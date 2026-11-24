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Peminat skincare Korea kini boleh menerokai pengalaman kecantikan lebih eksklusif di Sulwhasoo Signature Store yang baru dibuka di Pavilion Kuala Lumpur.

Menggabungkan warisan kecantikan Korea, inovasi penjagaan kulit dan seni kecantikan, butik ini menawarkan pelbagai pengalaman buat pengunjung, termasuk mengenali rangkaian produk premium, mendapatkan konsultasi kulit peribadi serta menikmati rawatan wajah.

Pembukaan butik ini turut mengetengahkan falsafah Holistic Beauty Sulwhasoo yang berteraskan lebih 60 tahun penyelidikan sains ginseng Korea.

Kenali Produk Skincare Sulwhasoo Di Luxury Zone

Di butik ini, pengunjung boleh menerokai Luxury Zone yang menampilkan rangkaian penjagaan kulit premium Sulwhasoo.

Ruang ini mengetengahkan pendekatan jenama tersebut terhadap kecantikan yang menggabungkan sains penjagaan kulit dan penjagaan holistik untuk membantu mengekalkan kulit yang sihat serta penampilan lebih berseri.

Konsultasi Kulit & Ginseng Touch Services

Sulwhasoo, Pavilion KL.

Selain membeli produk penjagaan kulit, pengunjung juga boleh mendapatkan konsultasi peribadi menerusi The Moment.

Dengan bantuan pakar penjagaan kulit, pelanggan boleh mengenal pasti keperluan kulit masing-masing sebelum menikmati Ginseng Touch Services, iaitu ritual kecantikan yang disesuaikan mengikut keadaan kulit.

Pengalaman ini membolehkan pelanggan mengenali rutin penjagaan kulit yang lebih bersesuaian dengan keperluan mereka.

Sulwhasoo Spa Retreat Tawar Rawatan Wajah Eksklusif

Bagi yang ingin meluangkan masa untuk memanjakan diri, Sulwhasoo Spa Retreat turut menawarkan rawatan wajah yang menggabungkan teknologi penjagaan kulit, teknik khusus dan ritual eksklusif.

Rawatan ini dilakukan dalam suasana yang menenangkan, memberikan pelanggan pengalaman penjagaan kulit lebih menyeluruh.

Gabungan Luxury Zone, The Moment dan Sulwhasoo Spa Retreat menjadikan butik ini bukan sekadar tempat untuk mendapatkan produk kecantikan, malah destinasi untuk menerokai pelbagai pengalaman penjagaan kulit dalam satu lokasi.

Sulwhasoo Perfecting Tinted Lip Oil Hadir Dengan 6 Pilihan Warna

Dalam perkembangan sama, Sulwhasoo turut memperkenalkan Perfecting Tinted Lip Oil yang menggabungkan warna menyerlah, kilauan berkilat dan manfaat penjagaan bibir dalam satu formula.

Menggunakan teknologi eksklusif Glow-Activating Oil Tech™, produk ini menawarkan warna berasaskan air diikuti lapisan minyak membantu melembapkan bibir, sekali gus memberikan kemasan berkilat seperti kaca yang boleh bertahan sehingga 12 jam.

Formula ini turut diperkaya dengan JAUM Activator™, Ginseng Peptide, adenosine, minyak biji ginseng dan vitamin E yang membantu memperbaiki penampilan garis halus pada bibir selain memberikan kelembapan.

Berdasarkan ujian klinikal, produk ini menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% pada penampilan garis menegak di bibir selepas penggunaan selama empat minggu.

Perfecting Tinted Lip Oil hadir dalam enam pilihan warna yang sesuai dengan pelbagai tona kulit, daripada rona oren hangat Amber Glow hingga warna beri gelap Plum Berry.

Bagi warna Amber Glow, formulanya turut diperkaya dengan ceramide dan hyaluronic acid untuk memberikan kelembapan tambahan pada bibir.

Sulwhasoo Perfecting Tinted Lip Oil (5ml) – RM155

Produk ini boleh didapati mulai November 2026 di semua butik dan kaunter Sulwhasoo, atau di link ini my.sulwhasoo.com.

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