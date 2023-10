Jangan Pakai Pantyliner Setiap Hari! Ini Kesan Buruk Yang Perlu Para Wanita Tahu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Masalah keputihan yang keluar dari faraj adalah salah satu kerisauan bagi golongan wanita lebih-lebih lagi individu beragama Islam yang perlu menjaga kebersihan diri sebelum mengerjakan ibadah solat.

Memetik sumber MyHealth, hampir 75% wanita di Malaysia yang sudah berkahwin mempunyai masalah keputihan berikutan aktiviti seksual.

Jadi sesetengah wanita menganggap jalan penyelesaian mudah kepada masalah ini adalah dengan memakai pantyliner atau juga disebut sebagai pelapik seluar dalam setiap hari.

Tapi tahu tak, sebenarnya pengggunaan pantyliner setiap hari boleh memberi kesan kepada tahap kesihatan faraj wanita.

Topik tentang penggunaan pantyliner ini juga menjadi perbualan hangat dalam kalangan wanita di laman X (Twitter).

Baca kat replies ada yang cakap dia pakai pantyliner setiap hari. GIRL, STOP DOING THAT. It will irritate your vulva. https://t.co/S1zYz3sa4t