Healthline, senaman dead hang akan menggerakkan dan menguatkan beberapa kumpulan otot iaitu

Bahagian atas belakang

Bahu

Otot teras

Lengan bawah

Fleksor tangan dan pergelangan tangan

Dengan menguatkan kumpulan otot di atas, anda juga boleh bersedia untuk melakukan ‘pull-up’, iaitu senamam menarik tubuh badan ke atas sewaktu bergayut.

Selain aktiviti dead hang yang biasa, anda juga boleh mencabar diri dengan melakukan variasi lain termasuk bergayut pada gegelung (overhead rings), melakukan dead hang genggaman neutral dengan tapak tangan menghadap anda dan bergayut menggunakan sebelah tangan.

Untuk berjaya melakukan pull-up pula, anda perlu meningkatkan kekuatan yang boleh dilakukan menerusi penggunaan mesin di gim seperti:

Alat bantuan pull-up yang membantu anda mendapatkan form yang betul untuk melakukan pull-up sendiri.

yang membantu anda mendapatkan form yang betul untuk melakukan pull-up sendiri. TRX yang membantu untuk meningkatkan kekuatan otot bisep dan bahu.

yang membantu untuk meningkatkan kekuatan otot bisep dan bahu. Mesin kabel untuk melakukan aktiviti lat pulldown dan pulldown tangan lurus.

untuk melakukan aktiviti lat pulldown dan pulldown tangan lurus. Chinup bagi mengembangkan otot yang digunakan dalam pull-up penuh.

Sumber gambar: Pexels

Alat Dinamometer Ukur Kekuatan Genggaman Tangan

Seperti yang dinyatakan oleh Lin, genggaman tangan yang kuat penting untuk mengurangkan risiko mortaliti.

Berdasarkan kertas kajian yang diterbitkan pada 2024, kekuatan genggaman tangan rendah didapati mempunyai hubung kait dengan masalah kesihatan termasuk diabetes Jenis 2, penyakit kardiovaskular, strok, sarcopenia (kehilangan otot) dan beberapa jenis kanser.

Genggaman tangan lemah juga dikaitkan dengan lebih banyak kemasukan ke hospital, status nutrisi, mortaliti keseluruhan dan kualiti hidup.

Sebagai info, kekuatan genggaman tangan dominan boleh diukut menggunakan alat dinamometer.

Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS) mentakrifkan kekuatan otot tangan lemah sebagai kurang daripada 26 kg bagi lelaki dan kurang 18 kg bagi wanita.

Sumber gambar: SciTechDaily

Selain ujian ini, terdapat juga beberapa ujian fizikal lain yang anda boleh lakukan untuk mengukur tahap kesihatan, antaranya:

Sit and Rise Test (SRT)

Ujian Berdiri Satu Kaki (One-Leg Balance Test)

Ujian Kuasa Kaki (Step Test)

Ujian Duduk Berdiri 5 Kali (5XSST)

Gait Speed (ukuran kelajuan berjalan)

