Ini 10 Lokasi Menarik Di New Zealand & Senarai Aktiviti Buat Para Pelancong

New Zealand merupakan destinasi pelancongan yang sering diperkatakan oleh masyarakat serata dunia kerana keindahan alam semula jadi.

Bukan itu sahaja, melancong ke tempat ini juga akan menjadi lebih seronok apabila anda pergi bersama rakan-rakan serta keluarga sambil mengenali pengunjung dari pelbagai budaya berbeza.

Untuk info, negara ini dikenali sebagai salah satu negara yang paling mesra di dunia di mana pelbagai restoran halal, tempat aktiviti permainan dan penginapan boleh dijumpai.

Aktiviti Menarik & Restoran Unik Boleh Didapati Di Pulau Selatan, New Zealand

#1. Ziptrek Ecotours, Queenstown

Tempat ini terletak di hutan asli, pengembaraan ini bukan sahaja mengenai keseronokan; ia juga tentang pemuliharaan dan pendidikan. Kawasan ini beroperasi dengan persekitaran alam sekitar yang minima dan terlibat dalam usaha penanaman semula.

Lawatan Ziptrek juga menyediakan pengembaraan ekologi yang tidak dilupakan oleh para pelancong. Bukan itu sahaja, anda juga boleh menjelajahi alam dari pandangan dari seekor burung serta menghargai dan menikmati pemandangan danau Wakatipu.

#2. Kedai Makan Berdekatan: Erik’s Fish & Chips, Queenstown

Kunjungan ke New Zealand tidak akan lengkap tanpa mencuba hidangan ikan dan kentang yang lazat. Anda boleh memilih untuk makan di restoran atau bawa pulang serta nikmati sajian Erik’s Fish and Chips serta pelbagai hidangan laut di tepi danau Queenstown.

Ramuan mereka adalah hasil tempatan, daripada kentang ditanam di Canterbury hingga ikan dari Dunedin. Jika anda ingin mencuba sesuatu yang mencabar, tambahkan buah kiwi yang digoreng dalam pesanan anda.

Kalau anda nak tahu, menu itu memang terkenal di seluruh dunia!

#3. Paddle Wanaka, Otago

Hubungkan diri dengan alam dengan cara yang paling damai dengan Paddle Wanaka. Sama ada memilih untuk ‘kayaking’ atau berdiri di atas papan dayung, anda akan dimanjakan dengan pemandangan indah Alpen Selatan yang tercermin di air jernih danau Wanaka dan danau Hawea.

Selain itu, anda juga dapat menikmati pemandangan berharga mengenai eko-sistem tempatan dan pemuliharaan alam semula jadi yang luar biasa semasa anda mengambil bahagian dalam lawatan berpandu.

#4. Kedai Makan Berdekatan: The Spice Room Wanaka

The Spice Room adalah sebuah restoran India yang menarik dengan konsep segar dan sihat mengenai rasa asli dari negara itu. Anda juga boleh menghangatkan diri anda di sebelah unggun api besar pada ruang tunggu sambil makan snek India yang eklektik iaitu salad dan kari.

Walaupun restoran ini tidak mempunyai pengiktirafan halal, ia menawarkan menu yang mempunyai hidangan laut dan vegetarian.

Sila ambil cakna bahawa beberapa hidangan mungkin mengandungi alkohol, jadi kami mencadangkan agar anda untuk berunding dengan pelayan sebelum membuat pesanan.

#5. Waka In Avon, Christchurch

Bermula dari Jalan Colombo 794, tempat ini terletak betul-betul di hadapan Taman Victoria. Pengembaraan dayung waka selama 45 minit ini menawarkan pengembaraan budaya yang luar biasa di Sungai Ōtākaro Avon.

Anda juga berpeluang untuk merasai pengalaman berpasukan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengayuh waka sepanjang Sungai Ōtākaro Avon, sambil mendapatkan wawasan mengenai kepentingan waka dalam budaya Māori awal.

#6. Kedai Makan Berdekatan: Duxe Dine, Christchurch

Sertai pusaran pelbagai rasa di Dux Dine di mana pelbagai hidangan makanan laut dan vegetarian. Dengan makanan laut segar ditangkap dari pantai Pulau Selatan dan sayur-sayuran ditanam dari taman organik.

Walaupun restoran ini tidak mendapat pengiktirafan halal, restoran ini menyajikan hidangan laut dan menu vegetarian.

Oleh kerana beberapa hidangan disediakan dengan alkohol, kami mencadangkan agar anda berunding dahulu dengan pelayan sebelum membuat pesanan.

#7. Blue Penguins Pukekura, Dunedin

Buat pencinta haiwan, pasti anda akan teruja untuk melawat ke Blue Penguins Pukekura. Tempat tersebut kini menawarkan lawatan yang mendalam selama 5 jam yang juga merangkumi Pengalaman Blue Penguins Pukekura.

Lawatan serba baru membolehkan pengunjung meresapi sejarah budaya kaya wilayah dan diperkayakan dengan penceritaan Māori. Ia juga sesuai buat peminat alam yang ingin mempelajari ekosistem unik wilayah ini.

#8. Kedai Makan Berdekatan: The Good Earth Cafe, Dunedin

Dengan perjalanan selama 40 minit, The Good Earth Cafe mempunyai bangunan cantik dan bersejarah yang berketinggian hingga tahun 1885. Mereka menawarkan makanan organik berkualiti tinggi dan kopi Fair Trade tempatan dibuat oleh barista terlatih.

Tempat ini juga sesuai untuk peminat pencuci mulut dengan menu popular mereka termasuk pai lemon yang dimasak dengan baik, roti panggang Perancis, dan bagel.

Untuk info, kedai ini dijamin halal.

#9. Owen River Lodge

Owen River Lodge telah mengumpulkan salah satu pasukan pemandu memancing yang paling berpengalaman di New Zealand. Di sini, anda boleh berehat dalam persekitaran menenangkan sambil menerima perkhidmatan luar biasa.

#10. Kedai Makan Berdekatan: Zen’s Kitchen, Murchison

Jika anda mencari pengalaman makanan yang berbeza, kunjungi Zen’s Kitchen! Anda boleh menikmati pelbagai jenis makanan organik dan berkhasiat yang diperolehi daripada warga tempatan.

Paling penting, ia disahkan halal.

Lokasi Penginapan Di Pulau Selatan, New Zealand

Bukan sahaja destinasi pengembaraan, New Zealand juga menawarkan tempat penginapan yang unik kepada para pelancong di kawasan Pulau Selatan.

Di sini kami kongsikan beberapa pilihan yang and boleh lawati:

#1. Driftaway, Queenstown

Driftaway Queenstown adalah salah satu taman percutian terbaru di New Zealand.

Ia dilengkapi dengan kemudahan bertaraf tinggi dan menawarkan pelbagai jenis penginapan untuk memenuhi semua keperluan serta bajet, termasuklah vila studio.

Taman ini juga mempunyai kolam mandi air panas persendirian menghadap ke Danau Whakatipu.

#2. Wanaka TOP 10

Wanaka TOP 10 menyediakan pilihan penginapan yang sesuai untuk setiap bajet dan keperluan. Terletak dalam suasana taman yang indah, tempat ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan.

Taman ini turut mempunyai tapak kenderaan kampervan yang dijaga dengan baik, kabin selesa serta pelbagai unit motel. Unit motel itu bercampur dengan satu hingga tiga bilik tidur dan kebanyakan daripadanya dilengkapi dapur lengkap.

#3. Asrama YHA, Tekapo

Penginapan mesra bajet, Asrama YHA menyediakan salah satu pemandangan yang paling menakjubkan di kawasan itu. Ruang tamu utamanya diletakkan menghadap danau dan menawarkan tempat yang menakjubkan untuk melihat gunung, menjadikannya tempat ideal untuk berehat di depan api semasa musim sejuk.

Aktiviti Menarik & Restoran Unik Boleh Didapati Di Pulau Utara, New Zealand

Buat anda yang tidak pasti untuk membuat aktiviti apa dan makan di mana sekitar Pulau Utara, New Zealand.

Jangan risau, di sini kami kongsikan idea tempat menarik yang boleh dikujungi.

#1. Pohutu Geyser Di Te Puia, Rotorua

Rotorua adalah tanah ajaib berapi dengan landskap luar biasa dan tarikan geotermal yang luar biasa dengan setiap satu daripadanya mempunyai ciri-ciri uniknya.

Kesemuanya juga kaya dengan sejarah dan cerita rakyat Maori.

Te Puia adalah dunia geotermal New Zealand, menampilkan geiser dramatik dan kolam lumpur bergelegak.

#2. Kedai Makan Berdekatan: Kafe Caper + Kedai Rotorua

Tempat ini adalah kafe kontemporari bergaya dan merupakan pemenang anugerah yang terletak di pusat Rotorua.

Nikmati makanan segar diperbuat daripada hasil tempatan dan jangan lepaskan peluang untuk mencuba hidangan kabinet yang menawarkan pelbagai pilihan hidangan gurih serta pencuci mulut unik.

Walaupun restoran ini tidak mempunyai pengiktirafan halal, restoran ini menyajikan hidangan laut dan menu vegetarian.

#3. Hobbiton, Waikato

Para pelancong yang ingin merasai dunia ajaib Middle-earth akan menemui segala yang mereka impikan di Aotearoa New Zealand iaitu tempat asal filem ikonik The Hobbit dan The Lord of the Rings.

Kumpulkan persekutuan anda sendiri dan lakukan perjalanan yang dijangka ke set asal filem Hobbiton dengan lawatan sehari InterCity dari Auckland.

#4. Kedai Makan Berdekatan: The Greek House, Aukland

Jika anda mencari menu Mediterranean, kunjungilah The Greek House.

Dengan pengaruh Timur Tengah, Turki, Palestin, Jordan, dan Malaysia, mereka menawarkan pelbagai pilihan item menu dari hidangan pembuka panas, gulung gyros Greek bersama moussaka.

Terdapat juga salad Greek, barbeku, daging asap dan hidangan laut. Ia pasti pengalaman yang tidak boleh dilepaskan! Walaupun restoran ini tidak mendapat pengiktirafan halal, restoran ini menawarkan menu mesra Muslim dan telah dimuatkan di @aucklandhalaleats.

#5. Papan Jalan Kaki Eden-Maungawhau Summit, Aukland

Sambungan baru kepada papan jalan kaki Mt Eden-Maungawhau membolehkan anda merasai lebih banyak pengalaman daripada puncak sambil memelihara ciri-ciri bersejarah gunung tersebut.

Menawarkan pemandangan panoramik bandar. anda boleh berehat di tempat berkumpul sambil menghargai pelbagai tanaman asli. Tanaman asli tersebut adalah untuk melindungi dan memberikan habitat kepada spesies tempatan seperti kahukōwhai, kupu-kupu admiral kuning serta mokomoko jenis spesies kadal.

#6. Kedai Makan Berdekatan: Swashbucklers, Aukland

Terletak di tepi air di Westhaven Marina, Swashbucklers, restoran ini telah menjadi kegemaran tempatan sejak 1997.

Anda boleh berehat dan nikmati persekitaran pelabuhan, bot, dan Jambatan Pelabuhan Auckland yang ikonik sambil menikmati pelbagai hidangan laut paling segar serta terbaik.

Walaupun restoran ini tidak mempunyai pengiktirafan halal, restoran ini kebanyakannya menyajikan hidangan laut.

#7. ZEALANDIA

Bayangkan hutan subur penuh dengan haiwan asli yang langka. Teroka ZEALANDIA adalah sebuah taman eko yang menjadi rumah kepada lebih daripada 40 spesies asli yang langka.

Ia adalah pengembaraan untuk merasai dunia hidupan liar New Zealand. Terletak di pusat Wellington, taman eko ini adalah rumah kepada beberapa haiwan paling luar biasa di dunia.

#8. Kedai Makan Berdekatan: Garuda Trak, Wellington

Jika anda berada di Wellington, jangan lepaskan peluang untuk mencuba truk makanan yang dibuka oleh orang Indonesia! Dapatkan rasa auntentik Indonesia di pasaran Harbourside yang hanya dibuka pada hari Ahad.

Jangan lepaskan hidangan popular seperti mi goreng yang telah menjadi kegemaran di kalangan penduduk tempatan dan pelancong.

#9. Whale Watch Kaikōura

Whale Watch adalah syarikat pengamatan paus berasaskan kapal tunggal di New Zealand yang menawarkan pelawat pengalaman menarik.

#10. Kedai Makan Berdekatan: Kaikōura Seafood BBQ

Di sepanjang perjalanan ke koloni anjing laut Kaikōura Peninsula, Kaikōura Seafood BBQ adalah salah satu tempat paling berpatutan di bandar ini untuk mencuba ketam terkenal dunia.

Nikmatilah pelbagai hidangan makanan laut segar yang ditangkap oleh penduduk tempatan dengan latar belakang pantai yang menakjubkan. Walaupun restoran ini tidak mendapat sijil halal, ia kebanyakannya menyajikan menu makanan laut.

Lokasi Penginapan Di Pulau Utara, New Zealand

Pulau Utara, New Zealand juga menawarkan pelbagai penginapan unik dan dan indah yang anda boleh lawati seperti:

#1. Rotorua Thermal Holiday Park

Terletak berdekatan dengan laluan berbasikal gunung terkenal Rotorua dalam Hutan Whakarewarewa dan hanya beberapa minit memandu sahaja dari pusat bandar.

Taman percutian ini adalah pilihan yang hebat untuk penggemar aktiviti luar!

Semua tetamu juga boleh menikmati kolam panas percuma di tempat berkenaan.

#2. Aukland City Hotel

Terletak pada 157 Jalan Hobson di tengah-tengah pusat hiburan dan perniagaan sibuk Auckland, Auckland City Hotel mempunyai lokasi utama dengan akses mudah ke lebuhraya.

Hanya dengan lima minit berjalan kaki akan membawa anda ke landmark ikonik seperti Menara Sky, Aotea Square, Teater Civic, dan Queen Street.

Hotel ini menyediakan pilihan penginapan mesra alam menjadikannya pilihan yang sesuai untuk pelancong perniagaan dan rekreasi.

Sumber: Tripadvisor

#3. Nomads Capital Backpakers, Wellington

Nomads Capital adalah hostel bintang 5 Qualmark dengan penginapan bajet berkualiti tinggi. Hostel yang penuh semangat ini terletak hanya 5 minit berjalan kaki dari kebanyakan tarikan pelancong sekitar Wellington.

