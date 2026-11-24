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Bagi sesetengah orang, secawan kopi atau matcha mungkin sekadar minuman untuk memulakan hari.

Namun, bagi Aw Kai Ho, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Forest Cloud, minuman yang baik juga boleh menjadi cara untuk menghubungkan manusia.

Kepercayaan itu menjadi antara asas kepada perjalanan Kai Ho dalam industri makanan dan minuman (F&B), sehingga beliau berjaya membangunkan Forest Cloud, sebuah jenama minuman yang berasal dari Pulau Pinang dan kini mempunyai rangkaian pelanggan perniagaan di beberapa negara Asia Tenggara.

Ditubuhkan pada 2014, Forest Cloud memberi tumpuan kepada kopi specialty, sumber matcha serta pembangunan minuman, selain membekalkan bahan ramuan dan peralatan kepada pengusaha kafe serta peminat kopi dan matcha di rumah.

Namun, perjalanan Kai Ho untuk membina perniagaan ini sebenarnya bermula lebih awal, iaitu apabila beliau membuka sebuah kafe pada 2012.

Dari Minat Teknologi Ke Dunia F&B

Sejak kecil, Kai Ho mempunyai minat terhadap teknologi, khususnya perisian dan perkakasan komputer.

Beliau sering tertarik untuk melihat bagaimana teknologi boleh mengubah cara manusia menjalani kehidupan dan melakukan pekerjaan seharian.

Bagaimanapun, apabila tiba masa untuk memilih kerjaya, beliau mendapati dirinya lebih tertarik kepada industri F&B.

Bukan semata-mata kerana minat terhadap makanan dan minuman, tetapi beliau percaya hubungan antara manusia lebih mudah terjalin apabila mereka berkumpul sambil menikmati hidangan yang enak.

Pegangan itu terus mempengaruhi cara beliau membangunkan perniagaan sehingga hari ini.

Kai Ho merupakan graduan TARC Penang dan KDU Penang dalam bidang pentadbiran perniagaan serta kewangan.

Dengan latar belakang tersebut, beliau mula meneroka dunia perniagaan menerusi pembukaan sebuah kafe pada 2012 sebelum menubuhkan Forest Cloud dua tahun kemudian.

Pengalamannya mengendalikan kafe serta bekerjasama dengan pelbagai produk dan jenama di Malaysia turut membuka matanya terhadap keperluan sebenar pengusaha kafe, termasuk kepentingan bahan berkualiti dan ketelitian dalam menyediakan setiap minuman.

Forest Cloud Bermula Dengan Membekalkan Keperluan Kafe

Pada peringkat awal, Forest Cloud memberi tumpuan kepada pembekalan bahan ramuan dan keperluan minuman kepada pengusaha kafe.

Namun, selepas beberapa tahun membangunkan perniagaan, jenama itu mula mengembangkan operasinya dengan membuka kedai pertama di Jalan Penang, Pulau Pinang pada 2020.

Langkah tersebut membolehkan Forest Cloud mendekati pelanggan secara lebih langsung, selain memperkenalkan sendiri pengalaman menikmati kopi dan matcha yang dibangunkan oleh jenama berkenaan.

Kini, selepas lebih sedekad dalam industri, Forest Cloud mempunyai lebih 1,000 pelanggan perniagaan atau B2B di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan Filipina.

Perkembangan ini turut memperlihatkan bagaimana sebuah perniagaan yang bermula dengan pembekalan kepada kafe tempatan berjaya membina rangkaian pelanggan merentasi pasaran Asia Tenggara.

Gabungkan Teknologi Untuk Sediakan Matcha Dengan Lebih Konsisten

Walaupun Kai Ho kini memberi tumpuan kepada industri minuman, minatnya terhadap teknologi masih menjadi sebahagian daripada cara Forest Cloud beroperasi.

Antara pendekatan yang digunakan adalah dengan memanfaatkan peralatan moden bagi membantu pasukan menyediakan matcha dengan lebih pantas, selain memastikan proses penyediaannya lebih konsisten.

Forest Cloud turut bekerjasama dengan pengeluar peralatan minuman untuk membangunkan penyelesaian berkaitan proses penyediaan minuman yang boleh dimanfaatkan oleh pengusaha perniagaan lain.

Bagi Kai Ho, penggunaan teknologi bukan sekadar untuk mempercepatkan operasi, tetapi juga membantu pasukan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan.

Dalam masa sama, Forest Cloud turut menjalinkan usaha sama dengan pemilik ladang matcha bagi mendapatkan bekalan matcha untuk pelanggan di seluruh Asia Tenggara.

Kerjasama ini membolehkan jenama tersebut menghubungkan proses mendapatkan bahan mentah dengan aspek penyediaan minuman, sekali gus memberi perhatian kepada kualiti dari peringkat sumber sehingga ke cawan pelanggan.

Bukan Sekadar Matcha Latte, Ini Pilihan Minuman Forest Cloud

Selain membekalkan bahan dan peralatan kepada pengusaha kafe, Forest Cloud turut menawarkan pelbagai pilihan minuman menerusi kedainya.

Antara pilihan yang tersedia termasuk clear matcha atau usucha, iaitu matcha yang disediakan tanpa campuran susu, serta matcha latte yang menggunakan enam gram matcha dalam setiap hidangan.

Jenama ini turut membangunkan campuran susu khas yang dirumuskan supaya seimbang dengan rasa matcha.

Bagi pelanggan yang gemarkan pilihan lebih kreatif, Forest Cloud mempunyai enam pilihan House Originals iaitu The Forest Cloud, Matcha Mochi, Strawberry Matcha, Golden Oat, Coco Cloud dan Coco Mochi.

Kepelbagaian menu ini membolehkan pelanggan menikmati matcha dalam pilihan rasa yang berbeza, sama ada lebih klasik atau dengan gabungan bahan dan perisa lain.

‘Feet On The Ground, Head In The Clouds’ Jadi Pegangan Forest Cloud

Menariknya, Forest Cloud turut membawa satu prinsip yang menjadi identiti jenama mereka, iaitu ‘Feet on the ground, head in the clouds’ atau 脚踏实地，天马行空.

Secara ringkas, prinsip ini membawa maksud kekal berpijak pada realiti dan mementingkan mutu kerja, tetapi pada masa sama tidak takut untuk berimaginasi serta mencuba sesuatu yang baharu.

Pendekatan tersebut turut menggambarkan bagaimana Kai Ho melihat Forest Cloud sebagai gabungan antara kemahiran, kreativiti dan teknologi dalam industri minuman.

Bagi beliau, perniagaan ini bukan sekadar tentang menjual kopi atau matcha, tetapi bagaimana minuman yang dihasilkan boleh menjadi sebahagian daripada rutin harian pelanggan.

Sama ada seseorang singgah untuk mendapatkan minuman kegemaran sebelum memulakan kerja atau meluangkan masa bersama rakan-rakan, Kai Ho mahu Forest Cloud menjadi sebahagian daripada pengalaman tersebut.

Daripada sebuah kafe yang dibuka pada 2012 kepada jenama minuman yang kini mempunyai rangkaian pelanggan di lima negara Asia Tenggara, perjalanan Forest Cloud memperlihatkan bagaimana minat terhadap teknologi dan kepercayaan terhadap hubungan sesama manusia boleh membentuk sebuah perniagaan.

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