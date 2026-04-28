“Bestnya Vibe Ala Kampung!” – Karnival Jerami Di Kedah Curi Perhatian Ramai

Setiap kali menjelang hujung minggu, sudah tentu anda akan mencari idea untuk berjalan-jalan dengan ahli keluarga atau rakan. Kadangkala, sudah bosan pergi ke tempat yang sama.

Buat mereka yang jarang mengunjungi Kedah, sebenarnya banyak aktiviti anda boleh lakukan di sana.

Negeri yang dikenali sebagai Jelapang Padi ini bukan sahaja menawarkan pemandangan sawah yang menenangkan, malah turut mempunyai pelbagai lokasi menarik yang sesuai untuk semua peringkat umur.

Karnival Jerami Kedah Dibanjiri Ramai Pengunjung

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita dikenali sebagai Anis berkongsi kemeriahan Karnival Jerami Kedah di Kampung Ulu Sedaka, Yan Kedah.

Menerusi foto perkongsian, kelihatan karnival tersebut dipenuhi dengan binaan arca jerami pelbagai rupa sebagai contoh ular, watak kartun Mickey Mouse, pondok, jentera dan sebagainya.

Bukan itu sahaja, ramai juga peniaga kopi membuka booth jualan di sana.

Lebih menarik perhatian, kebanyakan pengunjung dilihat mendadankan baju tradisional Kurung Kedah, sekaligus menghidupkan suasana acara berkenaan dengan vibe ala-ala kampung.

Untuk info, Karnival Jerami Kedah merupakan sebuah acara tahunan selepas selesai musim menuai padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA).

“Untungkan lahir di Kedah dah duduk di sini sebab Kedah masih mengekalkan budaya tradisional dan gaya hidup kampung. Seronok sangat join!” katanya.

Menurut perkongsian di laman Facebok Kedah Tourism, acara itu secara rasmi berlangsung pada 13 hingga 15 Februari 2026 lalu secara percuma.

Namun menurut beberapa pengguna media sosial, masih ada banyak booth jualan makanan dan barangan dibuka di sana setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad.

Menurut seorang wanita dipercayai penduduk di Kedah, sebenarnya penghasilan arca jerami ini adalah satu budaya di kalangan warga negeri tersebut pada zaman dahulu. Namun ia kini menjadi tarikan para pengunjung seluruh negara.

Hidupkan Budaya Kedah, Ramai Sokong Penganjuran Karnival Jerami

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai berasa teruja melihat karnival jerami yang begitu meriah di negeri Kedah.

“Bestnya, siapa penganjur ni? Anda memang mantap,” kata seorang pengguna Threads.

“Kreatif dan unik! Harap acara sebegini boleh dianjurkan di Johor. Tolong, tetapi tak semestinya jerami,” tambah seorang individu.

Malah ramai juga berharap agar anjuran acara yang melibatkan budaya Malaysia ini dipergiatkan pada masa akan datang.

“Yes! Tolonglah buat banyak lagi acara macam ni. Ni asyik-asyik festival makanan Thailand,” ujar seorang lelaki.

Sementara itu, ramai juga meluahkan hasrat untuk mengunjungi karnival berkenaan satu hari nanti.

Jerami Dikomersialkan Di Kedah Selepas Adanya Mesin Jentera

Menurut Pengurus Besar MADA Zulkifli Romli, jerami pada awalnya bukan sesuatu yang mempunyai nilai komersial.

Namun selepas ada kemudahan teknologi iaitu mesin jentera untuk pengutipan jerami dalam kuantiti yang banyak, ia kemudiannya menjadi satu item yang boleh dikomersialkan di negeri tersebut.

“Tempat ini dipilih sebab dekat dengan Gunung Jerai. Lokasi yang sangat menarik, sebab kami boleh juga promosi aktiviti-aktiviti di Gunung Jerai,” kata beliau.

