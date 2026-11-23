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Merancang percutian hujung tahun bersama keluarga atau rakan-rakan?

Selain tiket penerbangan dan penginapan, satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian sebelum ke luar negara ialah cara menguruskan wang dan membuat pembayaran sepanjang perjalanan.

Bagi memudahkan urusan tersebut, Wise menawarkan kemudahan kewangan digital yang membolehkan pengguna menyimpan wang dalam pelbagai mata wang, membuat pertukaran mata wang dan melakukan pembayaran ketika berada di luar negara.

Lebih menarik, pengguna Wise di Malaysia kini berpeluang memenangi hadiah wang tunai sehingga RM10,000 menerusi kempen khas sempena musim percutian hujung tahun.

Kempen yang berlangsung dari 16 November 2026 hingga 5 Januari 2027 ini membolehkan pengguna mengumpul peluang untuk memenangi hadiah tunai berdasarkan jumlah perbelanjaan layak yang dibuat di luar negara.

Tapi sebelum itu, jom fahami bagaimana Wise berfungsi dan bagaimana aplikasi ini boleh membantu memudahkan urusan kewangan ketika melancong.

Apa Itu Wise Dan Bagaimana Ia Berfungsi?

Secara ringkas, Wise ialah platform kewangan digital yang membolehkan pengguna menguruskan wang dalam pelbagai mata wang menerusi satu aplikasi.

Berbeza dengan kaedah pertukaran wang konvensional yang memerlukan anda pergi ke pengurup wang sebelum bercuti, Wise membolehkan pengguna menyimpan baki dalam mata wang asing dan membuat pertukaran terus melalui aplikasi.

Sebagai contoh, jika anda merancang percutian ke Jepun, anda boleh menukar sebahagian wang daripada Ringgit Malaysia (MYR) kepada Yen Jepun (JPY) menerusi aplikasi Wise sebelum berlepas.

Apabila tiba di Jepun, anda boleh menggunakan kad Wise untuk membuat pembayaran di premis yang menerima rangkaian kad tersebut, tertakluk kepada baki dan sokongan pembayaran yang tersedia.

Selain itu, Wise turut menyokong pembayaran menggunakan QR tempatan di lebih 50 destinasi seluruh dunia.

Antara fungsi yang boleh digunakan termasuk:

Simpan pelbagai mata wang: Pegang baki wang dalam mata wang berbeza menerusi satu akaun.

Pegang baki wang dalam mata wang berbeza menerusi satu akaun. Tukar mata wang: Buat pertukaran daripada MYR kepada mata wang destinasi melalui aplikasi.

Buat pertukaran daripada MYR kepada mata wang destinasi melalui aplikasi. Kad Wise: Gunakan kad untuk pembayaran di premis luar negara yang menerima rangkaian kad berkenaan.

Gunakan kad untuk pembayaran di premis luar negara yang menerima rangkaian kad berkenaan. Pembayaran QR: Imbas kod QR untuk membuat pembayaran di destinasi yang menyokong rangkaian pembayaran tempatan.

Imbas kod QR untuk membuat pembayaran di destinasi yang menyokong rangkaian pembayaran tempatan. Pantau perbelanjaan: Semak transaksi dan baki wang menerusi aplikasi.

Bagaimana Nak Guna Wise Ketika Melancong?

Kalau baru pertama kali menggunakan Wise, prosesnya agak mudah.

Berikut beberapa langkah yang boleh dilakukan sebelum dan sepanjang percutian.

1. Daftar Akaun Wise

Muat turun aplikasi Wise menerusi telefon pintar dan ikuti proses pendaftaran akaun.

Pengguna perlu melengkapkan pengesahan identiti mengikut arahan yang diberikan sebelum dapat menggunakan fungsi akaun yang berkaitan.

2. Masukkan Wang Ke Dalam Akaun

Selepas akaun disediakan, anda boleh menambah wang ke dalam akaun Wise menggunakan kaedah pembayaran yang disokong.

Wang tersebut boleh digunakan untuk membuat pertukaran mata wang atau pembayaran mengikut fungsi yang tersedia.

3. Tukar Ringgit Kepada Mata Wang Destinasi

Jika anda akan ke China, misalnya, anda boleh menukar sebahagian baki MYR kepada Renminbi (CNY).

Begitu juga jika destinasi pilihan anda ialah Jepun, Korea Selatan atau negara-negara lain yang menggunakan mata wang berbeza.

Wise turut membolehkan pengguna menetapkan rate alert untuk memantau pergerakan kadar pertukaran mata wang dan menerima pemberitahuan apabila kadar yang ditetapkan dicapai.

Ini memudahkan anda merancang pertukaran wang mengikut bajet percutian.

4. Gunakan Kad Wise Atau Pembayaran QR

Sebaik sahaja tiba di destinasi, anda boleh menggunakan kad Wise untuk membuat pembayaran di premis yang menerima kad tersebut.

Bagi lokasi yang menyokong pembayaran QR, pengguna juga boleh membuat pembayaran dengan mengimbas kod QR menggunakan aplikasi Wise.

Contohnya, ketika melancong ke China, pengguna Wise yang layak boleh membuat pembayaran di peniaga yang menyokong Alipay+ dengan hanya mengimbas kod QR.

Menariknya, pengguna tidak perlu mempunyai kad bank China, nombor telefon tempatan atau memuat turun aplikasi pembayaran berasingan untuk menggunakan kemudahan tersebut, tertakluk kepada kelayakan dan sokongan pembayaran.

Berbelanja Di Luar Negara, Berpeluang Menang Sehingga RM10,000 Dengan Wise

Sempena musim percutian hujung tahun, Wise turut memperkenalkan kempen yang membolehkan pengguna di Malaysia memenangi hadiah wang tunai berdasarkan jumlah perbelanjaan layak di luar negara.

Untuk menyertainya, pengguna perlu mendaftar menerusi aplikasi Wise terlebih dahulu sebelum membuat pembelian yang layak.

Selepas itu, gunakan kad Wise atau kaedah pembayaran QR tempatan yang disokong ketika berbelanja di luar negara.

Berikut ialah pecahan jumlah perbelanjaan dan peluang untuk memenangi hadiah:

Berbelanja RM1,000: Mendapat satu peluang untuk memenangi hadiah wang tunai RM2,000.

Mendapat satu peluang untuk memenangi hadiah wang tunai RM2,000. Berbelanja RM2,000: Mendapat dua peluang keseluruhan untuk memenangi hadiah wang tunai RM2,000.

Mendapat dua peluang keseluruhan untuk memenangi hadiah wang tunai RM2,000. Berbelanja RM3,000: Mendapat tiga peluang keseluruhan dan layak menyertai cabutan untuk merebut salah satu daripada dua hadiah utama bernilai RM10,000.

Pengguna juga boleh menyemak perkembangan jumlah perbelanjaan dan peluang kemenangan menerusi aplikasi Wise.

Kempen ini berlangsung dari 16 November 2026 hingga 5 Januari 2027.

Had Dompet Wise Kini Dinaikkan Kepada RM50,000

Selain kempen hadiah tunai, Wise turut mengumumkan peningkatan had dompet kepada RM50,000, yang menurut syarikat itu merupakan had tertinggi di Malaysia.

Peningkatan ini membolehkan pengguna menyimpan lebih banyak wang untuk kegunaan perjalanan dalam pelbagai mata wang menerusi satu akaun.

Bagi mereka yang sering melancong ke luar negara, kemudahan ini boleh membantu memudahkan perancangan bajet tanpa perlu menguruskan terlalu banyak akaun atau baki mata wang secara berasingan.

5 Tip Berguna Untuk Melancong Dengan Lebih Mudah Menggunakan Wise

Selain menyediakan kemudahan pembayaran, ada beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk memastikan urusan kewangan sepanjang percutian berjalan lebih lancar.

1. Kenali kaedah pembayaran di negara yang ingin dikunjungi

Setiap negara mempunyai cara pembayaran yang berbeza. Ada yang lebih banyak menggunakan kad, manakala sesetengah destinasi lebih mengutamakan pembayaran QR atau wang tunai.

Sebelum berlepas, semak panduan perjalanan menerusi Wise Travel Hub untuk mengetahui tip berkaitan pembayaran dan pengangkutan di destinasi pilihan.

2. Pantau kadar pertukaran mata wang lebih awal

Jangan tunggu sehingga tiba di lapangan terbang untuk menukar semua wang percutian.

Anda boleh menetapkan rate alert menerusi Wise bagi memantau perubahan kadar pertukaran dan membuat pertukaran apabila kadar yang ditawarkan bersesuaian dengan bajet.

3. Elakkan caj tersembunyi ketika membuat pembayaran

Jangan terus memilih tawaran yang memaparkan caj sifar kerana sesetengah penyedia perkhidmatan mungkin memasukkan kos tambahan melalui kadar pertukaran mata wang.

Ketika membuat pembayaran menggunakan kad atau mengeluarkan wang di ATM luar negara, pilih mata wang tempatan dan bukannya MYR jika diberikan pilihan.

Langkah ini membantu mengelakkan kadar pertukaran yang ditetapkan oleh penyedia terminal atau ATM menerusi kaedah Dynamic Currency Conversion (DCC), yang mungkin melibatkan kadar lebih tinggi.

4. Kongsi perbelanjaan perjalanan dengan lebih mudah

Jika melancong bersama rakan atau keluarga, menguruskan perbelanjaan bersama kadangkala boleh menjadi sedikit rumit.

Menerusi fungsi Bill Split, pengguna boleh membahagikan kos perjalanan seperti makan malam, pengangkutan atau aktiviti bersama rakan-rakan.

5. Kekal berhubung dengan eSIM

Sambungan internet juga penting ketika melancong, terutamanya untuk mencari lokasi, membuat pembayaran tanpa tunai atau berhubung dengan ahli keluarga.

Pengguna boleh membeli eSIM perjalanan menerusi Wise bagi mendapatkan akses internet ketika berada di luar negara, bergantung kepada destinasi dan pelan yang tersedia.

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