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Kumpulan lelaki global tujuh anggota di bawah naungan JYP Entertainment, NEXZ, bakal membawa jelajah Asia pertama mereka, ‘NEXZ 1ST ASIA TOUR <SAUCIN’ THE WORLD>’, ke Zepp KL pada 29 Mei 2027.

Konsert ini sekaligus memberi peluang kepada peminat di Malaysia untuk menyaksikan sendiri persembahan bertenaga kumpulan tersebut secara langsung.

Jelajah ini diterbitkan oleh JYP Entertainment dan dibawakan oleh Live Nation Malaysia.

Dikenali sebagai antara kumpulan yang mempunyai keupayaan persembahan luar biasa generasi baharu, NEXZ menyerlah menerusi koreografi berkualiti tinggi yang disokong kemahiran tarian hebat setiap anggotanya.

Dengan pergerakan mengikut rentak muzik, persembahan penuh tenaga serta formasi koreografi yang kompleks, kumpulan ini sentiasa menampilkan gerak tari yang tepat dan seragam.

Keupayaan tersebut menjadikan setiap persembahan mereka lebih mengagumkan dan memberikan pengalaman yang memuaskan buat penonton.

Selepas memperoleh pengalaman membuat persembahan di festival muzik besar Amerika Latin seperti ‘STRAYCITY’ dan ‘Rock in Rio’, selain menamatkan promosi bagi karya terbaharu mereka, ‘SAUCIN’’, anggota NEXZ kini terus memperlihatkan kematangan serta keyakinan yang lebih terserlah ketika berada di atas pentas.

NEXZ sebelum ini berjaya membuka tirai jelajah Asia pertama mereka menerusi dua konsert di Olympic Hall, Seoul pada 17 dan 18 Oktober lalu.

Kedua-dua persembahan itu menerima sambutan hangat daripada peminat setia mereka yang dikenali sebagai NEX2Y.

Lebih menarik, setiap anggota turut menampilkan persembahan solo tersendiri menerusi konsep ‘tujuh anggota, tujuh warna’ yang menyerlahkan personaliti dan keunikan masing-masing, sekaligus menambahkan kemeriahan konsert.

Selepas kejayaan persembahan di Seoul, NEXZ akan meneruskan aktiviti global mereka menerusi 12 konsert di lapan lokasi di Asia, termasuk Hyogo pada 16 hingga 17 Januari 2027, Aichi (23 hingga 24 Januari), Tokyo (30 hingga 31 Januari), Hong Kong (14 Februari), Taipei (20 Februari), Singapura (24 April) dan Kuala Lumpur (29 Mei).

Seperti yang digambarkan menerusi judul jelajah mereka, ‘SAUCIN’ THE WORLD’, NEXZ berhasrat menawan dunia menerusi muzik dan identiti tersendiri.

Peminat pastinya tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana kumpulan ini terus mewarnai pentas global dengan keunikan mereka.

Maklumat Penjualan tiket NEXZ di Kuala Lumpur

Tiket untuk ‘NEXZ 1ST ASIA TOUR <SAUCIN’ THE WORLD> IN KUALA LUMPUR’ akan mula dijual menerusi beberapa fasa prajualan sebelum dibuka kepada orang ramai.

Peminat yang memiliki keahlian NEX2Y 2ND GENERATION boleh mendapatkan tiket menerusi prajualan khas pada Selasa (1 Disember), dari jam 12 tengah hari hingga 3 petang.

Untuk menyertai prajualan ini, peminat perlu mendaftar menerusi aplikasi FANS bermula 18 November, jam 11 pagi sehingga Jumaat, 20 November, jam 11 pagi.

Pemegang kad Mastercard pula boleh menikmati akses khas kepada tiket prajualan pada Selasa, 1 Disember, bermula jam 5 petang hingga 11.59 malam.

Maklumat lanjut boleh didapati menerusi laman web priceless.com/music.

Sementara itu, ahli Live Nation boleh mendapatkan tiket menerusi prajualan Live Nation pada Rabu, 2 Disember, dari jam 1 petang hingga 11.59 malam.

Mereka yang belum menjadi ahli boleh mendaftar secara percuma menerusi www.livenation.my untuk mendapatkan akses prajualan tersebut.

Jualan tiket kepada orang ramai pula akan bermula pada Khamis, 3 Disember, jam 1 petang menerusi www.golive-asia.com.

Mengenali NEXZ

NEXZ merupakan kumpulan lelaki global yang mempunyai tujuh anggota di bawah naungan JYP Entertainment dan membuat kemunculan sulung pada 2024.

Kumpulan ini dianggotai TOMOYA, YU, HARU, SO GEON, SEITA, HYUI dan YUKI.

NEXZ merupakan kumpulan lelaki pertama JYP Entertainment dalam tempoh kira-kira enam tahun selepas Stray Kids.

Mereka dibentuk menerusi program uji bakat ‘Nizi Project Season 2’ pada 2023, yang diterbitkan bersama oleh JYP Entertainment dan Sony Music, syarikat rakaman terbesar di Jepun.

Selaras dengan nama mereka yang membawa maksud ‘Next Z(G)eneration’, NEXZ tampil dengan muzik dan persembahan yang mencerminkan generasi baharu.

Kumpulan ini memulakan perjalanan seni mereka dengan cemerlang pada 2024 menerusi album single Korea berjudul ‘Ride the Vibe’.

Album tersebut menduduki tangga teratas carta album fizikal harian Hanteo Chart, manakala muzik videonya berjaya meraih lebih 10 juta tontonan di YouTube dalam tempoh tiga hari selepas dilancarkan.

Pada tahun sama, EP debut Jepun mereka menduduki tempat pertama dalam Oricon Daily Album Ranking.

Mereka turut mengadakan jelajah showcase pertama di Jepun yang menyaksikan kesemua enam persembahan di tiga bandar habis dijual, dengan jumlah kehadiran mencecah 42,000 penonton.

Pencapaian itu merupakan jumlah kehadiran penonton tertinggi dalam kalangan kumpulan rookie K-pop.

Pada 2025, NEXZ turut dinamakan sebagai salah satu daripada lima Artis Baharu Terbaik di Anugerah Japan Gold Disc ke-39, sekali gus mengukuhkan potensi mereka dalam industri muzik.

Selain perkembangan dalam bidang muzik, NEXZ turut membuktikan keupayaan mereka sebagai artis persembahan secara langsung.

Jelajah seluruh Jepun pertama mereka pada 2025, ‘NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite”’, berjaya menarik lebih 50,000 peminat menerusi 18 persembahan di 15 bandar.

Pada 2026, kumpulan itu meningkatkan lagi skala persembahan menerusi jelajah arena pertama mereka, ‘NEXZ LIVE TOUR 2026 “Hellmate”’, yang berlangsung di Yoyogi National Gymnasium’s 1st Gymnasium, Tokyo dan Osaka-Jo Hall.

Mereka juga berjaya meraih kemenangan pertama dalam program muzik sejak debut pada 2026 menerusi single berjudul ‘Mmchk’.

Pada tahun sama, NEXZ melancarkan mini album keempat mereka, ‘SAUCIN’’, sekali gus memperluaskan pengaruh di peringkat antarabangsa.

Kumpulan itu turut membuat persembahan di festival muzik terkenal Brazil, ‘Rock in Rio’, serta ‘STRAYCITY’ yang dianjurkan di beberapa bandar utama Amerika Latin.

Selepas persembahan di ‘Rock in Rio’, lagu ‘SAUCIN’’ berjaya menduduki tempat pertama carta harian YouTube di lapan wilayah Amerika Latin, sekali gus membuktikan potensi besar kumpulan tersebut di pasaran global.

Pada Oktober 2026, NEXZ memulakan jelajah Asia pertama mereka, ‘NEXZ 1ST ASIA TOUR <SAUCIN’ THE WORLD>’, di Seoul sebelum meneruskan perjalanan ke beberapa bandar utama Asia pada 2027, termasuk Jepun, Hong Kong, Taipei, Singapura dan Kuala Lumpur.

NEXZ 1ST ASIA TOUR <SAUCIN’ THE WORLD> IN KUALA LUMPUR

Tarikh dan masa: 29 Mei 2027 (Sabtu), 3 petang

29 Mei 2027 (Sabtu), 3 petang Lokasi: Zepp KL

Zepp KL Jadual penjualan tiket: Prajualan Keahlian NEX2Y 2ND GENERATION: Selasa, 1 Disember, 12 tengah hari hingga 3 petang. Maklumat lanjut: https://app.fans/community/nexz/notice/iccydt7fxf Prajualan Mastercard: Selasa, 1 Disember, 5 petang hingga 11.59 malam. Prajualan Live Nation: Rabu, 2 Disember, 1 petang hingga 11.59 malam. Jualan Umum: Khamis, 3 Disember, bermula 1 petang.



Saluran pembelian tiket: Dalam talian: golive-asia.com Talian hotline: +603 2708 5277



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