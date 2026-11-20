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Nasi kerabu merupakan antara hidangan dikenali ramai rakyat Malaysia terutama di negeri Kelantan.

Menariknya, warisan resepi asal nasi berwarna biru ini bakal terpelihara menerusi sebuah tanda kolektif baharu.

Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) memperkenalkan Tanda Kolektif Nasi Kerabu Kelantan yang melarang penggunaan kubis, tauge dan pewarna tiruan.

Tanda Kolektif Tetapkan Syarat Ketat Berkaitan Bahan Dan Cara Penyediaan

Bunga telang yang memberi warna biru pada nasi kerabu. (Foto: Biofarma)

Menurut Ketua Pengarah MyIPO, Yusnieza Syarmila Yusoff, pengusaha yang mahu menggunakan tanda kolektif itu perlu mematuhi garis panduan khusus dari segi bahan dan cara penyediaan.

Nasi berwarna biru menjadi simbol unik dalam hidangan ini wajib diwarnakan secara semula jadi menggunakan bunga telang.

Manakala itu, bahan-bahan lain seperti daun kesum, timun dan daun selom perlu dikekalkan.

Sebaliknya, kubis dan tauge tidak lagi dibenarkan dalam nasi kerabu di bawah syarat sudah ditetapkan.

“Penggunaan herba dan sayur tradisional seperti daun kesum, timun dan daun selom menjadi antara ciri yang perlu dikekalkan bagi memastikan nasi kerabu Kelantan mengekalkan identiti tersendirinya.”

Cadangan itu dilakukan pada sidang media sempena pelancaran Projek Tanda Kolektif Nasi Kerabu Kelantan, Harta Intelek dan Pelancongan Gastronomi pada Selasa (17 November) lalu.

Yusnieza turut memberikan sijil tanda kolektif kepada wakil Persatuan Pengusaha Restoran Melayu Kelantan (Permeka).

Tanda kolektif yang didaftarkan pada 29 Julai itu membenarkan pengusaha makanan layak menggunakan identiti jenama dikongsi bersama, dengan syarat mematuhi standard telah ditetapkan.

Inisiatif Terhasil Dari Kerjasama Antara MyIPO dan Pertubuhan Harta Intelek Dunia (WIPO)

Menurut Yusnieza, inisiatif ini dibangunkan menerusi kerjasama antara MyIPO dan WIPO dengan tujuan memperkukuh perlindungan harta intelek dan memberikan pengiktirafan pasaran yang lebih luas kepada hidangan tradisional itu.

Permeka akan memantau penggunaan tanda kolektif bagi menjaga reputasi hidangan tersebut dan memastikan pengusaha mematuhi standard yang ditetapkan.

Malah, usaha melindungi makanan tradisional mampu memperkukuh pelancongan gastronomi dan membuka peluang pendapatan tamabahan kepada komuniti setempat.

Asal-Usul Nasi Kerabu

Nasi Kerabu. (Foto: Malay Mail)

Menurut Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, nasi kerabu dipercayai berasal dari Kelantan sejak abad ke-15 dan menjadi antara makanan tradisional masyarakat Kelantan.

Hidangan ini turut menerima pengaruh Thailand berikutan perkahwinan campur antara lelaki dan wanita berketurunan Thai yang menetap di Kelantan.

Tidak hairanlah hidangan nasi berwarna biru juga mempunyai versi lain di Selatan Thailand yang dikenali sebagai khao jam atau khao yum.

Perbezaannya terletak pada perencah, rasa dan warna nasi.

Khao Jam. (Foto: Rebecca Saw)

Menariknya, nasi kerabu merupakan antara hidangan Melayu yang kompleks dengan menyatukan pelbagai bahan seperti nasi, ulam, lauk dan perencah dengan setiap elemen disediakan terlebih dahulu sebelum disusun kemas dalam pinggan.

Bermula dengan nasi yang direndam dan dimasak bersama pati bunga telang berwarna biru-ungu bagi memberikan warna unik serta bau wangi.

Namun, segelintir peniaga gemar menggunakan pewarna biru tiruan untuk mempercepatkan proses memasak.

Amalan ini tidak lagi dibenarkan menerusi tanda kolektif baharu berkenaan.

Bahagian ulam pula merupakan gabungan sayur mentah yang dipotong halus seperti kacang panjang, timun, daun kesum dan daun kaduk.

Seterusnya, nasi kerabu boleh dinikmati bersama beberapa jenis lauk-pauk menyelerakan seperti ikan masin, telur masin, daging panggang atau ayam goreng.

Perencah utama hidangan ini sudah tentu budu, sos ikan yang menjadi kebanggaan negeri-negeri Pantai Timur. Budu akan ditambah ke dalam kuah untuk mengimbangi rasa masin dan pedas.

Menerusi tanda kolektif ini, identiti nasi kerabu Kelantan dapat dilindungi dan berpotensi membuka banyak peluang kepada pengusaha tempatan dan sektor pelancongan yang berminat untuk menikmatinya.

“Kami mahu memastikan standard nasi kerabu Kelantan terpelihara dan bahan yang tidak memenuhi syarat ditetapkan tidak ditambah,” kata Yusnieza.

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