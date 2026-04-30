KL Fest Akan Meriahkan Pusat Bandar Dari 6 Hingga 31 Mei! Ini Apa Anda Perlu Tahu

Nak raikan seni budaya Malaysia sambil berjalan-jalan di ibu kota? Inilah masanya.

KL Festival (KL Fest) akan berlangsung dari 6 hingga 31 Mei, menyasarkan sehingga 150,000 pengunjung memandangkan festival ini mendapat sambutan hangat pada 2024.

Acara selama 26 hari ini terdiri dengan pelbagai acara kebudayaan yang menghimpunkan artis tempatan dan antarabangsa menerusi lebih 80 acara dengan jumlah program melebihi 700 jam.

Antara yang terlibat adalah penggiat seni dari Lebanon, Indonesia dan juga Thailand.

Sekadar info, KL Fest dianjurkan oleh Think City dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), serta disokong oleh Kementerian Kewangan dan Jabatan Wilayah Persekutuan (Jabatan Perdana Menteri).

Inisiatif ini adalah selari dengan Tahun Melawat Malaysia 2026, Warisan KL dan pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Bandar Kreatif Reka Bentuk UNESCO.

Pelbagai Acara Akan Menjadi Highlight KL Fest 2026

Apa aktiviti yang anda boleh nantikan di sana? Antaranya adalah seperti:

Jelajah bangunan warisan

Persembahan tarian

Teater

Bengkel aktviti

Filem

Pertunjukan fesyen

Acara joget beramai-ramai di Dataran Merdeka

Persembahan wayang kulit

Lebih menarik lagi, 90% penyertaan acara adalah percuma dan terbuka untuk orang awam. Sesiapa sahaja tidak kira dari negeri mana, dialu-alukan untuk memeriahkan KL Fest.

Lebih 25 lokasi akan terlibat termasuk ruang awam dan kawasan pejalan kaki di sekitar Chinatown. Antara kawasan pusat bandar yang lain adalah seperti:

Masjid Jamek

Dataran Merdeka

Menara Merdeka 118

Stadium Negara

GMBB

Tidak sabar nak tunggu 6 Mei? Di sini kami kongsikan juga antara acara percuma dan yang memerlukan pengunjung membeli tiket.

Antara Acara-acara Percuma:

#1. ART X FASHION: PolaTAR: Fashion, Memory & Everyday Labour

Saksikan penghasilan toile (prototaip pakaian sebelum menggunakan fabrik sebenar) daripada para peserta. Pengunjung juga dialu-alukan untuk membawa hasil karya sendiri.

Anda boleh luangkan masa di sana sambil mendengar perkongsian peserta mengenai pengalaman mereka dalam meneroka cerita-cerita legend di Jalan TAR.

Semua Rasa Food Court B2, Semua Rasa Tarikh: 6 – 31 Mei

#2. Wayang Women

Menggabungkan lawak, cerita rakyat dan Wayang Kulit, Wayang Women mempersembahkan semula kisah-kisah hantu dari seluruh Malaysia dengan sentuhan jenaka.

Pengunjung boleh datang dan mengenali hantu-hantu seperti Pontianak dan Penanggal.

Kumpulan Wayang Women menghimpunkan pemuzik dari seluruh Asia Tenggara dan Belanda.

Dataran Merdeka, Kuala Lumpur Tarikh dan masa: 16 Mei (9PM)

Tempah tiket dan tempat duduk [DI SINI].

#3. Many Minds, One City, Through Every Lens

Pengunjung dapat terokai pengalaman fotografi yang inklusif di Kuala Lumpur. Photowalk ini akan berlangsung selama 2 jam 30 minit.

Sesi dan tarikh pula adalah seperti:

30 Mei: 4PM – 6.30PM

31 Mei: 9AM – 11.30AM

Apa yang anda perlukan hanyalah bawa sekali telefon pintar atau kamera dari rumah.

Lokasi: Four Point by Sheraton Kuala Lumpur

Antara Acara-acara Bertiket:

#1. Teater “Siapa Cacat?”

“Siapa Cacat?” ialah sebuah produksi teater yang diterajui oleh individu kurang upaya.

Berlatarbelakangkan sebuah perhentian bas, para pelakon berkongsi unsur jenaka, keberanian melawan, serta refleksi melalui monolog dan babak.

Harga tiket:

RM50 (regular)

RM30 (concessions) – khas buat pelajar, warga emas dan Orang Kurang Upaya (OKU)

Tiket boleh dibeli [DI SINI].

The Grey Box, GMBB Kuala Lumpur Tarikh dan masa: 23 Mei (8.30PM)/24 Mei (3PM & 8.30PM)

#2. Klang River Feels: The Everyday Moments

Klang River Feels: The Everyday Moments, merupakan sebuah program berjalan kaki yang menceritakan tentang sejarah Sungai Klang serta kepentingannya sepanjang tahun di Malaysia.

Bersempena dengan KL Fest, pengunjung dapat mempelajari bagaimana Kuala Lumpur terbentuk berdasarkan karya Kevin Lynch, The Image of a City serta hubungan Sungai Klang dengan aliran seperti Sungai Gombak, Sungai Batu dan Sungai Keroh dan akhirnya mengalir ke Klang.

Tiket berharga RM30 bagi seorang boleh dibeli [DI SINI].

Bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur Tarikh dan masa: 10 & 17 Mei (9AM)

#3. Persembahan Pengat Pisang & Dapur Yang Kau Susun

Karya Pengat Pisang & Dapur Yang Kau Susun menyentuh tentang topik penuaan, jurang antara generasi, serta lanskap emosi yang sering dipendam oleh warga emas tetapi jarang diluahkan.

Ia juga merupakan pameran ekspresif yang meneroka kesedihan, memori dan kesihatan mental dalam kalangan warga emas.

The Godown, Kuala Lumpur Tarikh: 9 & 10 Mei

Tiket berharga RM20 boleh dibeli [DI SINI].

