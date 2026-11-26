Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kalau anda rasa pizza hanya sesuai dipadankan dengan keju, pepperoni atau ayam, Double Zero mungkin boleh mengubah pandangan anda.

Restoran pizza ini memperkenalkan beberapa menu baharu dengan gabungan bahan dan rasa yang agak berbeza, termasuk tiram dari Jepun, stik Australia dan inspirasi masakan Timur Tengah.

Dikenali dengan doh sourdough yang diperam selama 72 jam, penggunaan tepung Tipo 00 dari Itali serta teknik membakar menggunakan kayu rambutan, Double Zero sentiasa mengutamakan seni pembuatan pizza sambil berani mencuba gabungan rasa baharu.

Menerusi menu terkini ini, mereka mahu menunjukkan bahawa pizza boleh dinikmati dengan pelbagai cara, tanpa terikat dengan pilihan topping yang biasa.

4 Menu Pizza Baharu Yang Boleh Dicuba

Foto: Double Zero Pizza.

1. Osteria Pizza – Pizza Dengan Tiram Jepun

Bagi yang gemarkan tiram, Osteria Pizza mungkin antara menu paling menarik untuk dicuba.

Pizza ini menggunakan tiram dari Kujuku-shima Bay, Jepun yang boleh dinikmati secara mentah atau dibakar mengikut pilihan pelanggan.

Ia turut dilengkapi keju, herba dan sos berasaskan tomato untuk menghasilkan gabungan rasa yang berbeza.

Menariknya, hidangan ini mendapat inspirasi daripada budaya makanan Scandinavia, selari dengan konsep dalaman restoran yang menggabungkan elemen Scandi-Japandi.

2. Biff Honey Blu Pizza – Gabungan Stik, Keju Biru Dan Madu Pedas

Jika anda gemarkan pizza dengan rasa yang lebih kaya, Biff Honey Blu Pizza menggabungkan stik sirloin Australia, pesto, keju biru, chimichurri dan madu pedas.

Ia turut disajikan bersama sos keju Mornay yang memberikan tekstur lebih berkrim.

Gabungan stik dan keju biru menghasilkan rasa yang cukup kuat, tetapi diseimbangkan dengan kemanisan madu pedas serta aroma herba daripada pesto dan chimichurri.

3. Tomatuna Pizza – Tuna Dengan Gabungan Rasa Masam Dan Pedas

Tomatuna Pizza pula mengetengahkan gabungan bahan yang ringkas tetapi cukup menarik.

Ia menggabungkan isi tuna, keju, lada benggala, tomato ceri, jalapeño jeruk, bawang jeruk, herba dan sos tomato.

Setiap bahan memberikan rasa tersendiri, daripada rasa savuri tuna dan kesegaran herba hingga rasa masam serta sedikit pedas daripada bahan jeruk.

Hasilnya, satu lagi pilihan pizza dengan gabungan rasa yang berbeza daripada kebiasaan.

4. BBQ Chicken Pizza – Inspirasi Rasa Timur Tengah

Bagi yang lebih selesa dengan pilihan ayam, BBQ Chicken Pizza menggabungkan ayam panggang bersama sos barbeku dan aioli bawang putih buatan sendiri.

Hidangan ini turut dilengkapi buah delima, bawang jeruk, daun ketumbar, pico de gallo serta sos keju Mornay.

Inspirasi masakan Timur Tengah memberikan gabungan rasa salai, savuri, masam dan sedikit manis daripada buah delima.

Double Zero Mahu Penggemar Pizza Lebih Berani Mencuba

Menurut Ketua Chef Kumpulan dan Ketua Kulinari Two Tropics Sdn Bhd serta Double Zero Pizza, Chef Danial Marzuki, pizza mempunyai banyak potensi untuk diterokai menerusi gabungan bahan dan idea baharu.

“Bagi saya, pizza sememangnya satu hidangan yang menarik kerana ia mempunyai pelbagai potensi.

“Pengenalan menu baharu ini membolehkan kami mengembangkan falsafah tersebut, meneroka bahan dan idea baharu sambil berpegang teguh kepada asas dan seni pembuatan pizza yang membentuk jenama kami.

“Kami mahu menjadikan Double Zero sebagai sebuah tempat yang mengutamakan kreativiti dalam setiap pengalaman menjamu selera dan di mana pizza boleh dinikmati tanpa batas kelaziman,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Two Tropics Sdn Bhd, Mirzan Meer, berkata Double Zero bermula sebagai projek sampingan sebelum berkembang menjadi jenama dengan identitinya sendiri.

Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Two Tropics Sdn Bhd, Mirzan Meer.

Menurutnya, Two Tropics mahu memberi ruang kepada konsep seperti Double Zero untuk terus berkembang, mencuba idea baharu dan menawarkan pengalaman menjamu selera yang berbeza.

Bagi Double Zero, pengenalan menu ini merupakan sebahagian daripada usaha mereka untuk terus bereksperimen dengan bahan, gabungan rasa dan teknik penyediaan pizza.

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, X, Threads dan Instagram.