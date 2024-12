“Kos Perubatan Makin Tinggi” – Cef Kongsi 2 Bahan Yang Mampu Undang Risiko Kesihatan Jika Tak Dikawal

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Memang tidak dapat dinafikan bahawa rakyat Malaysia memang gemar terhadap makanan dan minuman viral yang semakin menjadi rebutan ramai pada ketika ini.

Kalau sebut ‘coklat leleh’, mesti ramai yang berebut untuk membeli makanan tersebut. Bahkan segelintir golongan masyarakat juga sanggup beratur panjang bagi mendapatkannya.

Namun perlu diingatkan bahawa pengambilan manisan tersebut secara berlebihan boleh mengundang kesihatan yang buruk.

Baca Artikel Berkaitan: “Bukan Kita Kelaparan 6 Tahun” – Ustaz Azhar Idrus Bidas Netizen Sanggup Beratur Lama Untuk Beli Makanan Viral

Baru-baru ini, tular satu bebenang di laman X (Twitter @ButterAlways92) apabila seorang cef profesional memberi pesanan kepada orang ramai tentang kandungan bahan yang tidak sihat dalam dua jenis manisan iaitu non-dairy whipping cream (krim sebat bukan tenusu) dan sos coklat.

Seperti semua sedia maklum, non-dairy whipping cream selalu digunakan sebagai filling atau hiasan manisan. Bukan itu sahaja, anda juga boleh lihat bahan tersebut sering digunakan oleh peniaga yang menjual minuman manis.

Kebiasaannya, para peniaga akan memilih untuk menggunakan bahan ini kerana kosnya yang rendah.

Jelas cef berkenaan, bahan utama yang terdapat dalam non-dairy whipping cream adalah minyak kelapa sawit, stabilizer dan emulisfier.

Menurutnya, pengambilan non-dairy whipping cream secara kerap adalah tidak bagus untuk tubuh badan manusia kerana ia tidak berkhasiat.

“Bahan makanan yang lebih kurang sama adalah pemanis bukan tenusu (susu pekat) dan krimer. Ini sebab orang Malaysia tak sihat, sebab tak berpengetahuan,” ujarnya.

Memetik Marina Medical, bahan berkenaan selalunya mengandungi perisa dan pemanis tiruan yang boleh memudaratkan kesihatan jika diambil dalam kuantiti yang banyak.

Selain itu, minyak terhidrogenasi yang digunakan dalam krim segar berasaskan tumbuhan menghasilkan lemak trans tiruan semasa proses pengeluaran. Tambahan pula, pengambilan non-dairy whipping cream secara berlebihan sangat berbahaya kepada badan dan sistem kardiovaskular seseorang.

Bahan kedua yang boleh mengundang kesihatan tidak baik adalah sos coklat. Sos coklat secara umumnya bukan sahaja diminati oleh golongan kanak-kanak, malah orang dewasa juga tidak terkecuali.

Cef itu berkata kebanyakan sos coklat yang berkilat anda lihat di kedai makan, pada makanan atau bufet turut mengandungi bahan utama yang murah iaitu minyak kelapa sawit.

Minyak tersebut berfungsi untuk mengekalkan kestabilan serta warna kilat yang cantik pada coklat berkenaan.

Alternatif kepada sos coklat ini adalah jenis ganache iaitu campuran coklat bersama susu dan krim. Pun begitu, sifat kedua-dua jenis coklat ini adalah tidak sama dan ganache lebih mahal jika dibandingkan kosnya.

Bukan itu sahaja, coklat ganache juga pekat, tidak berkilat dan cepat rosak jika disimpan di suhu bilik.

“Selalunya sos coklat yang viral memang ditambah kandungan minyak supaya ia stabilize pada suhu bilik dan nampak menarik.

“Ada pula peniaga yang kata, ‘Kami guna coklat premium” untuk justify harga mahal tapi akhirnya tambah juga minyak untuk buat cookies banjir (sos coklat leleh) tu. Tak ada fungsi benda tu mahal tapi guna macam tu (minyak kelapa sawit),” tambah cef tersebut.

Bebenang ini adalah PSA utk masyarakat tentang 2 food item yg saya sendiri takkan bagi anak2 saya makan kalau bukan saya or someone trusted yg buat sebab kandungan yg ada dlm dua benda ni. Non-Dairy Whipping cream and Chocolate sauce! Moga2 pembaca belajar benda baru selepas ini pic.twitter.com/l4bAXNJzFf