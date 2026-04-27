[Video] Wanita Kongsi Tarikan Kereta Api Mini Di Terminal Sekinchan, Hanya RM20 Sekepala

Setiap kali tiba hujung minggu mahupun cuti persekolahan, ibu ayah pasti mencari tempat yang menarik di dalam negara untuk bawa anak-anak berjalan.

Untuk mereka yang berada di sekitar Selangor dan Lembah Klang, salah satu destinasi popular yang anda boleh kunjungi ialah Sekinchan.

Terletak kira-kira satu jam setengah dari Kuala Lumpur, Sekinchan sememangnya terkenal dengan panaroma pantai dan sawah padi yang terbentang luas.

Terminal Sekinchan Terkenal Dengan Kapal Terbang Boeing 727

Mungkin ramai yang tidak tahu, namun pekan kecil itu juga mempunyai tarikannya yang tersendiri buat para pelancong.

Seperti yang dikongsikan oleh seorang wanita di Threads, salah satu tarikan menarik yang boleh dikunjungi di sana ialah Terminal Sekinchan.

Terminal Sekinchan menjadi daya tarikan dalam kalangan pengunjung kerana memaparkan kapal terbang Boeing 727 yang dikelilingi oleh sawah padi.

Ramai yang hadir ke kawasan itu untuk merakamkan gambar mereka berlatar belakangkan kapal terbang berkenaan.

Orang Ramai Boleh Naik Kereta Api Mini Di Terminal Sekinchan

Lebih menarik lagi, pengunjung kini boleh menaiki kereta api mini yang dikenali sebagai Sekinchan Express.

Anak-anak pasti enjoy dapat naik kereta api ini menyelusuri kawasan sawah padi berhampiran.

Menurut Ashaikin, perjalanan kereta api itu mengambil masa sekitar 10 ke 15 minit. Tiket boleh dibeli pada harga RM20 seorang untuk kanak-kanak dan dewasa.

Namun tambahnya lagi, para pengunjung masih belum boleh memasuki kapal terbang tersebut.

Difahamkan bahagian dalam kapal terbang masih dalam proses pengubahsuaian sebelum dibuka kepada orang ramai sebagai kafe.

Stesen Sekinchan Express Seperti Dari Anime Studio Ghilbi

Bagi peminat anime Jepun oleh Studio Ghilbi, Terminal Sekinchan merupakan salah satu tempat yang wajib disinggah apabila ke Sekinchan.

Ini kerana stesen Sekinchan Express itu seakan-akan diinspirasikan dari anime Jepun terbitan studio terbabit.

Pengunjung juga boleh bergambar dengan patung karakter terkenal Studio Ghilbi seperti Totoro dan No Face.

Senarai Tempat Menarik Lain Di Sekitar Sekinchan

Selain Terminal Sekinchan, terdapat banyak lagi tempat menarik lain di sekitar pekan kecil itu.

Berdasarkan artikel oleh Mai Singgah, berikut merupakan antara tempat-tempat tarikan yang ada di sekitar Sekinchan:

Pantai Cermin (Sky Mirror), Pasir Penambang

Blue Tears, Pasir Penambang

Eagle Feeding, Pasir Penambang

Kota Melawati

Pasar Jerami Ban Kenal

Perkampungan Nelayan

Sekinchan Coconut Farm

Sawah padi di sekitar Sekinchan

Galeri Padi Sekinchan

Laman Tebu Aidil

Sekinchan sememangnya destinasi yang sesuai buat mereka yang mahu menikmati keindahan alam sekitar sambil dikelilingi sawah padi dan juga di tepi laut.

