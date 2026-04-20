Tren MySawasdee KTM Sediakan Perjalanan Direct Dari KL Sentral Ke Hat Yai, Harga Bermula RM95

Hat Yai yang terletak di Thailand merupakan antara destinasi pilihan sesetengah rakyat Malaysia kerana lokasinya berhampiran dan kos yang tidak terlalu mahal.

Untuk ke Hat Yai, orang ramai tidak semestinya perlu menaiki kapal terbang, tetapi juga boleh membuat perjalanan melalui jalan darat kerana wilayah itu bersambung dengan Semenanjung Malaysia.

Salah satu mod pengangkutan yang menjadi pilihan orang ramai sudah tentulah dengan menaiki kereta api kerana dapat elak daripada tersangkut dalam kesesakan lalu lintas.

Tren Khas MySawasdee KL Sentral-Hat Yai Kembali Beroperasi Pada April & Mei

Hari ini, pihak Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) mengumumkan Tren Khas MySawasdee akan kembali beroperasi.

Tren ini merupakan kereta api khas yang membawa penumpang terus dari stesen KL Sentral ke Hat Yai, Thailand.

Pada kali ini, tren ini akan beroperasi bagi bulan April dan Mei pada tarikh berikut:

Perjalanan KL Sentral-Hat Yai

30 April 2026 (Khamis)

15 Mei 2026 (Jumaat)

Perjalanan Hat Yai-KL Sentral

3 Mei 2026 (Ahad)

18 Mei 2026 (Isnin)

Penumpang Boleh Pilih Tempat Duduk Berkatil Untuk Perjalanan Lebih Selesa

Tren dari KL Sentral akan bertolak pada jam 10.30 malam dan tiba di Hat Yai pada 8.50 pagi waktu Thailand.

Manakala tren pulang ke KL Sentral akan bertolak dari Hat Yai pada 10.20 pagi waktu Thailand dan tiba jam 11.13 malam waktu tempatan.

Apa yang lebih menarik, tren ini turut menyediakan tempat tidur buat penumpang. Tak ada la penat duduk sahaja sepanjang 11 ke 12 jam perjalanan!

Tambang perjalanan antara KL Sentral dan Hat Yai berbeza bergantung kepada tempat duduk yang dipilih:

Tempat Duduk Superior – RM95 sehala

Tempat Tidur Superior Atas – RM109 sehala

Tempat Tidur Superior Bawah – RM119 sehala

Diingatkan bahawa harga tiket yang dikenakan adalah bagi Dewasa sahaja dan tiada tambang berbeza bagi kanak-kanak atau konsesi yang ditawarkan.

Tiket juga tidak merangkumi makanan atau minuman, namun penumpang boleh mengisi perut di koc kafe yang kebiasaannya terdapat dalam tren KTM.

Perjalanan MySawasdee Turut Libatkan Beberapa Stesen Lain

Selain dari KL Sentral, penumpang juga boleh menaiki Tren Khas MySawasdee dari beberapa stesen lain iaitu:

Sungai Buloh

Ipoh

Taiping

Padang Besar

Jadual bagi tren MySawasdee

Pembelian tiket boleh dibuat menerusi portal KITS di laman web KTMB [DI SINI].

Senarai Tempat Menarik Boleh Dikunjungi Di Hat Yai

Bila dah tiba di Hat Yai, macam-macam tempat anda kena kunjungi! Tempat makan yang halal juga tak kurang banyaknya.

Berikut merupakan tempat menarik yang boleh dikunjungi apabila anda travel ke Hat Yai:

ASEAN Night Market

Greenway Night Market

Lee Garden Plaza Night Market

Khlong Hae Floating Market

Central Festival Hat Yai

Samila Beach, Songkhla

Central Mosque of Songkhla

Tang Kuan Hill, Songkhla

Anda juga ‘wajib’ menjamu selera di beberapa tempat makan ini:

Kaitod Meena

Kai-Tod Decha

Khlong Hae Seafood Halal Buffet

ASEAN Night Bazaar

SeaVerse Cafe & Restaurant

Dimsum Chabura

Marita Dimsum

Ayyuthaya Noodle

Cafe Amazon

Kak Sah Muslim Kitchen

Kedai Sup & Gulai Kawah Kak Yah

