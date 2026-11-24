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LOD atau Letter of Demand atau surat tuntutan merupakan salah satu surat yang dihantar kepada seseorang individu sebagai pemberitahuan atau amaran atas sesuatu tindakan yang dilakukan.

Namun seseorang yang menerima surat LOD ini tidak boleh memandang enteng kerana ia merupakan perkara serius sebelum tindakan selanjutnya iaitu ke mahkamah.

Peguam jelaskan perkara boleh berlaku jika buat tak tahu dengan LOD yang diterima

Seorang peguamcara, Arif Azmi telah menjelaskan perkara yang boleh berlaku sekiranya seseorang itu tidak mengambil sebarang tindakan atau ‘ignore’ apabila menerima surat LOD.

Menurut Arif, ramai yang menyangkakan surat LOD ini sekadar amaran biasa dan melupakannya.

LOD langkah pertama sebelum kes di bawa ke peringkat mahkamah

Walhal LOD merupakan langkah pertama daripada seseorang sebelum membawa kes terbabit ke peringkat mahkamah serta setiap perkara yang tertulis di dalamnya boleh menjadi bukti.

“Apabila anda terima LOD, ia selalunya memberi tempoh tertentu (contohnya tujuh atau 14 hari) untuk anda menjelaskan hutang atau menuntut hak, dan jika anda berdiam diri tanpa membalas, pihak satu lagi boleh terus memfailkan saman di mahkamah,” kata Arif.

Beliau turut memberi contoh sebuah syarikat Multi Network SDN BHD & Anor v. Pembinaan Jari Jaya SDN BHD [2002] MLRHU 2882, di mana Mahkamah Tinggi menegaskan bahawa dalam urusan komersial, seorang ahli perniagaa yang menerima surat tuntutan hutang namun tidak memberikan bantahan dengan segera membolehkan mahkamah membuat kesimpulan bahawa kandungan surat berkenaaan adalah benar.

Berdiam diri boleh jadi bukti yang memakan diri sendiri

Oleh itu berdiam diri bukanlah satu bentuk perlindungan sebaliknya ia boleh menjadi bukti yang akan memakan diri sendiri.

“Tetapi jangan pula ingat LOD boleh ditulis sesuka hati, kerana dalam Saharudin Abd Jabar v. Bank Islam Malaysia Berhad [2015] MLRHU 1490, sebuah bank diperintahkan membayar ganti rugi RM50,000 kerana menghantar surat tuntutan yang salah ke alamat pihak ketiga dan mengisytiharkan seseorang sebagai ‘defaulter’ sedangkan hutangnya sudah pun dijelaskan.

“Ini membuktikan bahawa LOD yang cuai atau berniat jahat boleh berpatah balik kepada pengirimnya sebagai tindakan fitnah,” katanya.

Jangan pandang rendah dengan LOD, rujuk peguam untuk tindakan lanjut

Justeru itu, anda tidak boleh memandang rendah pada LOD, sebaliknya perlu rujuk dengan dengan peguam segera agar anda tahu apakah perkara selanjutnya yang perlu dilakukan.

Kata Arif lagi, LOD bukan sekadar amaran kosong tetapi ia amaran rasmi yang boleh menentukan siapa menang dan siapa yang kalah sebelum kes berkenaan sampai ke mahkamah.

Memetik firma guaman Aimee dan Zaim Arif antara urusan yang kerap menggunakan LOD adalah:

Hutang

Ganti rugi

Pampasan

Permohonan maaf (Fitnah)

Memberi amaran

Tunggakan sewa dan pengosongan premis

Penamatan perjanjian atau kontrak

Lain-lain tuntutan

Selain itu, terdapat kelebihan LOD seperti:

Lebih efektif berbanding surat tuntutan yang disediakan sendiri sebab menggunakan kepala surat (letterhead) peguam.

Lebih jimat dari segi kos sebab kos fi guaman untuk keluarkan LOD adalah jauh lebih rendah berbanding kos failkan tindakan di mahkamah.

Lebih jimat masa kerana tak perlu lalui proses tuntutan di mahkamah yang kebiasaannya mengambil masa yang lama dan panjang.

Lebih fleksibel untuk capai penyelesaian baik (amicable settlement) sebab tak terikat degan tatacara atau peraturan yang terpakai bagi tuntutan mahkamah.

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