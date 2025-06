Cermin Mata Anti-Blue Light Hanyalah Mitos? Ini Penjelasan Ahli Optometri

“Cermin mata untuk komputer jual online tu ok ke kalau saya pakai?” . . Cermin mata untuk komputer yang sering dimaksudkan tu adalah ‘coating’ yang tapis cahaya biru. Bukan setakat consumer je yang dah salah anggap, bahkan pekerja di kedai spek pun sama! . PARAH! . AkakMATASIGHT akan explain perbezaan antara coating ni dan kanta khusus sebenar untuk pengguna komputer tegar. . 1. TUJUAN BERBEZA – Coating tu untuk tapis cahaya biru yang dapat bagi impak kepada sleep pattern kita. (Tak ada proven clinical study yang cakap cahaya biru tu boleh rosakkan mata dengan teruk) – Kanta khas komputer aimed untuk elak keletihan pada mata bila banyak buat kerja jarak dekat termasuk guna komputer mahupun membaca/menulis. . 2. FOKUS – Coating tu tak membantu tahap fokus mata semasa penggunaan komputer. Meaning, kalau mata ada rasa kabur, coating tu tak akan bantu untuk hilangkan kabur tu. Ia sekadar bantu relief sedikit symptom ketidakselesaan bila tengok cahaya skrin sahaja. – Kanta khas ni bantu performance mata untuk fokus pada jarak dekat (for both skrin digital/buku) sebab ia ambil kira status penglihatan binokular kita dan fokus untuk bantu improve keadaan DIGITAL VISUAL SYNDROME. . 3. CUSTOMIZATION – No. Standard je coating ni dan kebanyakkan dah boleh dapat free upgrade dah. (Kecuali untuk kanta khas macam multifocal etc mungkin ada penambahan harga). Coating ni juga ada general dan tak specific untuk bantu mana-mana visual requirements yang specific. – Yes. Optometrist akan perlukan data status penglihatan binokular, lifestyle dan specific visual demands dari patients untuk tentukan kanta khas komputer range mana yang sesuai. (Ada banyak tier untuk kanta ni) . Harap, semua lebih jelas dengan ‘cermin mata untuk komputer’ ni ya. Yang coating blue light, blue cut lens, coating anti komputer dan nama-nama lain sewaktu dengannya tu bukanlah the ultimate solution untuk pengguna komputer ya. . Consult dengan Optometrist yang berpengalaman untuk bantu dapatkan lens mana yang sesuai untuk anda guna. . Till next video untuk more mitos reveals.. 😉 . #akakMATASIGHT #visionexpert #principatoptometrist #kidsvision #eyecarepractitioner #bluelight #computerglasses