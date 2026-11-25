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Yayasan Peneraju (YP), agensi di bawah Kementerian Ekonomi, terus memperkukuh usaha melahirkan lebih ramai pemimpin Bumiputera bagi membantu Malaysia beralih kepada ekonomi bernilai tinggi.

Usaha ini memberi tumpuan kepada pembangunan individu yang bukan sahaja mempunyai kelayakan profesional dan kemahiran teknikal, malah mampu memimpin organisasi, membangunkan perniagaan serta memberi sumbangan kepada masyarakat.

Dengan hampir 70,000 alumni dan lebih 13,000 bakat aktif, YP mahu memanfaatkan pengalaman serta kepakaran rangkaian tersebut untuk melahirkan lebih ramai individu yang mampu mencipta nilai kepada negara.

Perkara ini menjadi antara fokus utama YP Leadership Conference 2026 (YPX) yang berlangsung di KLGCC Convention Centre. Persidangan bertemakan ‘Xchange. Xperience. Xcellence.’ itu menghimpunkan lebih 300 alumni YP, bakat, pemimpin industri dan rakan strategik.

Dalam ucapannya, Menteri Ekonomi, YB Tuan Haji Akmal Nasrullah Mohd Nasir, berkata ekonomi Malaysia terus menunjukkan perkembangan positif walaupun berdepan ketidaktentuan global.

Menurut beliau, berdasarkan anggaran awal Jabatan Perangkaan Malaysia, ekonomi negara berkembang sebanyak 5.5 peratus pada suku ketiga 2026. Kerajaan pula mengunjurkan pertumbuhan antara 4.2 hingga 5.2 peratus pada 2027, disokong permintaan domestik dan pelaburan berterusan.

Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa pertumbuhan ekonomi perlu memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.

“Pertumbuhan mesti diterjemahkan kepada produktiviti yang lebih tinggi, pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, perusahaan Malaysia yang lebih kukuh serta peluang yang lebih luas untuk meningkatkan kedudukan ekonomi.

“Tugas kita bukan sekadar menarik pelaburan, tetapi memastikan pelaburan tersebut membangunkan keupayaan tempatan dan menghasilkan nilai yang berkekalan dalam ekonomi,” katanya.

Sasarkan 2,000 Bakat Dalam Bidang Semikonduktor

Selaras dengan keutamaan industri negara, YP menyasarkan untuk membangunkan lebih 2,000 bakat Bumiputera dalam bidang reka bentuk cip semikonduktor front-end sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13).

Inisiatif ini bertujuan membantu Malaysia meningkatkan kedudukan dalam industri semikonduktor, khususnya dalam bidang reka bentuk cip, penyelidikan dan harta intelek.

Selain kemahiran teknikal, YP turut memberi perhatian kepada pembangunan kepimpinan menerusi Talent Bank.

Program ini bertujuan mengenal pasti individu berpotensi tinggi dan membimbing mereka untuk menjadi Pemimpin Profesional, Pemimpin Perniagaan serta Pemimpin Komuniti.

Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif YP, Nor Azmah Zahrullail, berkata alumni dan bakat YP bukan sekadar penerima bantuan, sebaliknya turut berperanan dalam menjayakan aspirasi organisasi.

12 alumni & Perniagaan Diberi Pengiktirafan

Selain sesi perkongsian ilmu, YPX turut menampilkan forum kepimpinan bertajuk ‘Lead Beyond Differences’ yang membincangkan kepentingan kepimpinan inklusif.

Forum tersebut menampilkan Datuk (Dr) Nora Manaf, Pengerusi Manaf Gardner Associates; Izza Izelan, Pengarah Eksekutif Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Gadis; serta Bront Palarae, pelakon, penerbit dan Ketua Pegawai Eksekutif Pixel Play Entertainment.

Persidangan itu turut memberi pengiktirafan kepada 12 alumni YP atas pencapaian dan sumbangan mereka. Selain itu, sebanyak 12 perniagaan yang diterajui alumni turut dipamerkan kepada para peserta.

Turut diketengahkan ialah pameran #imPACT Pay-It-Forward yang memaparkan usaha alumni menyumbang kembali kepada masyarakat menerusi kepakaran dan pengalaman masing-masing.

Melalui inisiatif ini, alumni berpeluang menyumbangkan masa serta kemahiran profesional untuk membantu komuniti yang memerlukan, termasuk di Sabah dan Sarawak.

Dana YP Perluas Peluang Pembangunan Bakat Bumiputera

Sejak ditubuhkan pada 2012, YP telah membantu membangunkan lebih 100,000 individu Bumiputera dalam pelbagai sektor.

Bagi memperluaskan usaha tersebut, YP turut memperkenalkan Dana YP, sebuah dana awam bukan berasaskan keuntungan memberi tumpuan kepada pembangunan bakat Bumiputera agar lebih bersedia menghadapi keperluan industri pada masa hadapan.

Orang ramai yang ingin menyumbang kepada pembangunan bakat dan pemimpin masa depan negara boleh mendapatkan maklumat lanjut menerusi laman web Dana YP.

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