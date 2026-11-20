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Terlupa nama seseorang, hilang fokus atau sukar menumpukan perhatian ialah perkara biasa pernah dialami oleh semua orang.

Ia juga merupakan tanda-tanda awal penuaan otak yang sering dikaitkan dengan penyakit tua, sebaliknya boleh bermula lebih awal.

Minda tajam boleh dikekalkan dengan melakukan senaman otak setiap hari secara konsisten.

Otak Perlu Kekal Tajam Pada Setiap Peringkat Usia

Semakin tua makin cepat nyanyuk. (Foto: Hospital Valla)

Menurut Giuseppe Alfredo Iannoccari, pakar neuropsikologi, profesor di Universiti Milan dan presiden Assomensana, otak kita memerlukan rangsangan sepanjang peringkat usia.

“Otak kita perlu dirangsang pada setiap peringkat usia. Rutin membantu menjimatkan tenaga mental, manakala pengalaman baharu memaksanya bekerja,” katanya.

Selain itu, semakin ramai mengalami masalah sukar untuk fokus.

Istilah brain fog yang menyukarkan kita untuk fokus. (Foto: Brain Health)

“Kadangkala kita rasa penat bukan kerana melakukan terlalu banyak perkara, tetapi kerana terlalu kerap menukar apa yang sedang kita lakukan.

“Sentiasa bertukar daripada satu tugas kepada tugas lain lebih memenatkan berbanding menumpukan perhatian pada aktiviti yang sama untuk tempoh lebih lama,” jelasnya.

Notifikasi berterusan, maklumat perlu diproses dan keperluan untuk membalas dengan cepat sering menguji tempoh fokus kita.

“Ia merupakan asas kepada semua proses kognitif. Apabila dipecahkan, kualiti maklumat yang mampu kita peroleh turut merosot.”

Tambahan pula, Iannoccari turut menyentuh peranan kecerdasan buatan (AI) yang menjanjikan kemudahan dalam melaksanakan pelbagai tugas.

Otak mengecut menyebabkan kita sukar tumpukan perhatian. (Foto: BBC)

“Jika kita meminta AI membandingkan dua jadual, membuat analisis dan menulis laporan. Kerja yang mengambil masa sehari suntuk dapat diselesaikan dalam beberapa minit.

“Menjimatkan kerja juga bermakna dapat mengurangkan sebahagian aktiviti mental. Namun, ia bergantung pada cara kita menggunakan alat ini.”

Bagi Iannoccari, perkara utama yang perlu kita kekalkan walaupun menggunakan AI ialah kebolehan untuk berfikir secara kritikal dan melakukan analisis.

“Kita perlu tahu cara membentuk soalan dan ini memerlukan kefahaman tentang sesuatu subjek.

“Kemudian kita perlu menilai jawapan, mengenal pasti sebarang percanggahan dan mengesahkan maklumat. Hanya minda tajam mampu mengesan kesilapan,” tambahnya.

Ini 5 Brain Exercise Selama Lima Minit Untuk Lawan Otak Tumpul

Kita boleh mengamalkan sesi latihan ringkas yang digelarkan sebagai Brain Breaks oleh Iannoccari dengan berehat lima minit untuk lakukan senaman kecil bagi menajamkan otak.

#1. Belajar Satu Berita Setiap Hari Dan Kongiskan Kepada Tiga Orang

Membaca juga sangat bagus untuk otak. (Foto: Verywell Mind)

Pilih satu topik yang sebaik-baiknya positif, baca dengan teliti. Kemudian, ceritakan semula kepada tiga orang berbeza tanpa kerpa merujuk semula teks asal.

“Kali pertama kita mengulang sesuatu maklumat, kita selalunya kurang pasti. Kali kedua, kita jadi jelas dan lancar.

“Kali ketiga, kita dapat mengukuhkannya sekali lagi dalam ingat,” kata Iannoccari.

Senaman ini merangsang apa yang dikenali sebagai prose memory, iaitu keupayaan mengingati dan memproses maklumat yang kita baca atau dengar.

“Bayangkan kita mempelajari satu berita sehari selama 365 hari, berapa banyak pengetahuan yang akan kita kumpulkan,” tanya Iannoccari.

#2. Cari Perkataan Yang Bermula Dengan Huruf Sama

Selama lima minit, tuliskan seberapa banyak perkataan yang bermula dengan huruf A dengan pantas.

Ulang senama ini pada keesokan hari dengan mengelakkan perkataan yang telah digunakan.

Pada hari ketiga beralih pula kepada huruf B, dan seterusnya.

“Ia dapat melihat kefasihan lisan dan pengambilan leksikal, terutamanya berguna untuk permudahkan gaya percakapan kita.”

Matlamatnya ialah menjadikannya lebih mencabar secara beransur dengan berusaha mencari perkataan jarang digunakan.

#3. Gunakan Tangan Bukan Dominan Anda

Menulis menggunakan tangan bukan dominan dapat tajamkan otak. (Foto: British Council)

Mereka yang biasa menggunakan tangan kanan boleh mencuba beberapa tugas mudah dengan tangan kiri, dan begitulah sebaliknya.

Mulakan dengan membuka laci, mengalihkan objek, melukis dan secara beransur-ansur menulis.

“Ini memaksa otak keluar daripada rutin automatiknya dan menggunakan sumber yang biasanya kurang kita gunakan.

“Hasil yang mengejutkan boleh tercapai apabila mereka pada mulanya tidak mampu melukis satu garisan pun secara beransur-ansur dapat menulis dengan tangan bukan dominan.”

#4, Uji Ingatan Sebelum Menggunakan Telefon

Cuba fikirkan, berapa banyak nombor telefon yang masih kita ingat, dan berapa kerap kita bergantung pada GPS walaupun untuk ke tempat sama.

“Teknologi boleh menjadi kawan. Sebelum menghubungi seseorang, saya cuba mengingati nombornya. Sebelum menggunakan kalkulator, saya mengira dalam kepala. Sebelum menghidupkan GPS, saya cuba memikirkan laluannya,” tambah Iannoccari.

Perkara sama boleh dipakai ketika membeli barang dapur.

“Saya menulis supaya tidak terlupa semua benda, tetapi akan cuba sedaya upaya untuk mengingatkannya ketika di pasar raya.”

Peluang seperti ini dapat mengasah kemahiran yang majoritinya diserahkan kepada telefon pintar.

#5. Mengingatkan Semula Hari Sebelum Tidur

Menghasilkan journal sangat bagus untuk tidak lupa hari-hari anda. (Foto: Archer and Olive)

Sebelum melelapkan mata, daripada memikirkan tugasan esok, cuba ingat semula segala kejadian hari yang sudah berlalu dalam fikiran.

Fikirkan perkara asas seperti pukul berapa kita bangun, apa kita makan, siapa kita berjumpa dan bualkan dan butiran menarik perhatian kita.

“Ini memaksa anda untuk berfikir lebih mendalam. Selalunya, mereka yang sukar untuk tidur mendapati senama ini sangat bagus untuk melelapkan mata.

“Saya juga merasakan ada sesuatu romantik bila melakukan perkara itu. Merenung kembali sangat bermakna untuk menilai semula kehidupan kita.

“Setiap hari meninggalkan kenangan manis, umpama satu lapisan bertambah seperti kek lapis,” tambah Iannoccari.

Selain itu, Iannoccari turut menegaskan tidur mempunyai peranan penting dalam mengukuhkan ingatan kita.

Maka tidak hairanlah, menjaga ketajaman otak tidak memerlukan usaha rumit mahupun mahal.

Hanya lima minit diperlukan untuk membantu menajamkan semula fokus sambil belajar menghargai hari-hari kita lalui.

“Kita perlu jadikannya satu tabiat, sama seperti menikmati secawan kopi,” kata Iannoccari.

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